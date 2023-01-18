«Открытие»: Отчётность Сбербанка стала поводом для фиксации прибыли

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отчётность Сбербанка стала поводом для фиксации прибыли

· Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Основное давление на индекс МосБиржи оказывают бумаги тяжеловесов Сбербанка и «Газпрома». В акциях крупнейшей финансовой организации фиксация прибыли по факту публикации отчётности. Также снижаются акции золотодобывающих компаний вслед за падением цены на золото. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,4 млрд руб к середине дня по сравнению с 16,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2211,36 п. (-0,61%), а Индекс РТС - 1014,37 п. (-0,98%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Алроса», GlobalTrans, ГМК «Норникель», «Северсталь» и X5 Retail. Самыми слабыми оказались VK, TCS Group, Polymetal, «Аэрофлот» и «Сургутнефтегаз».

· Главной историей дня стала отчётность Сбербанка. Прибыль за 2022 год упала на 75,7% до 300,2 млрд руб, а в декабре её рост составил 40,2% до 125,5 млрд руб. Количество розничных клиентов достигло 106,7 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний; Совокупный кредитный портфель вырос на 12,6% с начала года и приблизился к 31 трлн руб.; Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб. за счет ипотечного и розничного кредитования; Средства физических лиц выросли на 8,2% в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов; Сбербанк продолжил тренд на снижение расходов: операционные расходы по итогам 2022 года снизились на 5%. «Результаты последних трех месяцев стали самыми сильными в истории банка и показали положительную динамику от месяца к месяцу, - комментирует Алексей Корнилов, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие инвестиции», рынок акций. - Напомним, в октябре чистая прибыль Сбербанка составила 122,8 млрд руб. (+12,5% г/г), в ноябре - 124,7 млрд руб. (+22,7% г/г), в декабре - 125,5 млрд руб. (40,5% г/г). Также хочется отметить, что в рекордном 2021 г. среднемесячная чистая прибыль составила 103,8 млрд руб. Результаты последних трех месяцев показывают, что Сбербанк движется с опережением 2021 года в среднем на 19,7%. Это очень хороший показатель роста, который свидетельствует о высоком спросе на банковские продукты и эффективности исполнения со стороны менеджмента. Благодаря сокращению операционных расходов на 12% в декабре и 5% в 2022 г., банк смог заметно усилить рост чистой прибыли на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 12,6% до 31 трлн руб. Рост кредитного портфеля и чистой прибыли должны послужить хорошей базой для возобновления дивидендных выплат». У нас есть актуальная инвестидея по обыкновенным акциям Сбербанка (SBER) с целью 156 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 3,2%. Тем не менее целевой уровень по бумагам может быть пересмотрен в сторону повышения, а рекомендация по ним – до «Покупать» с «По рынку».

· Снижаются акции «Газпрома» и «НОВАТЭК». Ситуация с ценами на газ в Европе существенно улучшилась в последнее время. Мягкая зима позволила рационально использовать накопленные в ПХГ объёмы и теперь есть уверенность, что текущую зиму Европа переживёт без нового энергетического кризиса. Конечно, остаются вопросы по поводу следующего отопительного сезона, так как в 2023 году европейские потребители не будут получать газ по «Северному потоку». Соответственно, текущая просадка котировок может оказаться временным затишьем.

· Рубль слабел против доллара и евро, но укреплялся против юаня. Напомним, что Минфин с 13 по 6 февраля продаёт юани в объёме 3,2 млрд руб в день для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов. Также российские экспортёры смещают фокус своей внешней деятельности на Азию, что увеличивает предложение юаней с их стороны. Укрепление, или стабильность, рубля сохранится до конца месяца.

· Индекс доллара вновь немного повышался, но для этого уже есть определённые ориентиры. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 5 Б.П. почти до 3,56%. Рост доходностей по европейским облигациям был менее значительным. Наиболее динамично слабеет японская иена на 0,3% почти до 129 за доллар, хотя накануне она укреплялась до 127,22. В среду Банк Японии огласит своё решение по денежной политике, но на рынке весьма быстро смягчились ожидания каких-либо резких шагов со стороны регулятора. Даже доходность по 10-летним бондам Японии упала на 1,1 Б.П. до 0,504%. Тем не менее, любые намёки на изменение ставки могут породить волатильность курса японской иены в среду.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 101,975 (+0,03%),

· EUR/USD - $1,0838 (+0,16%),

· GBP/USD - $1,2262 (+0,54%),

· USD/JPY - 128,64 (+0,06%),

· USD/RUB – 68,68 (+0,37%),

· EUR/RUB – 74,355 (+0,45%),

· CNY/RUB – 10,122 (-0,27%).

Европейские инвесторы фиксируют прибыль после роста рынка до 9-месячного максимума

· Европейские индексы торговались в минусе, реагируя на китайскую статистику. Впрочем, как мы уже указывали в утреннем обзоре, она оказалась лучше ожиданий, а многие экономисты говорят о прохождении пика охлаждения. Более разумным выглядит объяснение слабости европейских индексов через фиксацию прибыли. Накануне Stoxx 600 достиг своего максимума за 9 месяцев, хотя нельзя сказать, что экономическая ситуация в этот период заметно улучшилась. Две трети опрошенных в рамках Всемирного Экономического Форума в Давосе экономистов частного и государственного секторов считают неизбежной рецессию в мировой экономике. Рост доходностей по европейским облигациям негативно сказался на технологичном секторе, который терял около 0,8%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7831,59 п. (-0,36%),

· DAX - 15121,35 п. (-0,08%),

· CAC 40 - 7026,79 п. (-0,23%).

ОПЕК ждёт роста спроса на нефть в Индии и Китае

· Нефть усилила рост по сравнению с азиатскими торгами. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсаме аль-Гайсе заявил в интервью Sky News Arabia, что потребление нефти в Китае увеличится на 500 тыс. бар. в сутки после отмены коронавирусных ограничений. Он также полагает, что рост спроса со стороны Индии и Китая позволит компенсировать слабость потребления в развитых странах. Как минимум, уже в декабре объёмы импорта нефти КНР выросли на 4% по сравнению с декабрём 2021 года. В период новогодних праздников по китайскому календарю ожидается удвоение воздушного трафика по сравнению с аналогичным периодом год назад. Соответственно, закупки нефти должны активизироваться и главным источником их удовлетворения станет российская нефть.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,6 (+1,35%),

· WTI - $80,32 (+0,58%),

· Алюминий - $2602 (-0,72%),

· Золото - $1915,7 (-0,31%),

· Никель - $27220 (+0,01%).

Goldman Sachs подтверждает проблемы с наращиванием прибыли

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% в DJIA до 0,3% в NASDAQ. Негативный тон торгам могут задать корпоративные отчёты. В частности, Goldman Sachs отчитался о прибыли на акцию в размере $3,32 при ожиданиях $5,48. Выручка составила $10,59 млрд при ожиданиях $10,83 млрд. Таким образом, подтверждаются опасения после новостей об увольнении 3,2 тыс. сотрудников на прошлой неделе. Один из лидеров инвестиционной индустрии испытывает проблемы с наращиванием прибыли. Позже отчитается Morgan Stanley, но, похоже, что инвесторы уже не ждут позитивного сюрприза.