Комментарии «Открытие»: Идеи глобальной рецессии и открытия Китая продолжат тянуть рынки в разные стороны Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Идеи глобальной рецессии и открытия Китая продолжат тянуть рынки в разные стороны Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Процесс смягчения коронавирусной политики Китая продолжается. В КНР ждут роста внутреннего и внешнего туризма. На прочих рынках оптимизма заметно меньше из-за шокирующих прогнозов ведущих банков США о наступлении синхронной рецессии в странах G7. Нефть корректируется после распродаж последних дней, но пока признаков резкого увеличения спроса нет. Соответственно, российский рынок может отреагировать на перспективу улучшения в китайской экономике, но в глобальном плане спрос на сырьевые активы может ослабнуть. Корпоративные новости и золото вновь спасает российский рынок от реализации негативного сценария Российские индексы закрыли день разнонаправленно. В первой половине основной торговой сессии возник риск закрепления индекса МосБиржи ниже 100-дневной скользящей. Однако во второй половине дня поступило несколько позитивных новостей, которые стабилизировали ситуацию. АФК «Система» может выплатить дивиденды за 2023 год, «Газпром» получил возможность по наращиванию поставок по «Силе Сибири». Впрочем, без негатива также не обошлось. «Самолёт» переносит дату выплаты дивидендов с декабря на 2023 год из-за необходимости концентрации ресурсов для развития компании. Активность оставалась довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,417 млрд руб по сравнению с 22,011 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 7 декабря индекс МосБиржи - 2192,88 п. (-0,15%), а индекс РТС - 1098,93 п. (+0,17%). Лидеры роста на 23:50 мск: ГМКНорНик 15 038 2,17% ПИК ао 597,3 1,82% Сбербанк-п 137,49 1,39% Система ао 12,63 1,31% Сбербанк 142,32 1,22% Лидеры снижения на 23:50 мск: TCS-гдр 2 585 -1,82% ДетскийМир 68,58 -1,78% ИнтерРАОао 3,22 -1,1% НЛМК ао 105,8 -0,71% VK-гдр 484,6 -0,66% 9 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе. Сектор строительных компаний повысился на 0,65%). Самым слабым оказался сектор информационных технологий (-0,8%).

Акции АФК «Система» подорожали на 1,3%. Основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил журналистам, что акционеры, по его сведениям, могут рассчитывать на дивиденды, но он не стал говорить об их возможном объёме, так как год ещё не закончился. Он также сообщил, что компания не планирует проводить обратный выкуп своих акций.

Бумаги «Газпрома» незначительно снизились. Агентство Xinhua сообщило, что Китай завершил строительство ветки газопровода, которая позволит довести газ из «Силы Сибири» до потребителей в Шанхае. Восточная ветка газопровода Китай-Россия начинается в приграничном Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Её протяжённость составляет 5111 км. Ожидается, что к 2025 году поставки достигнут 38 млрд кубометров в год.

Акции НК «Роснефть» смогли заметно сократить свои потери в течение дня. «Роснефть» опубликовала ряд финансовых показателей по МСФО за 9 мес. 2022 г., а также EBITDA и некоторые операционные результаты. По нашим расчетам на основе этой публикации, выручка за 3 кв. 2022 г. снизилась на 12,5% г/г до 2 030 млрд руб. Чистая прибыль за 3 кв. 2022 г. упала на 49,4% г/г до 159 млрд руб. Капзатраты выросли на 30,0% г/г до 295 млрд руб. Расчётный дивиденд за минувший квартал может составить 7,5 руб на акцию. «В прогнозе дивиденда за 4 кв. 2022 г. мы ориентируемся на расчетный дивиденд за 3 кв. – 7,5 руб, - поясняет главный аналитик нефтегазового сектора «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. - Цены на нефть продолжают снижаться, возникают затраты на обход санкций, возможны новые списания. В результате расчетный дивиденд за 2022 г. – около 35 руб. с доходностью 10,5%».

Бумаги «Самолёта» просели почти на 2%. Компания заявила о переносе выплат дивидендов с декабря на 2023 год. Данный шаг осуществлён в связи с необходимостью концентрировать капитал на развитие компании.

Акции золотодобывающих компаний вновь дорожали. Во-первых, дорожало само золото, а, во-вторых, причиной этой динамики стали заявления Народного Банка Китая о покупке 32 тонн металла в ноябре. Предположительно, ЦБ КНР скупал золото не только на домашнем рынке, но и у российских компаний.

К вечеру появилась информация об очередном, уже девятом, пакете санкций, который готовят в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в новом пакете санкции коснутся ещё трёх российских банков, включая ВБРР. В целях пакета ограничения для горнодобывающей отрасли, запрет на поставку очередных компонентов, включая двигатели для беспилотников. И, наконец, вишенка на торте это отключение ещё четырёх российских телеканалов и все другие платформы распространения информации.

Рубль проигнорировал новости о грядущих санкциях, а вот китайский вопрос был весьма актуальным. Доллар и евро ослабли, а юань, напротив, укрепился. Китай смягчает меры контроля COVID-19, что, предположительно, должно улучшить ситуацию для импорта. Поэтому мы наблюдаем рост спроса на юани.

Доллар США слабел на Forex. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала более чем на 10 Б.П. ниже 3,43%. На финансовых рынках доминируют ожидания глобальной рецессии. Вероятно, что одновременный спад в экономиках G7 может заставить ФРС действовать более мягко. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 105,1 (-0,42%),

EUR/USD - $1,0511 (+0,38%),

GBP/USD - $1,221 (+0,59%),

USD/JPY - 136,42 (-0,4%),

USD/RUB – 62,75 (-0,53%),

EUR/RUB – 66,08 (-0,08%),

CNY/RUB – 9,005 (+0,52%). Американский рынок ловит сигналы корпораций о падении спроса Американские индексы завершили день в лёгком минусе. Сигналы корпораций говорят о потенциальном спаде. Поставщик Apple компания Murata Manufacturing ожидает сокращение производства iPhone 14 из-за слабого спроса. Tesla объявила об очередных скидках для китайских покупателей электромобилей, что также можно рассматривать в качестве признака проблем с реализацией. Индекс цен на подержанные автомобили упал за ноябрь на 0,3%, а в годовом выражении уже потерял 14,2%. В соседней Канаде регулятор повысил ставку на 50 базисных пункта, но одновременно заявил о том, что в будущем будет уже оценивать необходимость очередного повышения, что многие расценивают в качестве сигнала о паузе в цикле ужесточения. В США данные по росту стоимости рабочей силы в III квартале были пересмотрены в сторону снижения до +2,4% с предыдущей оценки +3,5%.

Из корпоративных событий отметим повышение дивидендов карточной Mastercard на 16% до $0,57 на акцию. Компания также объявила о новой программе обратного выкупа на $9 млрд. Глава Walmart заявляет о росте продаж продовольственных товаров за счёт перехода части состоятельных покупателей из магазинов премиального уровня. Southwest Глава авиакомпании Airlines говорит о сильной динамике бизнеса и о планах нанять ещё 8 тыс. сотрудников в 2023 году. Бумаги Activision были под давлением на фоне публикации Dealreporter, в которой говорится, что Sony не согласится на 10-летнюю концессию с Microsoft по одновременному выходу Call of Duty на всех игровых платформах.

Динамика по секторам: HEALTH +0,84%, CONS STPL +0,37%, REAL ESTATE +0,25%, INDUSTRIALS -0,14%, MATERIALS -0,26%, ENERGY -0,28%, FINANCIALS -0,45%, UTILITIES -0,48%, CONS DISC -0,48%, TECHNOLOGY -0,52%, COMMUNICATION SVS -0,94%. По итогам торгов: DJIA - 33597,92 п. (+0,00%),

S&P 500 - 3933,92 п. (-0,19%),

NASDAQ - 10958,55 п. (-0,51%). Китайский рынок ждёт роста внутреннего и внешнего туризма Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Однако в Китае преобладали покупки. Наиболее активно повышались акции в Гонконге на фоне дальнейших послаблений мер контроля над распространением COVID-19. Технологичный сектор повышался более чем на 5%. В суб-секторе казино Макао рост более 9% на ожиданиях притока туристов. В Шанхае рост обеспечивал сектор недвижимости, а вот туристические акции были под давлением фиксации прибыли.

Японские инвесторы, напротив, оптимизма не испытывали. Шокирующие прогнозы от ведущих банков США в отношении глобальной рецессии также касаются Японии. При этом рецессия на основных рынках экспорта негативно скажется на корпоративных прибылях. Акции производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Tokyo Electron теряли около 1%, как и бумаги производителя промышленных роботов Fanuc. Подавляющее большинство секторов торговалось в минусе, а слабее всех смотрелся финансовый сектор. Бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group прибавляли более 1% на фоне растущего технологичного сектора в Гонконге. Пересмотр оценки ВВП Японии за III квартал несколько улучшил показатель. Квартальное падение теперь оценивается на уровне 0,2% вместо прежних 0,3%, а годовое падение на уровне 0,8% вместо прежних 1,2%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27537,20 п. (-0,54%),

Hang Seng - 19350,11 п. (+2,85%),

Shanghai Composite - 3197,44 п. (-0,07%). Риски глобальной рецессии сдерживают реакцию нефти на открытие Китая Нефть дорожала на азиатских торгах. Однако данная динамика может быть отражением технического отскока на фоне существенной перепроданности актива в последнее время. Китайских послаблений в сфере контроля над распространением COVID-19 пока недостаточно, чтобы компенсировать риски глобальной рецессии.

Американская официальная статистика по запасам также оказалась на стороне медведей. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 2 декабря коммерческие запасы нефти сократились на 5,186 млн бар., но выросли запасы бензина на 5,319 млн бар. и дистиллятов на 6,159 млн бар. Добыча в США увеличилась на 0,1 млн бар. до 12,2 млн бар. То есть мы можем предположить снижение спроса на топливо, что в будущем также скажется на потреблении нефти. Загруженность НПЗ находится на очень высоком уровне, поднявшись до 95,5%. Стратегические резервы находятся на уровне 387 млн бар. Впрочем, по данному вопросу есть информация, что одной из идей сокращения стратегического запаса являются планы по ремонту хранилищ. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $77,73 (+0,73%),

WTI - $72,63 (+0,86%),

Алюминий - $2493 (+0,30%),

Золото - $1794,9 (-0,17%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Дифференцированные энерготарифы в Иркутской области 2022, последние новости Игорь Кобзев прокомментировал тему дифтарифов в Иркутской области Кузбасс изменил решение по дифтарифам на электроэнергию ВЦИОМ: 53% иркутян поддержали введение дифтарифов на электроэнергию Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







