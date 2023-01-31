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Курсы валют ЦБ РФ на 31 января: 69,5927 руб/доллар США и 75,7799 руб/евро

ЦБ РФ с 31 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,5927 руб.
  • 1 евро - 75,7799 руб.
  • 10 китайских юаней - 103,0770 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2555 р. (0,37%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3737 р. (0,50%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5520 р. (0,54%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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