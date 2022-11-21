«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Негатив на рынках преобладает

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть торгуется в минусе на ожиданиях слабого китайского спроса. В Китае рынок акций снижается из-за продолжающегося активного распространения коронавируса. На прочих рынках настроения далеки от оптимистичных благодаря ожиданиям дальнейшего повышения ставок регуляторами. Соответственно, не ждём от российского рынка роста, что было бы весьма странно на фоне дешевеющей нефти. Однако рубль может проявить определённую жёсткость, так как начинает в полной мере получать поддержку налогового периода.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2217,44 п. до 2206,32 п., а индекс РТС с 1158,24 п. до 1147,03 п. Пара EUR/USD упала с $1,0355 до $1,0321. Пара USD/RUB повысилась с 60,54 до 60,89, а EUR/RUB с 62,20 до 62,40. Нефть Brent подешевела с $95,99 до $87,62 за баррель. Золото подешевело с $1769,60 до $1750,6 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 910,12 до 904,62 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3992,93 п. до 3965,34 п.

· Прошедшая неделя начиналась для российского рынка вполне позитивно. Отечественные металлы получили обнадёживающие новости из Лондона, где LME решила не отказываться от российских поставок. Акции «Детского Мира» стремительно восстанавливали свои потери на фоне дополнительной информации из компании по поводу предстоящих выкупов акций. «Роснефть» планирует выплатить дивиденды 20,39 руб на акцию за девять месяцев. Вторник уже не был столь позитивным, так как инвесторы начали фиксировать прибыль по бумагам, которые дорожали днём ранее. Плюс к этому случился инцидент с падением украинской ракеты на польской территории. В среду российский рынок показал рост, который был поддержан бумагами «Детского мира» и OZON. Однако потери состоялись в секторе строительных компаний, так как в правительстве заявили о завершении некоторых льготных программ к концу года. МТС предоставила сильную отчётность за III квартал.

· Концовка недели проходила на фоне скудного потока новостей от корпораций, но при весьма ярком внешнем фоне. Главный негатив поступил из Китая, где быстро распространяется коронавирусная инфекция. Власти КНР ещё на прошлой неделе утвердили 20 мер по повышению гибкости политики нулевой терпимости к COVID-19, но за прошедшую неделю вирус показал свою агрессивность. Соответственно, есть опасения, что жёсткие карантинные меры могут вернуться. Однако мы также обращаем внимание на то, что в китайских сообщениях говорится о достаточно мягком течении заболевания у большинства инфицированных. Тем не менее, российский сектор нефти и газа реагировал на китайские вести негативно. К слову, нефть завершила неделю с потерями около 10%.

· Естественно, что рубль на этом фоне не мог себя чувствовать комфортно. Российская валюта заметно ослабла в пятницу. С другой стороны, пока нет особых причин, чтобы это ослабление было устойчивым, так как курс формируется за счёт торгового баланса. Сам же баланс остаётся профицитным. Поэтому текущее движение мы воспринимаем в качестве расширения диапазона, но не устойчивой тенденции.

· Больших событий на внешних рынках не было. Поэтому можем говорить лишь о негативном влиянии ситуации в Китае, где коронавирус демонстрирует агрессивное распространение. Также стоит вспомнить о заявлениях представителей ФРС, которые весьма слаженно намекают на то, что ставка может быть выше 5,0%. То есть американскому рынку ещё предстоит пережить серию повышений, хотя и не столь агрессивных, как предыдущие.

Ключевые события предстоящей недели

· Существенных событий в понедельник не ожидается. Во вторник стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС Президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер и президента ФРБ Канзаса Эстер Джордж, а также главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Напомним, что на прошлой неделе Джеймс Буллард своей презентацией негативно повлиял на рынки, указав диапазон вероятной ставки около 5,0%-7,0%.

· Среду начнём с отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США, который выйдет в 00:30 мск. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку на 75 базисных пункта до 4,25%. Днём выйдут предварительные индексы деловой активности по еврозоне. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится до 47,0 п. с 47,3 п. в октябре. В США большой день статистики, так как на четверг приходится День Благодарения. Соответственно, множество отчётов будет опубликовано в среду. Выйдут отчёты по разрешениям на строительство и новым строительствам, первичным обращениям за пособием по безработице. Нас также будет интересовать отчёт по заказам на товары длительного пользования, которые могли увеличиться на 0,4% за октябрь. Также будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в США за ноябрь, индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и данные по продаже нового жилья. Далее Минэнерго США опубликует официальные цифры по запасам нефти и нефтепродуктов. Соответственно, ждём крайне волатильный день в среду. Тем более, что зарубежный календарь закроет публикация протокола заседания ФРС. В России также выйдут отчёты по ценам производителей и промышленному производству за октябрь.

· Германия в четверг опубликует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. Ожидается некоторое улучшение показателей, кроме оценки текущей ситуации. Также в этот день будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по денежной политике. Вероятно, что протокол покажет решимость европейского регулятора по дальнейшему повышению ставки.

· В пятницу американский рынок проведёт короткую торговую сессию. В остальном, в течение дня выйдут индексы доверия по некоторым странам, но волатильность на рынках будет невысокой.

Коронавирусная тема доминирует на азиатских рынках

· Новая неделя на азиатских рынках началась негативно. Основным фактором остаётся ситуация с распространением COVID-19 в Китае. Число новых случаев заболевших в день достигло 26824. Можно отметить некоторое замедление темпов роста заболеваемости, но всё же пока их число растёт, что ставит под сомнение общие ожидания смягчения карантинных мер. Под давлением были секторы товаров широкого потребления, туризма и недвижимости. С другой стороны, акции некоторых производителей фармацевтики оказались среди лидеров дня. В Гонконге самое сильное падение было в бумагах технологичных компаний и недвижимости.

· Одной из главных историй на японском рынке стала информация о том, что Berkshire Hathaway увеличила свои вложения в местные торговые дома. Сама компания, управляемая легендарным Уорреном Баффетом, ещё в 2020 году заявляла о планах наращивания доли в торговых домах до 9,9%. На этом фоне бумаги торговых домов дорожали, хотя общая ситуация на рынке была нейтральной.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27897,74 п. (-0,01%),

· Hang Seng - 17626,64 п. (-2,03%),

· Shanghai Composite - 3077,13 п. (-0,65%).

Китайский спрос остаётся главным фактором давления на нефть

· Нефть Brent торговалась ниже $87 за баррель. Основным негативом для рынка остаётся ситуация в Китае, где меры ограничений социальной мобильности приводят к существенному падению спроса на топливо. В Пекине школы переведены на онлайн-обучение после обращений властей.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $87,02 (-0,68%),

· WTI - $79,67 (-0,55%),

· Алюминий - $2391,5 (-1,58%),

· Золото - $1747,2 (-0,41%).