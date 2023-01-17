«Открытие»: Отечественный рынок стремится к своей цели в районе 200-дневной скользящей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок стремится к своей цели в районе 200-дневной скользящей

· Российский рынок уверенно повышался в первой половине дня в понедельник. Среди индексных бумаг лишь три акции снижались. В числе лидеров вновь бумаги OZON, от которого ждут сильной отчётности за IV квартал. Активность пока желает быть лучше. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,5 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2216,08 п. (+0,73%), а индекс РТС - 1017,58 п. (+0,71%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», OZON Holdings, «Аэрофлот», ГК «ПИК» и VK. Самыми слабыми оказались «ЛУКОЙЛ», N+ Group, «Татнефть».

· На прошлой неделе мы отмечали, что 50-дневная скользящая индекса МосБиржи поднялась выше 100-дневной, что является достаточно сильным сигналом на продолжение роста. В качестве ориентира выступает 200-дневная скользящая, которая сегодня находится около 2237 п.

· «Белуга» в 2022г. увеличила отгрузки продукции на 6,8%, до 16,8 млн дал. «Если говорить про операционные результаты, то "Белуга групп" завершила год на мажорной ноте, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом после некоторого спада в июле-сентябре в IV квартале вновь положительную динамику в годовом сопоставлении продемонстрировали отгрузки собственных брендов. Т.е., по всей видимости, можно говорить о том, что проблемы с экспортом оказали лишь разовое негативное влияние на бизнес компании в III квартале. Продолжили радовать и результаты сети "ВинЛаб", которая на конец 2022 года достигла 1350 магазинов, что даже несколько превысило плановые показатели менеджмента, которые, на наш взгляд, и без того были очень амбициозными. При этом расширение розницы запланировано и на 2023 год, по итогам которого число магазинов «ВинЛаб» должно вырасти до 1900 штук. Мы по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на "Белуга групп" и рекомендуем инвесторам ПОКУПАТЬ ее акции».

· Существенно дорожают бумаги «Санкт-Петербургской Биржи». В 2022 году торги иностранными акциями снизились в разы. Тем не менее, БСП обещает прибыль по итогам 2023 года. Площадка также планирует начать торговлю до 500 акциями, которые обращаются на бирже в Гонконге, а также 25 ETF на акции в Гонконге.

· Рубль вновь укреплял свои позиции. Как мы уже отмечали, кроме продаж юаней Минфином для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов, поддержку российской валюте продолжает оказывать укороченный период конвертации выручки экспортёров для уплаты налогов. Также можно говорить об убеждённости участников рынка, что дисконты на российскую нефть будут постепенно сокращаться, что восстановит валютный приток.

· Доллар торговался с незначительной волатильностью на Forex. Сегодня торги в США не проводятся, а по сей причине отсутствует ориентир по рынку облигаций. Поэтому валютный рынок также демонстрирует низкую волатильность. Чуть более динамично торговалась иена в ожидании итогов заседания Банка Японии, который примет решение по денежной политике во вторник.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 102,032 (+0,08%),

· EUR/USD - $1,0827 (-0,06%),

· GBP/USD - $1,2201 (-0,29%),

· USD/JPY - 128,35 (+0,38%),

· USD/RUB – 68,575 (-0,31%),

· EUR/RUB – 74,07 (-0,09%),

· CNY/RUB – 10,166 (-0,24%).

Европейские индексы демонстрируют слабую волатильность в отсутствии американского ориентира

· Европейские рынки пытались расти, но делать это без американского ориентира было сложно. Сектор здравоохранения обеспечивал основную поддержку. С другой стороны, пришла коррекция в акции люксовых производителей вроде LVMH и Hermes, которые наиболее позитивно реагировали на отказ Китая от политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. Акции германского поставщика вооружений Rheinmetall дорожали почти на 3% на новостях о приобретении доли в голландской компании по разработке аппаратного обеспечения в сфере информационных технологий Incooling B.V.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7857,65 п. (+0,17%),

· DAX - 15131,94 п. (+0,30%),

· CAC 40 - 7041,32 п. (+0,25%).

Ожидания по китайскому спросу продолжают поддерживать нефть

· Нефть Brent вновь поднялась выше $85 за баррель, ликвидировав основную часть утренних потерь. Основные надежды рынка связаны с восстановлением китайского спроса. В декабре китайский импорт нефти повысился на 4% в годовом выражении. В период новогодних праздников ожидается удвоение воздушного трафика в КНР по сравнению с прошлым годом. Также фактором роста китайского спроса на сырую нефть может стать потребность Европы в топливе. КНР готова перерабатывать российскую нефть, как и Индия, дабы затем экспортировать уже очищенный от санкционных рисков топливный продукт в Евросоюз. С учётом текущих дисконтов на российскую нефть, спрос на неё может резко возрасти в феврале, что приведёт к максимальному сокращению дисконтирования.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,02 (-0,30%),

· WTI - $79,68 (-0,23%),

· Алюминий - $2613 (+0,69%),

· Золото - $1919,5 (-0,11%),

· Никель - $27185 (+1,46%).

Фьючерсы на американские индексы указывают на пессимизм после возобновления торгов во вторник.

· Торги в США не проводятся в связи с Днём Мартина Лютера Кинга. Однако проходят электронные сделки. Фьючерсы на основные индексы США указывают на снижение рынка от 0,25% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Индексы довольно неплохо выросли с начала года в надежде на смягчение позиции ФРС, но пока регулятор не подавал каких-либо сигналов относительно изменения своих планов. Более того, представители ФРС почти единодушно указывают на зону терминальной ставки выше 5,0%, а также на удержание её продолжительное время. То есть, надежды на смягчение в текущем году могут не оправдаться.