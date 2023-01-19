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«Открытие»: Отечественный рынок консолидируется в ожидании сильных поводов для движения Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отечественный рынок консолидируется в ожидании сильных поводов для движения Российский рынок смог выйти в плюс в первой половине дня в среду. Возобновили рост бумаги «Газпрома» и Сбербанка после коррекции накануне. Также дорожают бумаги Fix Price на новостях о международном расширении бизнеса. Активность заметно упала. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 12,9 млрд руб к середине дня по сравнению с 20,4 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2197,88 п. (+0,05%), а индекс РТС - 1004,70 п. (+0,18%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, Fix Price, N+ Group, OZON Holdings и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались «Детский Мир», привилегированные «Транснефть», «НОВАТЭК», МТС и «Татнефть».

Бумаги Fix Price дорожали на новостях об открытии магазинов в Монголии. Первые два магазина франчайзинговой сети Fix Price открылись в Улан-Баторе.

Рост бумаг Сбербанка можно связать с началом работы в Крыму. Международная экспансия финансовой организации, по сути, сегодня невозможна, но остаются некоторые возможности внутри страны. Соответственно, включение нового региона послужит увеличению базы оказания финансовых услуг.

В остальном, можно говорить, что рынок консолидируется, не решаясь на глубокую коррекцию, или штурм 200-дневной скользящей. Впрочем, сама эта линия постепенно приближается к текущему значению индекса МосБиржи и находится уже около 2231 пунктов. Соответственно, даже в режиме консолидации текущее значение индекса может встретиться с линией сопротивления, что послужит сигналом для более активных действий.

Рубль укреплял свои позиции. Накануне мы отмечали, что ослабление россиянина может быть связано с фиксацией прибыли на рынке акций и парковкой средств в иностранной валюте. Соответственно, переход рынка акций к консолидации не создаёт дополнительного спроса на валюты. При этом продолжают действовать факторы поддержки рубля в виде продаж юаней Минфином в объёме 3,2 млрд руб в день, а также конвертации выручки экспортёров для уплаты налогов. И, конечно, нельзя забывать о факторе дорожающей нефти. Даже при наличии дисконта российская нефть также реагирует ростом на повышение котировок индикативных контрактов.

Минфин 18 января проводит аукционы ОФЗ-ПД 26238, 26239 и ОФЗ-Ин 52004. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 в объёме 29,66 млрд руб. Спрос составил 51,471 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,16%. То есть мы можем говорить о достаточно высоком спросе и постепенном снижении доходностей.

Доллар слабел на Forex в ожидании слабой статистики по США. Наиболее сильно укреплялся британский фунт стерлингов. Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,5% в декабре, совпав с ожиданиями, но это незначительное улучшение по сравнению с 10,7% в ноябре. Соответственно, от Банка Англии может потребоваться более агрессивная денежная политика, что сделает британские долговые обязательства более привлекательными, чем европейские, или американские. Собственно говоря, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 7 б.п. до 3,476%, а по британским снижалась чуть более 1 б.п. до 3,313%. Иена слабела не только против евро и фунта, но и против доллара США. Банк Японии не стал вносить изменения в денежную политику и программу покупки государственных бондов. Некоторые экономисты уже говорят о том, что к концу года регулятор Японии может оказаться единственным держателем государственных обязательств. По состоянию на 15:30 мск: DXY - 101,858 (-0,28%),

EUR/USD - $1,0829 (+0,32%),

GBP/USD - $1,2365 (+0,69%),

USD/JPY - 128,99 (+0,6%),

USD/RUB – 68,92 (-0,32%),

EUR/RUB – 74,71 (-0,38%),

CNY/RUB – 10,197 (+0,07%). Европейские компании подают признаки улучшения ожиданий по прибыли Европейские индексы повышались. Солидное повышение демонстрировали секторы технологий и промышленного производства. Голландский производитель полупроводников ASM International неожиданно отчитался о более высокой выручке, чем прогнозировала сама компания. Улучшение логистики поставок и обеспечения спроса стало основной причиной сильных финансовых результатов. Рынок отреагировал повышением котировок акций компании на 8%. Акции люксового производителя Richemont дорожали на 2%. Компания отчиталась о росте продаж в Европе за счёт увеличения туристического потока, хотя результаты в Китае привели к более слабой выручке, чем ожидалось. Однако люксовый сектор рассчитывает, что уже в I квартале условия продаж в КНР существенно улучшатся. Ещё одной историей бурного роста стали акции Just Eat Takeaway.com. Компания неожиданно отчиталась об операционной прибыли по итогам 2022 года, хотя планировала достигнуть это в 2023 году. По состоянию на 15:30 мск: FTSE 100 - 7850,91 п. (+0,00%),

DAX - 15208,47 п. (+0,14%),

CAC 40 - 7095,46 п. (+0,26%). МЭА улучшает прогноз спроса на нефть Нефть дорожала на фоне улучшения прогнозов МЭА. В Международном Энергетическом Агентстве повысили прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 160 тыс. бар. Оценка спроса в 2022 году была снижена до 99,85 млн бар., а в 2023 году повышена до 101,87 млн бар. в сутки. Ранее агентство прогнозировало прирост потребления на уровне 1,71 млн бар., но январская оценка повышена до 1,87 млн бар. к суточному потреблению 2022 года. Более половины прироста спроса будет обеспечено Китаем после отмены коронавирусных ограничений. Кроме того, МЭА сообщает, что в декабре мировые коммерческие запасы нефти увеличились на 79,1 млн бар.

МЭА также отмечает, что в странах ОПЕК+ добыча существенно отстаёт от установленного объёма. В декабре производители могли добывать до 40,1 млн бар. в сутки, но фактическая добыча составила 38,33 млн бар. в сутки. Относительно ноября добыча упала на 50 тыс. бар. в день. Если говорить лишь о странах ОПЕК, то их добыча отставала на 0,78 млн бар. в день от установленной квоты. Вне ОПЕК добыча отставала на 0,99 млн бар. в день. Основной вклад в эту цифру внесла Российская Федерация, добыча которой, по оценке МЭА, на 710 тыс. бар. ниже установленной квоты. По состоянию на 15:30 мск: Brent - $87,18 (+1,47%),

WTI - $81,92 (+1,83%),

Алюминий - $2642,5 (+0,92%),

Золото - $1918,6 (+0,46%),

Никель - $27900 (+4,53%). Банк Японии обнадеживает стабильным потоком ликвидности Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Позитивное влияние на настроение инвесторов оказывает снижение доходностей по казначейским обязательствам США. Также решение Банка Японии сохранить текущую стимулирующую денежную политику без изменений позволяет рассчитывать на стабильный поток ликвидности. Календарь статистики на среду предполагает публикацию отчётов по розничной торговле за декабрь, цены производителей за этот же месяц и декабрьское промышленное производство. Затем будет опубликован индекс строительной отрасли NAHB, а уже ночью поступит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Также вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, в которой описывается состояние региональных экономик США. Выступят представители ФРС президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и президент ФРБ Далласа Лори Логан. Также продолжится публикация отчётов, включая финансовые результаты от алюминиевой Alcoa.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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