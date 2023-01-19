«Открытие»: Индексу МосБиржи не удается закрепиться выше 2200 п.

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Индекс МосБиржи начал торги в среду на минорной ноте, но днем восстановил потери и вышел в плюс. Однако снижение в последний час основной сессии спровоцировало закрытия дня в символическом минусе. Закрепиться выше 2200 п. пока не удается. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля закрылся в зеленой зоне.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 196,26 п. (-0,03%), с нач. года +2,0%

Индекс РТС — 1 006,35 п. (+0,35%), с нач. года +3,7%

Очень существенная доля частных инвесторов на российском рынке акций делает его поведение более эмоциональным по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлые годы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в декабре 2022 года составила 76%. Слухи о том, что президент России сегодня может по итогам встречи с ветеранами сообщить важную информацию, оказывали давление на акции утром. Слухи не подтвердились, а вечером давление на российские акции оказала минорная динамика Wall Street.

Рубль укрепился сегодня (минус для российских экспортеров). Цены на нефть обновили максимум с 5 декабря на уровне $87,84/барр. (Brent), что позитивно для компаний нефтегазового сектора.

Внешний фон был позитивным для российского фондового рынка. Европейские акции выросли в среду, а вот американский фондовый рынок перешел к снижению в первой половине торгов, что могло подпортить настроения российских инвесторов в последний час торгов на Мосбирже. Темпы роста производителей в США в декабре, согласно опубликованным данным, упали сильнее ожиданий. Падение розничных продаж также превысило оценки, как и снижение промышленного производства. Это подразумевает, что ФРС близка к пику повышения ставок. Это позитив для рынка акций США. Однако инвесторы надеялись на то, что взять инфляцию под контроль ЦБ США удастся по сценарию мягкой посадки, без существенного роста безработицы. Однако Microsoft сообщил, что планирует сократить 10 тыс. рабочих мест. Bank of America приостанавливает наём новых сотрудников, за исключением самых важных позиций. Пока ранняя фаза сезона корпоративной отчетности повышает риск роста безработицы в Штатах.

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. — 87,51 (+1,85%), с нач. года +1,9%

WTI, $/бар. — 81,94 (+2,20%), с нач. года +2,1%

Urals, $/бар. — 64,65 (+1,49%), с нач. года +1,0%

Золото, $/тр. унц. — 1 911,01 (+0,12%), с нач. года +4,8%

Серебро, $/тр. унц. — 23,90 (-0,14%), с нач. года -0,2%

Алюминий, $/т — 2 641,50 (+0,88%), с нач. года +11,1%

Медь, $/т — 9 416,00 (+1,39%), с нач. года +12,5%

Никель, $/т — 27 550,00 (+3,22%) с нач. года -8,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:10 мск:

EUR/USD — 1,083 (+0,39%), с начала года +1,2%

GBP/USD — 1,2384 (+0,80%), с начала года +2,5%

USD/JPY — 128,36 (+0,19%), с начала года -2,1%

Индекс доллара — 101,978 (-0,40%), с начала года -1,5%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,7475 (-0,58%), с начала года -1,6%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,3475 (-0,87%), с начала года +0,1%

В фокусе

Акционеры «Белуга групп» (BELU) одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 19 января.

Ключевые новости дня

Спрос на нефть в 2023 г. может вырасти на 1,9 млн баррелей в сутки (мбс) до 101,7 мбс, говорится в опубликованном сегодня отчете Международного энергетического агентства. Почти половина ожидаемого прироста потребления будет обеспечена Китаем, несмотря на то, что форма и скорость его открытия остаются неопределёнными. Это резко ухудшит баланс, т.к. поставки из России замедляются под воздействием санкций. Мировое предложение нефти по итогам года может составить 101,0 мбс. Дефицит на рынке ожидается в размере 0,7 мбс.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 6 выросли и 4 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Телекоммуникаций» (-0,4%), где в лидерах были только обыкновенные акции «Ростелекома» (RTKM), аутсайдером стали префы МГТС (MGTSP). Акции МТС (MTSS), вес которых в отраслевом индексе составляет 74,6%, символически подешевели на 0,02%.

Индекс «Нефти и газа» также снизился на 0,4%. Здесь лидировали акции «Роснефти» (ROSN) и префы «Сургутнефтегаза» (SNGSP). Худшая динамика была у префов (TATNP) и обычки (TATN) «Татнефти», акций «Новатэка» (NVTK) и префов «Транснефти» (TRNFP).

Лидером дня стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (+0,5%). Расписки «Эталона» (ETLN) и ГК «ПИК» (PIKK) подорожали более чем на 1%, акции «Самолета» (SMLT) подешевели на 0,5% - худшая динамика в секторе.

В ТОП-25 акций – лидеров по объему торгов, подешевели 7 бумаг. Более чем на 1% упали акции НМТП (NMTP) после роста накануне. Более 4% потеряли акции «СПБ-Биржи» (SPBE).

Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.

78,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Сбербанк (SBER) сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Крупнейшему в РФ кредитору больше не нужно бояться рестрикций Запада, поэтому позитивно, что он первым среди крупных российских банков выходит на новую для себя территорию, так как международная экспансия, очевидно, невозможна.

«Мосэнерго» (MSNG) в 2022 г. увеличила производство электроэнергии на 0,8% г/г до 62,51 млрд кВт.ч, отпуск тепловой энергии снизился на 4,2%, до 85,41 млн Гкал. Компания произвела в 4 квартале 18,33 млрд кВт.ч, тогда как в прошлом году в тот же период этот показатель был на уровне 17,9 млрд кВт.ч. То есть у компании присутствует позитивная динамика производства электроэнергии в отличие от тепла, более подверженного погодным условиям. Мы считаем акции Мосэнерго неплохим вариантом для инвестиций. Компания последовательно наращивает дивиденды с 2019 года, а с 2020 года направляет на них не менее 50% от чистой прибыли. Вероятно, сохранение дивидендной политики. По итогам 2022 года компания может направить на выплаты 0,25 руб., что соответствует дивидендной доходности более 13%.