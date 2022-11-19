Комментарии

«Открытие»: Риски непредсказуемой геополитики заставляют рынок снижаться перед выходными Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Риски непредсказуемой геополитики заставляют рынок снижаться перед выходными Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. На рынке отсутствуют позитивные идеи, как и внешний фон насыщен негативом. Под давлением акции металлургов, нефтяников и экспортёров газа, что можно связать с удручающей коронавирусной ситуацией в Китае. Впрочем, активность продолжает снижаться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 10,8 млрд руб к середине дня по сравнению с 13,8 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2200,02 п. (-0,58%), а индекс РТС - 1148,61 п. (-0,26%).

Лидерами среди индексных бумаг были лишь TCS Group, МКБ и «Детский Мир». Самыми слабыми оказались «Магнит», «НОВАТЭК», N+ Group, АФК «Система» и ГМК «Норникель».

Поскольку больших идей на рынке нет, то будем ориентироваться на технические факторы. Линия 100-дневной скользящей проходит на уровне 2170 и является поддержкой для индекса МосБиржи. Однако более важным можно считать уровень 50-дневной скользящей около 2135 пунктов. Соответственно, в случае развития нисходящего движения индекс не должен закрывать день ниже ключевых поддержек. Если же закрытие на дневном графике происходит ниже этих линий, то вероятность дальнейшего падения усилится.

Под давлением отечественные сырьевые компании. Ситуация с распространением коронавируса в Китае может заставить местные власти вернуться к практике жёстких карантинов, что, соответственно, скажется на частном и промышленном спросе на топливо и прочие материалы.

Вновь отметим дальнейшее восстановление акций «Детского мира» на фоне уточнений параметров выкупа акций у несогласных с реорганизацией. Компания намерена осуществлять добровольную и обязательную оферту по цене не ниже 71,5 рублей за бумагу. Соответственно, котировки будут стремиться к этому значению.

Рубль укреплялся против доллара, но слабел против евро и юаня. Примечательно, что к середине дня объёмы торгов юанем оказались ниже объёмов в Евро. Это может говорить о рисках сокращения импорта и экспорта на китайском направлении на фоне коронавирусной вспышки. Впрочем, уже на следующей неделе продажи валюты могут усилиться благодаря налоговому периоду.

Доллар незначительно слабел на Forex. Основное давление на него происходило через британский фунт стерлингов и японскую иену. Впрочем, ситуация в иене в ближайшее время может вновь ухудшиться на фоне максимальной за 40 лет инфляции при отсутствии желания у Банка Японии повышать ставку. По состоянию на 15:20 мск: DXY - 106,345 (-0,23%),

EUR/USD - $1,0383 (+0,14%),

GBP/USD - $1,1936 (+0,61%),

USD/JPY - 139,8 (-0,29%),

USD/RUB – 60,34 (-0,31%),

EUR/RUB – 62,48 (+0,24%),

CNY/RUB – 8,474 (+0,25%). Европейские инвесторы преимущественно покупают на фоне перепроданности рынка Европейские индексы повышались. Дорожали банки и сырьевые компании, что можно отнести на счёт технического отскока. Однако в течение дня можно ждать повышенной волатильности банковских бумаг, так как им предстоит вернуть ЕЦБ до 500 млрд евро, которые они получили в рамках программы целевого долгосрочного кредитования банков (TLTRO). На рынке присутствуют опасения, что не все организации справятся с этим одинаково спокойно. Из отдельных бумаг отметим рост акций австрийской гидрогенерирующей Verbund на 8%. Власти Австрии объявили о том, что налог на сверх прибыль энергетических компаний может быть снижен, если компания занимается зелёными инвестициями. В Великобритании розничные продажи выросли на 0,6% за октябрь при ожиданиях увеличения на 0,3%. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7407,56 п. (+0,83%),

DAX - 14408,51 п. (+1,00%),

CAC 40 - 6652,18 п. (+1,16%). Риски падения спроса в Китае продолжают давить на котировки нефти Нефть вновь упала ниже $90, рискуя закрыть в минусе вторую неделю подряд. Главным фактором давления остаётся ситуация с распространением COVID-19 в Китае. Ещё в минувшее воскресенье число заболевших за день было менее 15 тыс. Однако уже в четверг этот показатель превысил 25 тыс. Впрочем, стоит отметить, что китайская пресса пишет о том, что большинство случаев проходит без симптомов, или с небольшими осложнениями. Тем не менее, на рынке опасаются, что стремительное распространение может заставить власти КНР пойти на широкие карантинные меры, дабы не перегружать систему здравоохранения. Соответственно, это скажется на нефтяном спросе. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $89,05 (-0,81%),

WTI - $81,21 (-0,23%),

Алюминий - $2390 (-0,04%),

Золото - $1763,3 (+0,02%),

Никель - $24800 (-1,05%). Серия сильных отчётов обеспечивает позитивный фон на старте американских торгов Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. Основной позитив дня пришел от компаний, которые отчитались перед стартом торгов. В частности, дорожали акции JD.com на фоне роста онлайн продаж из-за карантинных мер в Китае. Розничная сеть Gap неожиданно отчиталась о прибыльном квартале. Сеть дисконтных магазинов Ross Stores отчиталась лучше ожиданий, а также повысила прогноз по финансовым показателям на год. Компания в сфере кибер безопасности Palo Alto Networks также отчиталась лучше ожиданий, что привело к росту её акций на 9% в утреннюю сессию. До конца дня выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов.

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



