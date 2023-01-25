«Открытие: »Фиксация прибыли по IT-бумагам застала отечественный рынок врасплох

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Фиксация прибыли по IT-бумагам застала отечественный рынок врасплох

· В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался вплотную к отметке 2200 пунктов, которая в последнее время выступает в качестве рубежа сопротивления. Однако после достижения 2199,29 п. индекс развернулся вниз и уже к середине торгов находился на отрицательной территории. Примечательно, что лишь 4 индексных акций остались в плюсе. Основные потери обеспечили лидеры предыдущего дня в рамках уже привычной методики фиксации прибыли при первом удобном случае. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,1 млрд руб по сравнению с 14,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на !15:30 мск индекс МосБиржи - 2180,41 п. (-0,22%), а индекс РТС - 998,53 п. (-0,02%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», Polymetal, «Московская Биржа» и TCS Group. Аутсайдерами оказались «Яндекс», VK, «Газпром», «Аэрофлот» и «Алроса».

· Накануне сектор информационных технологий заметно вырос на новостях о том, что сами компании отрасли предложили Минцифры закрепить нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний, или также бессрочно установить её на уровне 3% с 2024 года. Однако пожелания отрасли это пока лишь пожелания, а не решение правительства. Соответственно, в логике последнего времени сильное движение в акциях IT-сектора было встречено волной фиксации прибыли.

· ТМК сообщила о продаже двух заводов в Румынии и подразделение по сбыту в Европе и США сербской Hefestos Capital. Данное событие окажет незначительный эффект на деятельность компании, так как европейское и американское направление уже были сложными для ведения бизнеса.

· X5 в IV квартале увеличила выручку на 16,3%, за 2022г - на 18,3%. «Результаты X5 мы оцениваем как неплохие, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Некоторое снижение темпов роста выручки в IV квартале было связано, в первую очередь, с замедлением инфляции в стране. В результате средний чек X5 увеличился лишь на 3,5%, тогда как кварталом ранее его динамика составила 8,2%. При этом вновь ускорились продажи цифровых бизнесов, которые после стагнации во II и III кварталах в октябре-декабре подскочили почти на 50% кв/кв. Также впечатляющую динамику демонстрирует активно развивающаяся сеть дискаунтеров «Чижик», однако ее вклад в консолидированный показатель продаж в IV квартале составил лишь 2%. Напомним также, что в конце прошлого года главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман говорил, что рост выручки компании будет составлять менее чем на 20% ежегодно в ближайшее время. Мы считаем эти планы вполне реализуемыми и по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе».

· Акции золотодобывающих компаний вновь среди лидеров дня. Жёлтый металл дорожает и уже обновил свой максимум с апреля прошлого года, торгуясь выше $1935 за тройскую унцию. Ситуацию можно назвать уникальной. При достаточно высокой ставке в США золото пользуется спросом, хотя процентов дохода не приносит. Однако предшествующие действия центральных банков по наполнению экономик ликвидностью и действия политиков по использованию резервных валют в качестве оружия заставляют центральные банки развивающихся стран обращать больше внимания на универсальные ценности. Особенно активно закупает золото Народный Банк Китая с целью диверсифицировать свои международные резервы и сократить их зависимость от евро и доллара. Предположительно, КНР купила около 100 тонн металла в первые две недели января.

· Рубль укреплял свои позиции. ЦБ РФ неожиданно сообщил, что ЦБ РФ не продавал валюту с расчётами 23 января. То есть торги понедельника, когда рубль демонстрировал стабильность, проходили без участия регулятора. При этом с 13 января по 6 февраля были запланированы продажи юаней в объёме 3,2 млрд руб ежедневно. Однако ЦБ РФ может проявить меньше активности на фоне налогового периода, дабы не усиливать условия для укрепления рубля.

· Доллар незначительно слабел на Forex, но одновременно демонстрировал солидное укрепление против фунта стерлингов. Давление на британскую валюту оказывает слабая статистика по деловой активности. На рынке опасаются наступления рецессии и, соответственно, отмены планов Банка Англии по дальнейшему повышению ставки. 10-летние обязательства Великобритании теряли в доходности более 3 б.п. до 3,326%.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 101,76 (-0,15%),

· EUR/USD - $1,0877 (+0,07%),

· GBP/USD - $1,2312 (-0,5%),

· USD/JPY - 130,19 (-0,39%),

· USD/RUB – 68,79 (-0,2%),

· EUR/RUB – 74,835 (+0,15%),

· CNY/RUB – 10,121 (-0,07%).

Ситуация в британской экономике неожиданно ухудшилась

· Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны неожиданно указал на рост. Его значение повысилось до 50,2 п. в январе с 49,3 п. в декабре. Индекс в сфере услуг поднялся до 50,7 п. с 49,8 п. в декабре, а в промышленности показатель поднялся до 48,8 п. с 47,8 п. Британская ситуация оказалась заметно хуже, чем в еврозоне, а также хуже, чем в самой Великобритании в декабре. Январский предварительный сводный индикатор деловой активности упал до 47,8 п. с 49,0 п. в декабре и существенно хуже ожидаемых 49,3 п. Если в промышленности наблюдалось незначительное улучшение ситуации, то в сфере услуг показатель активности рухнул до 48,0 п. с 49,9 п. в декабре. На континенте инвесторы повысили свои ожидания относительно дальнейшего повышения ставки ЕЦБ, а вот в Великобритании может потребоваться скорый переход к стимулирующим мерам.

· Logitech отчиталась о падении продаж в рамках прошедшего квартала на 22%, подтвердив свой предварительный прогноз. Акции производителя компьютерной периферии дорожали, так как отчёт не преподнёс дополнительного негатива. Бумаги Swatch Group торговались в плюсе на заверениях компании об уверенности в восстановлении спроса в Китае, а также росте продаж часов за 2022 год на 2,5%.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7768,31 п. (-0,21%),

· DAX - 15062,18 п. (-0,27%),

· CAC 40 - 7031,66 п. (-0,01%).

Снижение рисков рецессии в Европе позитивно сказывается на нефтяных котировках

· Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в ОПЕК+, сообщает, что участники соглашения могут сохранить параметры добычи на текущем уровне в рамках февральского совещания. Вероятно, что одной из причин отсутствия планов сокращения производства является ситуация с европейским эмбарго на закупки российской нефти. Это уже привело к региональным дисбалансам. Цены на нефть также вполне комфортны для добывающих стран. Во всяком случае, они выше $80, заложенных в бюджет Саудовской Аравии.

· Дневной рост котировок, в основном, связан с европейской статистикой. Неожиданный выход в плюс сводного индикатора деловой активности еврозоны говорит о снижении рисков глубокой рецессии, которая традиционно приводит к сокращению потребления нефти.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $88,3 (+0,12%),

· WTI - $81,83 (+0,26%),

· Алюминий - $2626,5 (-0,38%),

· Золото - $1940,1 (+0,60%),

· Никель - $28495 (+1,37%).

Период отчётности в США набирает обороты

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,25% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ. С начала года индекс S&P 500 поднялся на 4,7%, а за предыдущие две сессии на 3,1%. Соответственно, инвесторы испытывают некий момент неуверенности.

· Сегодня отчитываются такие компании, как Microsoft, GE, Johnson & Johnson, Verizon, 3M, Lockheed, Raytheon, Texas Instruments. Стоит обратить внимание на динамику бумаг оборонных поставщиков, которые стали прямыми благополучателями геополитической напряжённости.