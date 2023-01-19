Комментарии «Открытие»: Инвесторы на внешних площадках демонстрируют склонность к фиксации прибыли Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Инвесторы на внешних площадках демонстрируют склонность к фиксации прибыли Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, хотя ещё накануне показала резкий разворот вниз. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Представители ФРС говорят о необходимости продолжить активное повышение ставки. Меж тем экономическая статистика начала портиться даже в США, хотя и отчёты по инфляции говорят о снижении ценового давления. На этом фоне российский рынок может показать более высокую неуверенность, так как слабая мировая экономика означает слабый сырьевой спрос. Соответственно, под давлением будут акции нефтегазового сектора и металлурги. Рубль может воздержаться от ослабления благодаря продажам юаней Минфином и конвертации выручки экспортёров. Отечественный рынок пока не находит повода для попыток дальнейшего роста Российский рынок не смог продолжить рост на торгах в среду. Попытки закрепиться выше 2200 пунктов вновь оказались бесплодны. Впрочем, сложно было ожидать другого результата при достаточно нейтральном новостном фоне. Лишь нефть могла оказать существенную поддержку рынку, но пока отечественные бумаги нефтяников находятся под опасениями сокращения топливного экспорта с начала февраля, когда вступает в силу европейское эмбарго против российского топлива. Активность вновь снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,434 млрд руб по сравнению с 31,46 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 18 января индекс МосБиржи - 2196,26 п. (-0,03%), а индекс РТС - 1006,35 п. (+0,35%). Лидеры роста на 23:50 мск: GLTR-гдр 304,8 2,9% Polymetal 410,7 2,6% FIXP-гдр 359 1,84% Сургнфгз-п 26,84 1,13% Сбербанк-п 151,09 0,99% Лидеры снижения на 23:50 мск: Магнит ао 4 575,5 -1,13% Новатэк ао 1 031,8 -0,98% FIVE-гдр 1 512 -0,85% Система ао 12,41 -0,83% Татнфт 3ао 339 -0,82% 4 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 6 показали рост. Самые большие потери в телекоммуникациях (-0,42%), а наиболее уверенный рост в секторе строительных компаний (+0,53%).

Одним из факторов давления на рынок является рубль. Укрепление отечественной валюты приводит к снижению рублёвой прибыли экспортёров. Соответственно, дорожающая нефть транслировалась в усиление позиций рубля, но также оказывала через него давление на рынок акций. Впрочем, нефтяные бумаги пока торгуются в условиях неопределённости скорого вступления в силу европейского эмбарго на российские поставки топлива. Хотя уже по экспорту нефти наблюдаются определённые сложности. В МЭА оценивают снижение добычи в РФ от квоты в ОПЕК+ на уровне 710 тыс. бар. суточной добычи в декабре.

Акции Сбербанка смогли вернуться к росту. Финансовая организация объявила о начале работы в Крыму. Первые банкоматы уже установлены. Таким образом, если международная экспансия для Сбербанка затруднена, то освоение новых регионов РФ обещает расширение базы формирования прибыли.

Бумаги Fix Price дорожали на новостях об открытии магазинов в Монголии. Первые два магазина франчайзинговой сети Fix Price открылись в Улан-Баторе. Товарное наполнение магазинов будет, в основном, осуществляться со складов в Новосибирске.

Рубль смог укрепиться относительно доллара и евро, но остался стабилен к юаню. Текущий период для рубля характеризуется сжатыми сроками реализации выручки экспортёров для уплаты налогов, а также продажами Минфином юаней в объёме до 3,2 млрд руб в день. Соответственно, мы наблюдаем консолидацию и периодические попытки укрепления. Также отметим, что на второй неделе января отгрузка морских поставок нефти из РФ существенно выросла до 3,8 млн бар. в день. То есть с позиции поступления валюты на рынке пока нет особых проблем.

Также Росстат сообщает о замедлении годовой инфляции до 11,57%. С начала года цены выросли лишь на 0,39%. Ожидания более медленного роста цен стимулирует интерес участников рынка к размещениям ОФЗ. Минфин в среду 18 января провёл аукционы по трём выпускам. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 в объёме 29,66 млрд руб. Спрос составил 51,471 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,16%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 40,975 миллиарда руб при средневзвешенной доходности 10,40% и спросе 70,218 млрд руб. На третьем аукционе были размещены ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года на сумму 36,328 млрд руб при спросе 106,928 млрд руб и средневзвешенной доходности 3,32%. Как мы видим, рынок пока слабо верит в существенное замедление инфляции, поэтому ОФЗ-ИН размещаются с существенной премией.

Волатильность на Forex, в основном, была связана с британским фунтом, которому ещё предстоит длительный цикл ужесточения денежной политики на фоне инфляции 10,5% в декабре. Также Банк Японии удивил своей стойкостью сохранять параметры стимулирующей денежной политики без изменений, хотя многие рассчитывали на первые осторожные шаги реакции на разгон инфляции почти до 4%. Иена торговалась в течение дня в диапазоне 131,59-127,58 за доллар. При этом на рынках облигаций наблюдалось ралли. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 17 Б.П. до 3,38%, по британским аналогам менее чем на 1 Б.П. чуть ниже 3,32%, а вот по японским доходность упала на 8 б.п. до 0,422%. Столь сильное движение в американских обязательствах частично было спровоцировано заявлениями представителей ФРС. В частности президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард посчитал, что ставка почти достигла терминального значения. Также в США вышли слабые данные по розничным продажам, но в этом случае мы считаем наличие существенного погодного фактора. В период перед Рождеством на США обрушился арктический шторм, который помешал американцам в забеге по магазинам за подарками. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,177 (+0,04%),

EUR/USD - $1,0791 (-0,03%),

GBP/USD - $1,234 (+0,49%),

USD/JPY - 128,82 (+0,48%),

USD/RUB – 68,75 (-0,58%),

EUR/RUB – 74,35 (-0,87%),

CNY/RUB – 10,190 (+0,0%). Некоторые представители ФРС говорят о необходимости дальнейшего агрессивного ужесточения денежной политики Американские индексы пытались воспользоваться оптимизмом от Банка Японии, который так и не решился отказаться от стимулирующей денежной политики. Однако негативная статистика и заявления представителей ФРС испортили день для американских инвесторов. Впрочем, сначала отметим, что цены производителей упали за декабрь на 0,5%, а в годовом выражении замедлили рост до 6,2% по сравнению с 7,3% в ноябре. Ожидалось замедление до 6,8%. Core PPI упал в годовом выражении до 5,5% при ожиданиях 5,7% и 6,2% в ноябре. Далее начинаются уже не столь позитивные данные, но результаты декабря стоит рассматривать через призму влияния рождественского арктического шторма. Розничные продажи упали за декабрь на 1,1% при ожиданиях снижения на 0,8%. Промышленное производство сократилось за декабрь на 0,7% при ожиданиях падения на 0,1%.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард продолжает оказывать на рынок существенное влияние, хотя не голосует в текущем году. По его словам, его прогнозы по максимальной ставке находятся немногим выше текущей траектории ФРС, а именно в диапазоне 5,25%-5,50%. Он подчеркнул, что текущая ставка почти достигла терминального значения, но всё ещё не находится в диапазоне нейтральной ставки. Поэтому регулятор должен активно ужесточать денежную политику, а затем уже реагировать на экономическую статистику. Поэтому он считает необходимым шаг в 50 базисных пункта на следующем заседании. Он также отметил, что стержневая инфляция пока ещё не замедляется столь активно, как хотелось бы верить рынку. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер также считает, что ФРС должна продолжить ужесточение, чтобы разрушить инфляционную волну. Она также считает, что ставка должна подняться немного выше 5,00%-5,25%. Также вышла «Бежевая книга» ФРС, в которой пять ФРБ отчитались о небольшом росте, 6 ФРБ сообщили о стабильной экономике, а один региональный Резервный Банк отметил существенное падение деловой активности. Большинство резервных банков продолжают говорить о сохраняющемся давлении роста зарплат, хотя 5 из них всё же отмечают некоторое облегчение.

Apple, по слухам, выпустит в текущем году устройство дополненной реальности, но компания намерена продолжить исследования, дабы создать более доступную модель для массового пользователя. Microsoft сообщила о планах сокращения персонала на 10 тыс. до конца III квартала. United Airlines отчиталась лучше ожиданий, а менеджмент выразил крайне оптимистичную уверенность в будущих результатах.

Динамика по секторам: Consumer Staples -2,65%, Utilities -2,41%, Industrials -1,84%, Financials -1,83%, Energy -1,77%, Real Estate -1,56%, Health Care -1,42%, Materials -1,38%, Consumer Discretionary -1,3%, Technology -1,28%, Communication Svs, -0,93%. По итогам торгов: DJIA - 33296,96 п. (-1,81%),

S&P 500 - 3928,86 п. (-1,56%),

NASDAQ - 10957,01 п. (-1,24%). Китайские фармацевты встречают волну коронавируса ударным трудом Азиатские торги преимущественно проходили на негативной территории. Впрочем, китайский рынок демонстрировал спокойствие. Местные фармацевты отчитались о наращивании производства медикаментов для борьбы с волной коронавируса после того, как председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность новой вспышкой на фоне массовых перемещений граждан в новогодние праздники. На фоне этих заявлений сектор здравоохранения подскочил почти на 3%. В Гонконге дешевели акции технологичных компаний вслед за неуверенностью в акциях американских аналогов.

Иена укрепилась до 128 за доллар, что стало дополнительным фактором давления на местный фондовый рынок. Соответственно, под давлением были такие акции экспортёров, как Toyota Motor (-2,4%) и Honda Motor (-2,1%). Бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group обвалились более чем на 3% вслед за падением на американском рынке и негативной динамикой технологичных акций в Гонконге. Меж тем, статистика Японии оказалась не столь удручающей. Рост экспорта в декабре составил 11,5% при ожиданиях 10,1%, а импорт увеличился на 20,6% при ожиданиях 22,4%. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 26413,96 п. (-1,41%),

Hang Seng - 21673,57 п. (-0,02%),

Shanghai Composite - 3233,01 п. (+0,27%). Коммерческие запасы в США вновь существенно выросли Нефть накануне упала вместе с американским рынком акций на опасениях более высоких ставок и слабой экономики. Отчёт API лишь усилил негатив. Согласно данным отраслевого Института Нефти, на неделе до 13 января коммерческие запасы нефти выросли на 7,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,8 млн бар., а дистиллятов упали на 1,8 млн бар. Впрочем, эмоциональная реакция может достаточно быстро пройти, так как основной идеей текущего года является восстановление и дальнейший рост спроса на нефть в Китае. МЭА полагает, что спрос увеличится до рекордных 101,7 млн бар. в сутки. При этом есть опасения, что поставки из РФ сократятся из-за санкций. Как минимум, в декабре РФ добывала, по оценке МЭА, на 710 тыс. бар. в день меньше, чем это предусмотрено квотой ОПЕК+. Возможно, что уже официальный отчёт от Минэнерго США будет более оптимистичным. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $84,03 (-1,12%),

WTI - $78,71 (-1,37%),

Алюминий - $2602 (-1,36%),

Золото - $1911,5 (+0,24%). info4

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