Комментарии «Открытие»: Банковский сектор тянет российский рынок вниз Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Банковский сектор тянет российский рынок вниз Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Под давлением банковский сектор на фоне решения ВТБ приостановить выплату по ряду субординированных облигаций. В остальном, рынок продолжает негативно реагировать на дешевеющую нефть. Уровень поддержки 100-дневной скользящей под угрозой, так как индекс МосБиржи может закрыть день ниже этой линии, актуализируя очередной поход в район 50-дневной скользящей около 2113 пункта. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 13,2 млрд руб к середине дня по сравнению с 12,9 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2172,88 п. (-1,06%), а индекс РТС - 1089,92 п. (-0,65%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Магнит», Fix Price, ГМК «Норникель» и «Ростелеком». Самыми слабыми оказались TCS Group, VK, ВТБ, Polymetal и «Детский Мир».

Бумаги ВТБ под давлением после решения о приостановке выплат по ряду субординированных облигаций. Учитывая масштабы и системную значимость банка, мы убеждены, что его стабильной работе ничего не угрожает. Подобное решение ВТБ может свидетельствовать о действиях по агрегированию средств для осуществления сделок M&A.

Также отметим снижение TCS Group. На рынке растут опасения, что данная финансовая организация будет включена в 9-ый санкционный пакет Евросоюза, где давно испытывают проблемы с обнаружением новых целей своей санкционной деятельности.

«Роснефть» опубликовала ряд финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2022 г., а также EBITDA и некоторые операционные результаты. По нашим расчетам на основе этой публикации, выручка за 3 кв. 2022 г. снизилась на 12,5% г/г до 2 030 млрд руб. Чистая прибыль за 3 кв. 2022 г. упала на 49,4% г/г до 159 млрд руб. Капзатраты выросли на 30,0% г/г до 295 млрд руб. Расчётный дивиденд за минувший квартал может составить 7,5 руб на акцию. «В прогнозе дивиденда за 4 кв. 2022 г. мы ориентируемся на расчетный дивиденд за 3 кв. – 7,5 руб, - поясняет главный аналитик нефтегазового сектора управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. - Цены на нефть продолжают снижаться, возникают затраты на обход санкций, возможны новые списания. В результате расчетный дивиденд за 2022 г. – около 35 руб. с доходностью 10,5%».

Рубль укреплялся против доллара и евро, но слабел против юаня. При этом объёмы торгов юанем превышали таковые в долларе США. Мы можем предположить активность экспортёров по продаже валютной выручке, так как текущий курс уже может быть привлекательным для подготовки к налоговым платежам. Повышенный спрос на юани частично связан с обслуживанием экспортных операций в условиях европейских ограничений и увеличением импорта из КНР на фоне смягчения мер по сдерживанию COVID-19.

Доллар незначительно слабел на Forex. Однако перспективы американской валюты кажутся вполне устойчивыми. Накануне банкиры из JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs спрогнозировали ухудшение ситуации в экономике в 2023 году. Фактически, параллельно ожидается рецессия в США, Великобритании, еврозоне и Японии. В подобных условиях доллар может выиграть от более высокой устойчивости финансовой системы и более высоких ставок. Юань был одной из самых сильных валют на фоне очередных объявлений властей КНР по смягчению режима нулевой терпимости в отношении COVID-19. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 105,37 (-0,16%),

EUR/USD - $1,0504 (+0,32%),

GBP/USD - $1,2158 (+0,16%),

USD/JPY - 137,48 (+0,37%),

USD/RUB – 62,81 (-0,43%),

EUR/RUB – 65,99 (-0,21%),

CNY/RUB – 8,959 (+0,01%). Европейские инвесторы напуганы перспективами глубокой рецессии Европейские индексы были под давлением негативных прогнозов по экономике. При этом представители ЕЦБ продолжают говорить о повышении ставки. Накануне главный экономист европейского регулятора высказался в пользу ещё нескольких повышений, даже на фоне возможного прохождения пика инфляции. Соответственно, признаки рецессии лишь усиливают негативные ожидания инвесторов. Самыми слабыми были секторы базовых материалов, энергетики. Ситуацию немного смягчал рост сектора здравоохранения более чем на 1%. Акции Airbus теряли более 2% на фоне отзыва прогноза по поставкам самолётов и производственным показателям. Кстати, не так давно компания заявила о постепенном отказе от российского титана, что также может привести к росту издержек. Есть немного позитива. Пересмотренная оценка ВВП за III квартал говорит о росте на 0,3% в поквартальном выражении вместо первоначальной 0,2%. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7517,17 п. (-0,06%),

DAX - 14281,88 п. (-0,43%),

CAC 40 - 6658,98 п. (-0,43%). Ценообразование никеля может уехать в Шанхай из Лондона Интересные новости приходят из Китая. Потребители никеля в КНР планируют полностью переключиться на использование соответствующих контрактов на Фьючерсной Бирже в Шанхае, поскольку на LME цены оторвались от реальности и часто отражают состояние запасов торгуемых металлов, а не баланс спроса и предложения. Если данный переход состоится, то цены на никель будут формироваться в юанях вне долларовой системы.

Устойчивость золота на фоне рыночной турбулентности продолжает находить объяснение в статистике операций центральных банков. Согласно данным World Gold Council, центральные банки купили в октябре ещё 31 тонн золота в свои международные резервы. Общий размер запасов золота в сейфах регуляторов достиг максимума с 1974 года. Крупнейшим покупателем в октябре стал ЦБ ОАЭ, который приобрёл более 9 тонн. Турецкий ЦБ также купил около 9 тонн. В текущем году турецкий регулятор уже купил 103 тонн золота. Ещё одним крупным покупателем почти 9 тонн стал ЦБ Узбекистана. Примечательно, что золото составляет почти 60% от всех международных резервов ЦБ Узбекистана.

Нефть смогла выйти из утреннего минуса. Новости из КНР, где продолжают смягчать политику в сфере контроля над COVID-19 говорят о потенциале восстановления спроса на топливо. Впрочем, прогнозы на 2023 год говорят о вероятном одновременном спаде почти во всех экономиках G7, что неизбежно повлияет на общий баланс спроса и предложения нефти.

В оперативном плане можно ждать повышенной волатильности на фоне публикации официальных данных по запасам в США в 18:30 мск. Накануне API сообщил о снижении запасов нефти на 6,4 млн бар., но одновременно об увеличении запасов бензина на 5,9 млн бар. и дистиллятов на 3,5 млн бар. Снижение по нефти оказалось больше ожиданий, как и рост запасов нефтепродуктов. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $79,59 (+0,30%),

WTI - $74,56 (+0,42%),

Алюминий - $2488 (-0,82%),

Золото - $1783,7 (+0,07%),

Никель - $28960 (-1,06%), Американский рынок приуныл на прогнозах крупнейших банков Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,45% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Доминирующей идеей на рынке являются ожидания рецессии, о которой говорили представители крупнейших банков США накануне. При этом подобные прогнозы кажутся ещё мрачнее, если учитывать достаточно твёрдую решимость ФРС бороться с инфляцией высокой ставкой. Надежды оптимистов пока связаны с отчётом по потребительским ценам, который будет опубликован 12 декабря. Если признаки замедления инфляции окажутся достаточными, то некоторые аналитики предполагают возможный рост S&P 500 на 10% до конца текущего года. info4

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