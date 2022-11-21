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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ГК «Автодор» объемом 4.6 млрд руб.

18 ноября 2022 года завершился сбор заявок на облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор») серии БО-004P-02 объемом 4,6 млрд руб. со сроком обращения 5 лет, офертой через 2 года, купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,69% годовых. В ходе бук-билдинга совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничные инвесторы.

«Слаженная работа команды ГК «Автодор» и организаторов в совокупности с успешным выбором окна для размещения позволили привлечь существенный спрос со стороны инвесторов, превышающий объем размещения более чем в 3 раза» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Техническое размещение и расчеты по выпуску облигаций запланированы на 22 ноября 2022 года.

 

Россельхозбанк продолжает развитие сотрудничества с Государственной компанией «Автодор» на рынках капитала. Ранее, в июле 2022 года, Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Компании общим объемом 30,5 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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