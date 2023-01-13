«Открытие»: Отечественный рынок консолидируется перед новой волной роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок консолидируется перед новой волной роста

· Российский рынок консолидировался в первой половине дня в четверг, не решаясь продолжить рост. При этом отдельные бумаги торговались уверенно в плюсе. В частности, растут бумаги OZON на фоне международного расширения бизнеса, а также дорожают золотодобывающие компании, реагируя на позитивную динамику жёлтого металла. Активность заметно упала. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 10,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 21,9 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2188,16 п. (+0,05%), а индекс РТС - 1017,80 п. (+1,51%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, АФК «Система», Polymetal, «Магнит» и «Полюс». Самыми слабыми оказались привилегированные «Сургутнефтегаз», X5 Retail, «Аэрофлот», «Интер РАО» и «Русгидро».

· Прежде всего, стоит обратить внимание на коррекцию бумаг «Аэрофлота», которые дорожали в первой половине недели на фоне серии позитивных корпоративных новостей. Компания заметно улучшила ситуацию с обеспечением лётной техники, включая перспективы лизинга 63 новых российских самолётов на 2023-2025 годы. Тем не менее, пока сложно говорить об устойчивом росте акций, так как перспективы возвращения к прибыльности остаются неопределёнными.

· Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры дня на новостях об открытии офиса в Кыргызстане. Это уже третья страна СНГ после Белоруссии и Казахстана, где OZON развивает бизнес на основе своих логистических наработок. По сравнению с масштабами российского подразделения прирост будет незначительным, но сам факт расширения в крайне сложной международной ситуации обнадёживает.

· Акции золотодобывающих компаний реагируют на рост котировок золота. Для металла позитивом является, как сама инфляция, так и перспективы смягчения денежной политики ведущими центральными банками. Кроме того, продолжается скупка золота национальными центральными банками. В частности, Народный Банк Китая купил в декабре 2022 года 30 тонн металла после 32 тонн в ноябре. Наращивание золота в резервах происходит за счёт сокращения вложений в долларовые инструменты. Потенциально, покупки продолжатся в сравнимых объёмах в ближайшие месяцы. С учётом проблемного сбыта российского золота в Европе Китай остаётся одним из главных рынков для отечественных компаний.

· Продолжается укрепление рубля. На торгах в четверг этому способствует целая серия факторов. Дорожают нефть и металлы, экспортёры конвертируют валюту для уплаты налогов, а Минфин с пятницы начнёт продавать юани в объёме до 3,2 млрд руб в день. Объёмы будущей реализации валюты незначительные в сравнении с ежедневным оборотом, но сам факт наличия фактора давления на валюту обнадёживает. Поэтому мы наблюдаем возвращение рубля к значениям в диапазоне 64,0-68,0 за доллар, что вполне разумно и равновестно в сложившихся условиях.

· Индекс доллара незначительно снижался к середине европейской сессии. При этом потери доходности по 10-летним казначейским обязательствам США были около 1 Б.П., а вот в британских аналогах уже около 8 Б.П. В остальном, Forex живёт в ожидании статистики США по потребительской инфляции за декабрь. Есть высокая вероятность того, что годовой прирост цен замедлится больше, чем до 6,5% с 7,1% в ноябре. Соответственно, ждём повышенной волатильности на валютном рынке в вечерние часы.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 102,78 (-0,14%),

· EUR/USD - $1,0765 (+0,09%),

· GBP/USD - $1,2159 (+0,11%),

· USD/JPY - 130,69 (-1,4%),

· USD/RUB – 67,71 (-1,48%),

· EUR/RUB – 72,73 (-1,72%),

· CNY/RUB – 9,990 (-0,83%).

Компьютерная индустрия продолжает сообщать о проблемах со спросом

· Европейские индексы повышались, рассчитывая на смягчение инфляции в США. Снижение доходностей по облигациям позитивно отражается на технологичных акциях. Впрочем, далеко не всё так позитивно в секторе, связанном с компьютерными технологиями. Бумаги производителя периферии Logitech International упали на 12%. Отчётность компании за IV квартал оказалась хуже ожиданий, но менеджмент также вынужден был снизить ожидания по продажам в ближайшие кварталы. Бумаги французского производителя видео игр Ubisoft обвалились на 18%. Компания предупреждает о более низких продажах за 2023 год, а также объявляет о задержке с выпуском релиза “Skull and Bones”. Собственно говоря, времена пандемии, когда видео игры пользовались огромной популярностью, миновали и теперь производителям приходится работать на более узком рынке.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7781,05 п. (+0,73%),

· DAX - 15055,46 п. (+0,72%),

· CAC 40 - 6981,73 п. (+0,83%).

Европейские нефтяное и топливное эмбарго может спровоцировать логистический дефицит на рынке нефти

· Котировки нефти продолжили рост. Складывается ситуация, когда дисбаланс спроса и предложения может склониться к дефициту. Прежде всего, растут ожидания восстановления и дальнейшего увеличения спроса в Китае. Уже в период новогодних праздников с 21 января ожидается существенный прирост потребления авиатоплива и топлива для автомобилей. Во-вторых, в феврале начнёт действовать европейское эмбарго на поставки российского топлива. Соответственно, рынок вновь может не досчитаться существенных объёмов энергоносителей из-за логистических проблем перевода поставок из Европу в Азию. В Минэнерго США полагают, что влияние данной меры на общий топливный баланс может оказаться более значимым, чем последствия нефтяного эмбарго. В-третьих, прогнозы резкого охлаждения европейской и американской экономик пока не оправдываются, а это означает, что просадка потребления нефти будет не столь значительной, как предполагалось ранее.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $83,73 (+1,28%),

· WTI - $78,34 (+1,20%),

· Алюминий - $2475 (-1,39%),

· Золото - $1889,3 (+0,55%),

· Никель - $26535 (-1,86%).

Инвесторы в США ждут отчёта по потребительской инфляции, чтобы выбрать направление движения рынка на ближайшее будущее

· Фьючерсы на основные индексы США повышались в пределах 0,2%, указывая на положительную динамику рынка в начале дня. Впрочем, настроение торгов определиться в 16:30 мск, когда выйдет статистика потребительской инфляции за декабрь. Замедление темпов роста ниже 6,5% по основному индексу CPI усилит ожидания более мягкой позиции ФРС. Также выйдет отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице. Выступят представители ФРС президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Затем внимание инвесторов переключится на старт периода корпоративных отчётов. В пятницу свои результаты за IV квартал предоставят JPMorgan, Citigroup и Bank of America.