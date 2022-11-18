Комментарии

«Открытие»: Рынки ждут более высоких ставок и более открытый Китай Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки ждут более высоких ставок и более открытый Китай Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, представители ФРС сигнализируют о более высокой ставки, в Китае продолжает распространяться COVID-19. Однако, с другой стороны, власти КНР начинают больше управлять эпидемией, чем её предотвращать, а ставки в США лишь косвенно влияют на Россию. Нефть вновь подешевеет за неделю, но пока наблюдаются вполне комфортные цены для российского экспорта. Поэтому ждём нейтрального открытия торгов в России, или небольшое снижение индексов. Негатив из Китая ослабил российский рынок Российский рынок снизился по итогам торгов в четверг. Скудный поток корпоративных новостей и негативный внешний фон сформировали нисходящую динамику дня. Основные тревоги связаны с коронавирусной вспышкой в Китае, да и сигналы из ФРС говорят о планах более высокой ставки, чем это ожидает рынок. Активность была низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,154 млрд рублей по сравнению с 29,153 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 17 ноября индекс МосБиржи - 2212,93 п. (-0,64%), а индекс РТС - 1151,56 п. (-1,03%). Лидеры роста на 23:50 мск: ДетскийМир 63,48 2,72% МосБиржа 88,23 1,53% TCS-гдр 2 783 1,33% Магнит ао 5 011,5 1,33% ФосАгро ао 6 500 1,09% Лидеры снижения на 23:50 мск: Татнфт 3ап 357,6 -2,56% ЭН+ГРУП ао 418 -2,22% ПИК ао 626,7 -1,92% ГМКНорНик 14 946 -1,83% Роснефть 336,95 -1,62% 4 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 6 снизились. Лидером дня стал транспортный сектор (+1,1%), а самые большие потери оказались в металлах и добыче (-1,4%).

Снижение секторов нефти и газа (-0,65%), а также металлов и добычи во многом связано с ситуацией в Китае, где новая коронавирусная волна расширяется активными темпами. Соответственно, существуют опасения, что недавние послабления в политике нулевой терпимости к COVID-19 будут отыграны назад, а власти начнут вводить карантины, схожие с первой волной 2020 Г.

Акции «Детского мира» продолжают восстанавливать свои позиции на фоне дополнительной информации о предстоящих офертах в связи с реорганизацией компании. По сути, случившаяся просадка стала интересным инвестиционным случаем с гарантированным выкупом акций по цене 71,5 за штуку.

«Мечел» в III кв. сократил добычу угля на 12% кв/кв, продажи ККУ - на 15% кв/кв. «Опубликованные результаты сложно назвать впечатляющими, - комментирует Алексей Павлов, PhD, начальник управления «Открытие Инвестиции», главный аналитик по российскому рынку акций. - Впрочем, снижение продаж в угольном дивизионе было не очень значительным, однако по ККУ наблюдалось уже второй квартал подряд. Пожалуй, единственным позитивным моментом для компании здесь можно считать наблюдающийся в последнее время очередной виток роста глобальных цен на коксующийся уголь, однако это уже будет история IV квартала. Вдобавок стальной дивизион «Мечела» в текущем году держится очень уверенно. Напомним, что во II квартале в отличие от основных конкурентов ЧМК, напротив, даже сумел нарастить реализацию в физическом выражении. Так что продажи за июль-сентябрь, даже несмотря на некоторое снижение в квартальном сопоставлении, в целом мы оказались достойными, особенно учитывая плановый ремонт на комбинате. Другое дело, что ценовая конъюнктура на рынке проката по-прежнему далека от идеальной. Впрочем, «Мечел» по-прежнему воздерживается от публикации финансовой отчетности, что сильно затрудняет оценку сегодняшней ситуации в компании».

Акционеры «Лензолото» (LNZL) ожидаемо одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию. Промежуточные дивиденды на префы не предусмотрены. Отсечка реестра установлена на 28 ноября.

ЦБ РФ опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков». Согласно данным регулятора за октябрь: «активность торгов акциями снизилась: среднедневной объем торгов в октябре составил 46,6 млрд руб. , тогда как в сентябре – 65,0 млрд руб. Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций. Доля физических лиц в объеме торгов стабильно оставалась на высоком уровне – 78% на конец октября». Таким образом, отечественный рынок остаётся рынком частного инвестора, от которого требуется повышенная выдержка и взвешенность решений.

Рубль ослаб против доллара, но укрепился против евро и юаня. В какой-то мере это отражает ситуацию на глобальном Forex, но также является следствием приближения налогового периода. В этом смысле волатильность в паре с юанем может быть более высокой, так как объёмы торговли с Китаем постоянно растут. В остальном, рубль уже долгое время торгуется в относительно узком диапазоне, который расширяется весьма неохотно.

Доллар на Forex укреплял свои позиции. Представители ФРС регулярно говорят о том, что борьба с инфляцией ещё не завершилась. В своей презентации президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вовсе указал зону нейтральной ставки в диапазоне 5,0%-7,0%, чем напугал американский рынок и спровоцировал рост доходности 10-летних казначейских обязательств почти на 10 б.п. выше 3,79%. Соответственно, доллар пользовался спросом против других валют, как это всегда бывает при расширении разрыва доходностей индикативных облигаций. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 106,565 (+0,39%),

EUR/USD - $1,0366 (-0,32%),

GBP/USD - $1,1862 (-0,49%),

USD/JPY - 140,18 (+0,55%),

USD/RUB – 60,53 (+0,3%),

EUR/RUB – 62,33 (-0,86%),

CNY/RUB – 8,453 (-0,47%). Представители ФРС намекают на более высокую ставку, чем предполагает рынок Американские торги завершились снижением индексов. Представители ФРС продолжают смущать инвесторов вероятностью повышения ставки больше ожиданий рынка. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что повышение ставки должно продолжиться, дабы иметь возможность замедлить инфляцию. Согласно презентации, которую Буллард подготовил для мероприятия Louisville Inc., достаточно жёсткой ставка будет в диапазоне 5,0%-7,0%. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также заявил во время мероприятия торговой палаты Миннесоты, что вопрос паузы в повышении ставки остаётся открытым. Он готов голосовать за остановку повышения ставки только в том случае, когда инфляция перестанет расти. В Goldman Sachs прогнозируют, что пик ставки будет достигнут лишь по факту её роста до 5,25%.

Меж тем экономика США начинает всё чаще сигнализировать об ухудшении ситуации. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в ноябре до -19,4 п. с -8,7 п. в октябре при ожиданиях -6,2 п. Число разрешений на строительство в США упало за октябрь на 2,4%, а число новых строительств снизилось на 4,2%.

Акции Alibaba подорожали на 7,8% на фоне заявлений об увеличении объёма программы обратного выкупа. Cisco Systems (+4,96%) неожиданно отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли, хотя ранее компания говорила об ухудшении ситуации на ключевых рынках.

Динамика по секторам: Utilities -1,79%, Consumer Discretionary -1,27%, Materials -0,95%, Real Estate -0,82%, Communication Svs, -0,66%, Financials -0,54%, Industrials -0,25%, Health Care -0,04%, Consumer Staples +0,02%, Energy +0,12%, Technology +0,21%. По итогам торгов: DJIA - 33546,32 п. (-0,02%),

S&P 500 - 3946,56 п. (-0,31%),

NASDAQ - 11144,96 п. (-0,35%). Низкая летальность текущей волны COVID-19 может изменить политику Китая в области контроля инфекции Азиатские рынки проявляли настороженность. В Китае индексы пытались расти, но ситуация с распространением COVID-19 намекает на очередной период сдержанного экономического роста. Число заболевших COVID-19 17 ноября составило 25129 случаев по сравнению с 23132 днём ранее. Однако летальных исходов не было, как и днём ранее. Власти КНР предпринимают усилия по увеличению госпитальных мест для заболевших. При этом меры карантинного характера вводятся не столь широко, как ранее. На основе данной информации Goldman Sachs делает вывод, что Китай всё же движется в сторону снятия основных коронавирусных ограничений. Акции технологичных компаний дорожали в Гонконге. Покупатели проявили особую активность в бумагах разработчиков игр на фоне предоставления лицензий для 70 новых онлайн проектов.

Японские акции пытались расти, но попытки эти выглядели скромно. Бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group теряли около 3%, реагируя на перспективы более высоких ставок в США. Однако сектор автомобилестроителей компенсировал снижение в других отраслях. К примеру, бумаги Mitsubishi Motors повышались на 3,8%. В Японии также вышла статистика по инфляции. Общий индекс цен ускорил рост в октябре до 3,7% с 3,0% в сентябре. Базовый индекс цен ускорил рост до 3,6% с 3,0% в сентябре при ожиданиях 3,5%. Однако Банк Японии пока никоим образом не реагирует на показатель инфляции. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27893,24 п. (-0,13%),

Hang Seng - 18103,53 п. (+0,32%),

Shanghai Composite - 3114,61 п. (-0,03%). Нефть пытается остаться выше $90 за баррель Brent Нефть предпринимает попытки вернуться выше $90 за баррель Brent. В утренние часы котировкам помогает ослабление доллара, но негатив из Китая сохраняется. Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 и принимаемые меры карантинного характера приводят к снижению спроса на топливо. Впрочем, как мы указывали выше, текущая волна COVID-19 сопровождается крайне низким числом летальных случаев. Соответственно, есть надежды на то, что карантинные меры будут кратковременными, а в последствии власти КНР откажутся от строгих мер контроля распространения вируса. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $90,34 (+0,62%),

WTI - $82,14 (+0,91%),

Алюминий - $2397 (+0,25%),

Золото - $1764,2 (+0,07%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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