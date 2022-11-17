Облигационный портфель: выбираем инструменты, но помним о рисках

В условиях повышенной волатильности на рынке акций, который сейчас особенно подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факторов, обращаем внимание на интересные возможности на рынке облигаций. Но не забываем про риски. Для облигационного портфеля главное значение имеют:

рыночный риск (или риск изменения процентных ставок),

кредитный риск (риск дефолта),

риск ликвидности.

Сейчас, когда смягчение денежно-кредитной политики подошло к своей кульминации и дальнейшее снижение ставки Центрального Банка уже будет происходить в рамках вероятной «тонкой настройки», особое значение имеет управление дюрацией своего портфеля для оптимизации рыночного риска. С учетом вероятного усиления инфляций и дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий на финансовом рынке страны, мы бы рекомендовали не фокусироваться на «длинных» выпусках, а сохранять дюрацию в рамках трех лет, что позволит более эффективно управлять портфелем при реализации негативных сценариев.

Что касается кредитного риска, то в России минимизировать его можно только диверсификацией портфеля и тщательным отслеживанием финансового состояния эмитентов. Наука о финансах говорит, что максимальный эффект от диверсификации достигается при количестве инструментов около 30, однако, с практической точки зрения отслеживать более 10-15 инструментов затруднительно.

Если ваш облигационный портфель - это портфель «до погашения», риск ликвидности, который стал еще более актуален для российского рынка облигаций в 2022 году в силу существенного снижения объемов торгов можно игнорировать. Но в случае, если вы допускаете возможность продажи облигаций из портфеля до их погашения, то желательно сформировать портфель таким образом, чтобы была возможность реализовать инструмент в течение 1-5 дней, естественно, без существенной потери стоимости. В последнем случае необходимо отслеживать объемы торгов, которые отличаются и в зависимости от эмитента, и в зависимости от выпуска.

Секрет успешного портфеля

После предпоследнего аукциона Минфина кривая доходностей ОФЗ резко сместилась вверх и на горизонте до 3-х лет доходности гособлигаций составляют 7,6%- 8,7%, не самая высокая доходность, особенно с учетом НДФЛ, зато не надо беспокоится о кредитном риске. В то же время рынок корпоративных облигаций недавно пополнился новыми именами, которые могут предложить более привлекательные условия доходности.

Например, в конце октября компания «Селигдар», уже известная на рынке акций, выпустила дебютный выпуск облигаций с погашением через 3 года. Сейчас они торгуются с доходностью с погашением на уровне 11,1% при текущем купоне 10,8%. Компания занимается добычей золота, серебра, олова, меди и вольфрама. При рентабельности EBITDA на уровне 49% «долговая нагрузка» умеренная - 2,4x.

Если «Селигдар» – это дебют на рынке облигаций, то транспортный холдинг «Новотранс» давно известен участникам рынка облигаций. Облигации выпуска 001Р-03 с погашением в 2027 году сейчас предлагают годовую доходность на уровне 12,2% при купоне 11,7%. Рентабельность по EBITDA за 1-е полугодие 2022 года почти достигла 50%, а кредитные метрики значительно улучшились с 3,1x до 0,7x. По выпуску предусмотрена амортизация, то есть частичное досрочное погашение «тела» облигации.

Обращаем также внимание на известного не только участникам фондового рынка, но и, наверное, всем россиянам эмитента «Черкизово». Недавно компания разместила выпуск 001Р-05 с погашением в 2025 году. Облигации сейчас торгуются с доходностью 10,03% при текущем купоне 9,95%. Эмитенту присвоен высокий рейтинг A+, а долговая нагрузка - умеренная. Чистый долг/EBITDA на уровне 3,1x.

Из более доходных облигаций стоит обратить внимание на выпуск 001Р-06 девелопера ГК «Пионер». Данные облигации предлагают доходность на уровне 17,7% при ставке купона 11,68%, который выплачивается 4 раза в год, амортизация также предусмотрена. Российские рейтинговые агентства недавно подтвердили рейтинг ГК «Пионер» на уровне А- (RU) (по методологии АКРА) и ruA- (по методологии Эксперт РА) с прогнозом Стабильный. С учетом диверсификации эти облигации заслуживают место в портфеле.

Кроме вторичного рынка рекомендуем обращать внимание на первичные размещения – в конце ноября – начале декабря открывается «окно возможностей» как для эмитентов, так и для инвесторов. Новое имя на рынке облигаций ООО «АгроКубань ресурс», которое собирает заявки на размещение 17 ноября. «Агрокубань ресурс» – один из крупнейших агропромышленных холдингов России с устойчивой бизнес–моделью и диверсифицированной линейкой продуктов. Рентабельность по EBITDA в 1-м полугодии 2022 достигла 49,8%, а коэффициент долговой нагрузки Чистый долг/EBITDA 2,2x. Трехлетние облигации эмитента предполагают ориентир по купону – около 12,1% со сроком погашения.

В ноябре также ждем размещения машиностроительного холдинга АО «Синара – Транспортные машины» ключевым заказчиком которого является ПАО «РЖД». Эмитент отличается устойчивым финансовым положением с высокими рейтингами A(ru) и ruA от российских агентств Акра и Эксперт РА.

Для размещения денежных средств в валюте сейчас также есть возможности по сравнению с депозитами в банках. Это так называемые «замещающие» облигации - выпущенные российскими эмитентами взамен своих еврооблигаций, платежи по которым в валюте номинала сейчас не проводятся. Выделим относительно «короткие» облигации Газпрома с погашением в 2024 и 2027 году, которые сейчас торгуются с доходностью 5,8%-7% годовых, облигации «Лукойла» с погашением в 2023 и 2027 годах с доходностью 4,65%-4,67%, облигации «Металлоинвеста» с погашением в 2028 году дают 6,6% годовых. По этим выпускам доходность долларовая, выплаты осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Российский рынок облигаций сейчас предоставляет отличные возможности для формирования эффективного портфеля, диверсифицированного как по инструментам, так и по валютам с годовой доходностью значительно превышающей ставки по банковским депозитам.