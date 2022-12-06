«Открытие»: Улучшение ситуации в Китае позитивно для всего сырьевого блока российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Российский рынок повышался в первой половине дня. Немного оптимизма из Китая по поводу смягчения мер контроля над распространением COVID-19 хватило, чтобы отвлечься от проблем, связанных с европейским нефтяным эмбарго. Среди лидеров бумаги Сбербанка, ГМК «Норникель», «РусАл» и «Роснефть». Слабость демонстрируют акции сектора потребления. Активность заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 24,1 млрд рублей, что в 1,5-2 раза превосходит активность на прошлой неделе.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2204,53 п. (+1,10%), а индекс РТС - 1116,89 п. (+0,84%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ГМК «Норникель», Сбербанк обыкновенные и привилегированные, «РусАл» и «Роснефть». Самыми слабыми оказались «Магнит», ГК «ПИК», «Детский Мир», привилегированные «Сургутнефтегаз» и МТС.

· Будет справедливым уточнить, что слабость в секторе потребления демонстрировали бумаги «Магнит», «Детский Мир» и «Соллерс». Однако акции «Белуга» заметно дорожали. Во-первых, совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 75 рублей на бумагу. Во-вторых, компания опубликовала вполне сильный отчёт. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев выросла на 88% до 5,2 млрд рублей. Рост выручки составил 32% до 66,3 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 71% до 12 млрд руб. Рост обусловлен увеличением отгрузок собственных премиальных брендов и расширением розничной сети.

· Улучшение ситуации в Китае с вопросом открытия экономики и снятием излишних коронавирусных ограничений позитивно для всего сырьевого блока российского рынка. Как минимум, можно ожидать роста китайского импорта сырья и материалов, так как промышленность КНР заметно ускорится. Кроме того, открытие китайской экономики также обещает более устойчивый спрос на нефть, что позволит российским компаниям достаточно быстро перевести большую часть европейских поставок на восточное направление.

· Рубль слабел на фоне старта европейского эмбарго, но заметно улучшил свое положение по сравнению с началом торгов. Впрочем, рубль более динамично слабеет в отношении к юаню из-за того, что сам юань существенно укрепился на новостях о послаблениях.

· Валюты стран G7 показывали относительно низкую волатильность. Лишь японская иена теряла более 0,7% корректируясь после резкого укрепления в конце прошлой недели.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 104,352 (-0,14%),

· EUR/USD - $1,0568 (+0,25%),

· GBP/USD - $1,2288 (-0,03%),

· USD/JPY - 135,26 (+0,69%),

· USD/RUB – 62,18 (+0,29%),

· EUR/RUB – 65,61 (+0,95%),

· CNY/RUB – 8,95 (+1,65%).

Европейские инвесторы чувствуют себя неуверенно на фоне эмбарго против российской нефти и потенциальной торговой войны с США

· Европейские рынки весьма слабо отреагировали на китайский позитив. Проблема заключается в том, что риски торговой войны из-за американского закона о контроле инфляции уже озвучены на уровне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом домашняя европейская статистика остаётся слабой, а отказ от российской нефти ставит Европу в существенно более ущербное положение. По сути, решение G7 и Евросоюза называют субсидией китайской экономике. Сводный индикатор деловой активности еврозоны оказался на уровне 48,2 п. в ноябре, что продолжает указывать на экономический спад. Розничные продажи в еврозоне упали за октябрь на 1,8%. Также негативно на европейские индексы влияет то обстоятельство, что Stoxx 60 повышался семь недель подряд в ожидании новостей о послаблениях в Китае. Соответственно, работает старая истина – покупай ожидания, а новости продавай. Оптимистичные покупки в Европе присутствовали в секторе базовых материалов. Из корпоративных историй отметим рост бумаг Credit Suisse более чем на 5% на фоне интереса персон из Саудовской Аравии и бывшего главного исполнительного директора Barclays Хаве Шона к вложению более $1 млрд в новое инвестиционное подразделение банка, о чем пишет Wall Street Journal.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7571,66 п. (+0,20%),

· DAX - 14441,21 п. (-0,61%),

· CAC 40 - 6707,39 п. (-0,52%).

Поводов для подорожания нефти достаточно

· Нефть дорожала уже на 1,7% в рамках европейских торгов. Сразу целая комбинация факторов поддерживает положительную динамику. Во-первых, европейское эмбарго на российскую нефть способно привести к возникновению локального дефицита поставок из-за сокращения доступности танкеров. По некоторым оценкам, длительность маршрутов увеличится в 2023 году на 9,5 млн морских миль. Во-вторых участники ОПЕК+ остаются глухими к просьбам увеличить добычу. В минувшее воскресенье на совещании нефтяного альянса было принято решение оставить текущие планы неизменными. С ноября производство в ОПЕК+ снижено на 2 млн бар. в сутки. В-третьих, официальные заявления из Китая и действия говорят о том, что политика нулевой терпимости к COVID-19 меняется в сторону послаблений. Соответственно, мы можем ожидать, что спрос на нефть в КНР вновь начнёт расти.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $87,87 (++2,69%),

· WTI - $82,20 (+2,78%),

· Золото (Спот) - $1795,15 (-0,14%).

Американские инвесторы обеспокоены возможным оживлением инфляции вместе с послаблениями в Китае

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,35% в NASDAQ до 0,45% в Dow Jones. Новости из Китая могут радовать, но и печалить американских инвесторов. Вероятность роста цен на сырьевые товары повышается, а в месте с этим усиливаются инфляционные факторы, которые способны заставить ФРС действовать в прежней агрессивной манере. Статистика предстоящих торгов включает: индексы деловой активности в сфере услуг и сводный от S&P Global, а также индекс ISM в сфере услуг и данные по производственным заказам в США.