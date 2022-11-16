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«Открытие»: Повестка дня будет негативной Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Повестка дня будет негативной Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Во-первых ситуация с COVID-19 в КНР активно ухудшается. Во-вторых, геополитическая обстановка становится боле напряжённой, что может быть использовано для очередных санкционных действий против РФ. Российские инвесторы фиксируют прибыль при первой возможности Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник на фоне возобновившегося падения в акциях «Детского мира». Также подверглись фиксации прибыли бумаги, подорожавшие накануне на новостях от LME. Отчётность OZON не впечатлила рынок. Активность остаётся средне-низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,552 млрд руб по сравнению с 39,642 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 15 ноября индекс МосБиржи - 2223,26 п. (-0,96%), а индекс РТС - 1159,59 п. (-0,89%). Лидеры роста на 23:50 мск: ПИК ао 635,2 1,42% Лидеры снижения на 23:50 мск: ДетскийМир 59,32 -7,83% OZON-адр 1 445,5 -4,81% VK-гдр 497,8 -4,45% TCS-гдр 2 668,5 -4,34% РУСАЛ ао 38,48 -4,33% 9 отраслевых индекса российского рынка снизились. Рост показал лишь сектор строительных компаний (+4,07%). Самое большое снижение было в металлах и добыче.

Бумаги OZON оказались среди аутсайдеров дня. Оборот компании (GMV с учётом сервисов и за вычетом возвратов) вырос на 74% г/г до 188,1 млрд рублей; Оборот маркетплейса вырос более чем в 2 раза (на 104% г/г) до 147,1 млрд рублей; Валовая прибыль в III квартале выросла в 2,4 раза г/г до 36,6 млрд рублей; Показатель скорректированной EBITDA составил 1,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 11,3 млрд рублей годом ранее. Скорр. EBITDA остается положительным 2-й квартал подряд; Чистый убыток составил 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области; Чистый убыток без учета признания убытка от пожара на Новой Риге снизился на 29% г/г до 9,9 млрд рублей; Свободный денежный поток (FCF) оказался положительным в III квартале, составил 0,9 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением 14,6 млрд рублей в 2021 г.

Иван Авсейко, эксперт «Открытие Research», ведущий аналитик «Открытие инвестиции», рынок акций РФ, полагает: «Поскольку IV квартал календарного года является традиционно сильным для бизнеса Ozon, компания имеет шансы достичь отметки по годовому GMV за 2022 г. в районе 800 млрд руб. при сохранении текущих темпов роста, на наш взгляд. Ранее годовой прогноз менеджмента по росту GMV был в районе +80%, но результаты за 9 месяцев идут с опережением. Можно полагать, что негативный сентимент в потребительском секторе в конце III — начале IV квартала 2022 года, связанный с мобилизаций, во многом себя исчерпал — по крайней мере, высокий сезон уже начался с сильных результатов — рост заказов за четыре дня кампании распродаж «11.11» достиг 98% в годовом сравнении». Мы оцениваем результаты Ozon за III квартал, как солидные, а темп роста GMV за 9 месяцев 2022 г. оказался даже немного выше, чем у ближайшего конкурента Wildberries (98% против 95%). При этом полагаем, что фокус на более маржинальные операции маркетплейса (в сравнении с менее прибыльным «собственным» оборотом) в итоге является правильной стратегией. Поскольку вопрос с пожаром на складе является разовым событием, давно известным инвесторам, а ситуация с дополнительным финансированием, вероятно, является разрешенной, мы счетам, что рынок излишне пессимистичен в отношении бумаг OZON. Сохраняем долгосрочную рекомендацию «покупать» и целевую цену в 2500 руб.

Акции «Детского мира» вернули себе звание главного аутсайдера дня.

Компания объявила об обратном выкупе на 3 млрд рублей. Оферта на выкуп акций у несогласных составляет 71,5 рублей за бумагу, но не более 10% от чистых активов компании на дату ВОСА. Соответственно, если большинство акционеров предъявит акции к выкупу, то его цена будет пропорциональной доступным средствам. Поэтому неопределённость негативно сказывается на бумаге, так как мы не знаем размер чистых активов к ВОСА и пока сложно предположить число инвесторов, желающих избавиться от акций. Вполне вероятно, что цена выкупа резко упадёт, да и делистинг с биржи предполагает более сложную схему продажи ценных бумаг "Детского мира".

Под давлением были акции ГМК «Норникель», N+ Group, «РусАл». Накануне они заметно подорожали на решении Лондонской Биржи Металлов продолжить принимать российский металл. Однако отечественный рынок пока не готов отыгрывать длинные циклы роста, или падения. Прибыль фиксируется при первой возможности. С другой стороны, появляется информация, что творческая работа политиков в Европе и США может привести к изобретению очередного пакета ограничений для РФ. Поэтому нельзя исключать будущих мер, направленных ещё на один прибыльный сектор российской экономики.

Новости с саммита G20 не обнадёживают, хотя позиции стран заметно разнятся. Лишь Китай подходит более конструктивно к российскому вопросу. При этом сам Китай обсуждает с американской стороной свои собственные вопросы, которые всё больше склоняются к установлению биполярной системы в мире. Поэтому какие-либо надежды на существенное изменение западной позиции будут излишними. Тем более, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о сохранении большинства санкций против РФ при любом будущем раскладе. Тем не менее, против РФ продолжают выступать крупнейшие должники мира в виде G7, а вот прочие страны призывают к сдержанности. Однако есть позитивные новости из США, где республиканцы всё же могут взять большинство в палате представителей. Даже уже очерчен круг расследований, которые конгрессмены намерены провести, включая коррупционные деяния семейства Байденов. Как минимум, демократическая администрация Белого дома может погрязнуть в разбирательствах, что отвлечёт её от международной повестки.

Вечерней историей для рынка стали новости из Польши, которые растиражировали в CNN, но забыли приложить дополнительные снимки от Associated Press. Польские источники утверждают о падении и ракет и двух убитых. Однако AP приводит снимки, из которых становится ясно, что это ракеты украинской противовоздушной обороны. Тем не менее, на вечерней сессии индекс МосБиржи терял уже 2,74%, хотя даже в Пентагоне не взялись говорить что-либо утвердительное по данному вопросу.

Рубль смог укрепиться к доллару США, но ослаб против евро и доллара. В течение дня курс американской валюты опускался до 60,10 руб, но это вполне укладывается в логику следования внешнему фону.

Цены производителей США замедлили рост в октябре больше ожиданий. Базовые цены производителей замедлили рост до 6,7% с 7,1% в сентябре, а общий PPI замедлился до 8,0% с 8,4% в сентябре. Это привело к тому, что доходность 10-летних казначейских обязательств упала до 3,79%. Соответственно, конкуренты американца смогли нарастить своё преимущество. Иена даже укреплялась до 137,68 за доллар, но сократила свои достижения в вечерние часы. Как минимум, у ФРС появляются основания для снижения агрессивных планов повышения ставки, хотя реальные ставки в США всё ещё остаются отрицательными. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 106,355 (-0,17%),

EUR/USD - $1,0355 (+0,24%),

GBP/USD - $1,1863 (+0,91%),

USD/JPY - 139,1 (-0,42%),

USD/RUB – 60,40 (-0,15%),

EUR/RUB – 62,82 –(+0,83%),

CNY/RUB – 8,550 (+0,19%). Американская оптовая инфляция замедлилась больше ожиданий Замедление оптовой инфляции позволило индексам США закрыть день ростом. Индекс PPI замедлился до 8,0% с 8,4% в сентябре, а базовый PPI снизился до 6,7% с 7,1%. Это всё ещё высокие темпы повышения, но динамика начинает улучшаться. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который станет голосующим членом FOMC в 2023 году, заявил, что решения ФРС не основываются на паре статистических отчётов. Тем не менее, Харкер полагает, что ФРС может взять паузу вместо резкого повышения ставки, вслед за которым последует столь же резкое смягчение. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил появление положительных признаков в инфляции товаров, но подчеркнул необходимость охлаждения цен в секторе услуг.

Примечательно, что экономика в условиях довольно высоких ставок продолжает выдавать сильную статистику. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно вырос в ноябре до 4,5 п. с -9,1 п. в октябре. Отдельные компании также удивляют рынок в положительном смысле. Торговый гигант Walmart (+6,54%) отчитался об убытках из-за разовых статей, но скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий, как и прогноз компании на весь финансовый год.

Динамика по секторам: Communication Services +1,78%, Technology +1,24%, Real Estate +1,24%, Consumer Discretionary +1,24%, Energy +1,11%, Consumer Staples +1,09%, Utilities +1,07%, Industrials +0,77%, Financials +0,28%, Health -0,07%, Materials -0,11%. По итогам торгов: DJIA - 33592,92 п. (+0,17%),

S&P 500 - 3991,73 п. (+0,87%),

NASDAQ - 11358,41 п. (+1,45%). Распространение COVID-19 и общая перекупленность негативно влияют на акции Китая Азиатские рынки были под давлением. С одной стороны, инвесторы обеспокоены геополитическими рисками, но, в основном, негатив формируется мощной волной COVID-19 в Китае. Власти КНР сообщили о 20199 новых случаев заражения во вторник по сравнению с 17772 днём ранее. То есть распространение идёт высокими темпами, игнорируя меры в рамках политики нулевой терпимости к инфекции. Это создаёт риски, как для потребления товаров, так и для рынка недвижимости. Впрочем, сектор недвижимости был под давлением технических факторов, так как демонстрировал сильный рост в предыдущие два дня. В октябре цены на жильё в КНР упали на 1,6% в годовом выражении по сравнению со снижением на 1,5% в сентябре.

Японские акции также дешевели. Естественно, что финансовая пресса наполнена тревожными комментариями по поводу геополитики, но, в реальности, рынок реагирует на иные факторы. Во-первых падение доходности по американским казначейским обязательствам является негативным фактором для банковского и страхового секторов. При этом фокус на геополитике положительно сказался на добывающем секторе. Также в плюсе были акции торговых компаний. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 28061,66 п. (+0,26%),

Hang Seng - 18117,06 п. (-1,23%),

Shanghai Composite - 3121,46 п. (-0,40%). Стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Китае обещает падение спроса на топливо Нефть дешевела на фоне дальнейшего распространения COVID-19 в Китае, хотя прочие факторы говорят об ухудшении ситуации с доступностью сырья. Накануне вечером стало известно о приостановке работы трубопровода «Дружба» на украинской территории из-за потери электропитания. Кроме того, запасы в США демонстрируют уже нормальную ситуацию без поправки на распродажи стратегических резервов.

Согласно данным API, на неделе до 11 ноября коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,8 млн бар. При ожиданиях снижения около 0,4%. Запасы бензина выросли на 1,69 млн бар., а дистиллятов на 0,9 млн бар. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $93,36 (-0,53%),

WTI - $85,72 (-0,61%),

Алюминий - $2437 (+0,08%),

Золото - $1777,6 (+0,05%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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