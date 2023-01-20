«Открытие»: Внешний фон усиливает риски глубокой коррекции на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон усиливает риски глубокой коррекции на российском рынке

· Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Основным фактором падения выступает пессимистичный внешний фон. В США представители ФРС неожиданно ужесточили свою риторику и повысили ожидания терминальной ставки. Китай готовится к новогодним праздникам, когда экономические контакты с этой страной затухают более чем на неделю. В Европе, да и США, статистика продолжает портиться, а корпоративные события намекают на цикл спада деловой активности. Внутренний российский новостной фон крайне скудный. Активность остаётся незначительной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 17,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 12,9 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:40 мск Индекс МосБиржи - 2167,86 п. (-1,29%), а Индекс РТС - 991,78 п. (-1,45%).

· Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, OZON Holdings, МТС и «Полюс». Самыми слабыми оказались «Алроса», «РусАл», «Ростелеком», VK и «Московская Биржа».

· Новости текущего дня можно уложить в один абзац. Сбербанк сообщил о рекордном объёме выданных льготных ипотечных кредитов в 2022 году в объёме 1 трлн руб. «ФосАгро» обратилась в правительство с просьбой поменять параметры экспортной пошлины на удобрения с учётом рентабельности производства каждого из видов.

· Индекс МосБиржи опускался до 2162,1 п. в первой половине дня. Это означает, что в рамках внутридневных торгов он пробивал сверху поддержки в виде 50-дневной скользящей около 2176,8 п., 100-дневную 2171,2 п. и даже 20-дневную линию 2166 п. Закрытие дня ниже 50 и 100 дневных скользящих будет означать дальнейшую коррекцию, тем более, если не устоит даже 20-дневная линия поддержки. Соответственно, для возобновления роста индекс МосБиржи должен закрыть торги выше 2177 п.

· Рубль слабел против евро и доллара, но укреплялся против китайского юаня. Давление на валюту КНР продолжают оказывать продажи юаней Минфином РФ в объёме 3,2 млрд руб в день. Также продолжается реализация выручки экспортёров, которые готовятся к налоговым платежам. Однако, если негативная ситуация на внешних рынках сохранится ещё на неделю, то курс рубля может вернуться выше 70 за доллар.

· Доллар слабел на Forex. При этом доходности американских казначейских обязательств повышались, но европейские облигации снижались более активно. К примеру, доходность 10-летних американских обязательств повышалась менее чем на 2 Б.П. чуть выше 3,39%, а вот по британским аналогам она росла почти на 3 Б.П. до 3,345%. Соответственно, более активный рост доходностей в Европе поддерживал спрос на фунт стерлингов и евро.

По состоянию на 15:40 мск:

· DXY - 101,985 (-0,12%),

· EUR/USD - $1,0818 (+0,26%),

· GBP/USD - $1,2351 (+0,1%),

· USD/JPY - 128,51 (-0,29%),

· USD/RUB – 68,86 (+0,16%),

· EUR/RUB – 74,45 (+0,14%),

· CNY/RUB – 10,119 (-0,70%).

Европейские инвесторы боятся агрессивности ЕЦБ

· Европейские индексы снижались на фоне роста опасений рецессии и слабых корпоративных отчётов. Впрочем, как мы уже отмечали в начале недели, индексы Европы оказались сильно перекупленными. Даже с начала года Stoxx 600 поднялся на 7%. Соответственно, усиление негативных ожиданий по экономики неизбежно должно было остановить это повышение. Под давлением оказались акции промышленных компаний, но и производители люксовой продукции подверглись фиксации прибыли, хотя они могут рассчитывать на оживление продаж во время новогодних праздников в КНР. Сектор энергетики терял около 2% на фоне резкого падения котировок нефти. Негатива добавил глава голландского ЦБ Клаас Нот, заявивший, что рынок не слишком серьёзно относится к вероятности нескольких повышений ставки ЕЦБ по 50 Б.П. К слову говоря, норвежский регулятор не стал повышать ставку, но намекнул о такой возможности в марте. Британский онлайн продавец модной одежды Boohoo отчитался о падении продаж в рождественский период на 11%. Британский производитель обуви Dr Martens сообщил о падении прибыл и выручки. и

По состоянию на 15:40 мск:

· FTSE 100 - 7738,41 п. (-1,18%),

· DAX - 14923,88 п. (-1,70%),

· CAC 40 - 6964,37 п. (-1,68%).

Производители нефти демонстрируют готовность уйти от расчётов в долларах США

· На рынке нефти происходят события, которые пока не отражаются на котировках, но могут сыграть крайне важную роль в будущем. Накануне глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco заявил, что нет никаких причин для того, чтобы не обсуждать возможность оплаты нефти валютами помимо американского доллара. Естественно, что экономисты резко заговорили о конце эры нефтедоллара и начале эры нефтеюаня. Однако уже в четверг поступает информация, что ОАЭ ведут переговоры с Индией об оплате ненефтяных товаров индийскими рупиями. То есть торговля с использованием национальных валют имеет тенденцию к расширению.

· Однако вернёмся к оперативной обстановке. Котировки нефти ушли от утренних минимумов, которые сформировались после выхода статистики по запасам в США. Согласно данным отраслевого Института Нефти, на неделе до 13 января коммерческие запасы нефти выросли на 7,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,8 млн бар., а дистиллятов упали на 1,8 млн бар. Динамика запасов всё ещё может испытывать последствия арктического шторма в США на рождественской неделе. Непогода привела к остановке ряда НПЗ и резкому падению спроса на нефть с их стороны. Впрочем, уже вечером выйдет отчёт Минэнерго, который может нарисовать менее пессимистичную картину.

По состоянию на 15:40 мск:

· Brent - $84,49 (-0,58%),

· WTI - $79,24 (-0,70%),

· Алюминий - $2573,5 (-2,45%),

· Золото - $1911,5 (+0,24%),

· Никель - $28235 (+1,40%).

Корпоративные сигналы о снижении деловой активности продолжают давить на рынок США

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на дальнейшее падение рынка от 0,8% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Вероятно, что статистика имеет большое значение для рынка. Однако признаки надвигающегося охлаждения экономики более ясно видны на примерах корпоративных действий. Накануне Microsoft сигнализировала о планах увольнения до 10 тыс. сотрудников к концу III квартала. Goldman Sachs уволил 3,2 тыс. сотрудников ещё на прошлой неделе. Кроме того, инвесторы ждут очередных жёстких заявлений от представителей ФРС. В четверг ожидаются публичные выступления президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, вице-председателя Лейлы Брейнард и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Основания для ожиданий дальнейшего повышения ставки достаточно много. Вот и глава JPMorgan Джеми Димон полагает, что ставка поднимется выше 5% из-за множества сохраняющихся проинфляционных факторов.