Комментарии «Открытие»: Парад решений центральных банков продолжается Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Парад решений центральных банков продолжается Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Решение ФРС было предсказуемым и даже сопровождалось признаками смягчения риторики. Нефть возобновила рост после провала накануне, золото дорожает на фоне сильного инвестиционного спроса и покупок центральными банками. Азиатские рынки акций преимущественно растут, но активность в большей степени сосредоточена в технологичных бумагах. Китай начал отвечать на торговые санкционные выпады США. В целом, фон нельзя назвать благоприятным для российского рынка из-за продолжающейся геополитической эскалации. Более того, лидеры предыдущего дня могут легко оказаться в списке аутсайдеров из-за склонности российских инвесторов немедленно фиксировать прибыль. Поэтому рынку будет сложно продолжить рост. Рубль, вероятно, будет торговаться стабильно на фоне дорожающей нефти и послабевшего доллара. Некоторая слабость рубля стимулировала покупки акций российских металлургов Российский рынок смог показать скромный рост по итогам торгов в среду. Существенный вклад в позитивный итог внесли акции металлургов и производителей удобрений. Фиксация прибыли, как это стало традицией, наблюдалась в бумагах лидеров предыдущего дня. Активность была высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,359 млрд руб по сравнению с 33,469 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 1 февраля Индекс МосБиржи - 2230,15 п. (+0,2%), а Индекс РТС - 1002,47 п. (+0,12%). Лидеры роста на 23:00 мск: СевСт-ао 972,2 4,65% Polymetal 489,5 2,84% Полюс 9 673,5 2,06% ФосАгро ао 6 588 1,9% ММК 36,63 1,89% Лидеры снижения на 23:00 мск: GLTR-гдр 322,85 -1,66% МКБ ао 7,49 -1,59% Сургнфгз 22,92 -1,1% TCS-гдр 2 745 -0,97% АЛРОСА ао 61,49 -0,82% 2 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 8 показали рост. В минусе закрыли день финансы (-0,50%), а также нефть и газ (-0,01%). Самый сильный рост в секторе химии и нефтехимии (+2,13%) за счёт повышения бумаг «ФосАгро».

Выпуск минеральных удобрений в РФ сократился в 2022 году на 11%, но потери, в основном, касаются калийного сегмента. Выпуск азотных удобрений увеличился на 3,5% до 11,8 млн тонн, а фосфорных на 1% до 4,4 млн тонн. Соответственно, статистика производства прямым образом касается «ФосАгро» и «Акрона».

Рост бумаг металлургов частично обусловлен небольшим ослаблением рубля, но в большей степени связан с восстановлением активности в Китае. Если осенью и в декабре индексы деловой активности КНР указывали на спад, то уже в январе все показатели устремились вверх благодаря выходу страны из коронавирусных ограничений. Кроме того, продукция металлургов остаётся актуальной в условиях геополитических рисков. Дополнительным источником доходов сталеваров могут быть инфраструктурные проекты переориентации торговли на Восток.

Бумаги ВТБ показали рост, хотя новости о доп. Эмиссии акций часто негативно рассматриваются рынком. Однако в текущих условиях новый выпуск акций это отражение в капитализации купленного недавно Банка «Открытие». Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 0,017085 руб. (закрытие основной сессии в среду, 1 февраля, 0,01709 руб.), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы по итогам завершения заседания наблюдательного совета банка. Банк планирует разместить 30,2 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. и привлечь в ходе допэмиссии до 515,9 млрд рублей.

Структура АФК «Система» выкупит у Wenaas гостиницы в РФ. «АФК продолжает процесс консолидации активов, - отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - В долгосрочной перспективе, возможно, это неплохое решение, однако вероятность выплаты дивидендов по итогам 2022 года, о которой в декабре говорил Владимир Евтушенков, очевидно, снижается. Сейчас в портфель Cosmos Hotel Group входят более 20 отелей в 16 городах России с общим номерным фондом более 4,5 тыс. единиц. Таким образом, данная сделка позволит компании удвоить номерной фонд. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции «Системы», однако инвестиционный горизонт данной идеи, на наш взгляд, составляет не менее 2 лет».

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. ЦБ РФ отчитался о продаже юаней с расчётами 31 января на 3,2 млрд руб. Остальное было против российской валюты. Нефть теряла в цене более 3%, никель упал более чем на 4%, алюминий более чем на 1%. Даже пшеница дешевела почти на 1%. То есть почти все товары российского экспорта были под давлением, что заставляло рубль слабеть. Однако после серии решений центральных банков можно ожидать разворота тенденции.

Доллар слабел в течение дня и лишь ускорил своё отступление после решения ФРС. Американский регулятор повысил ставку на 25 базисных пункта и сохранил «ястребиный» настрой. Впрочем, в итоговом заявлении появилась фраза о некотором ослаблении инфляционного давления. Тем не менее, регулятор отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет целесообразным для формирования денежной политики, которая будет достаточно жёсткой для возвращения инфляции к уровню 2%. Также говорится о том, что ФРС будет оценивать время будущих повышений, а не размер повышений, как это было в предыдущих заявлениях. Вероятно, что появление пары «мягких» моментов стало поводом для слабости доллара. Председатель ФРС Джером Пауэлл также не стал замечать, что в последнее время кредитные условия несколько улучшились. Вместо этого он акцентировал внимание на более длительных горизонтах, сказав, что за год финансовые условия существенно ужесточились. В еврозоне проблема инфляции гораздо существенней, чем в США, что предполагает более агрессивные решения ЕЦБ. По итогам января инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% с 9,2% в декабре. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,002 (-0,9%),

EUR/USD - $1,0982 (+1,0%),

GBP/USD - $1,2375 (+0,37%),

USD/JPY - 128,92 (-0,94%),

USD/RUB – 70,20 (+0,54%),

EUR/RUB – 76,48 (+0,70%),

CNY/RUB – 10,391 (+0,42%). Американский рынок обнаружил признаки смягчения риторики ФРС Торги в США завершились ростом индексов. ФРС повысила ставку на 25 Б.П. до 4,75%, но небольшое присутствие мягкой риторики в итоговом заявлении и недостаточно жёсткие ремарки председателя ФРС убедили инвесторов, что самые агрессивные действия регулятора уже позади. Председатель Джером Пауэлл отметил дезинфляционные признаки, но отдельно подчеркнул, что их пока нет в сфере базовых услуг и стоимости аренды жилья. Тем не менее, он допустил вероятность изменения подхода ФРС, если статистика будет отличаться от прогнозов и планов. Пока регулятор не определился с терминальной ставкой, но статистика между февральским и мартовским заседаниями позволит рассмотреть данный вопрос. В отличие от Пауэлла председатель ЕЦБ Кристин Лагард была более конкретной в том, что данные, полученные европейским регулятором, обосновывают очередное повышение ставок на 50 базисных пункта.

Статистика по США продолжает ухудшаться. Индекс ISM в производственной сфере упал пятый месяц подряд до 47,7 п. с 48,4 п. в декабре. В составе индекса лишь показатель занятости остаётся выше 50,0 п., указывая на рост рабочей силы. Меж тем данные ADP Services показали рост новых рабочих мест в частном секторе на 106 тыс. в январе, что существенно ниже 170-180 тыс. ожидаемых. Однако компания сама указывает на существенное влияние погодного фактора. Число открытых вакансий в США увеличилось в декабре до 11,012 млн с 10,44 млн в ноябре (ожидалось падение до 10,25 млн).

Advanced Micro Devices отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли. Глава компании полагает, что II полугодие будет лучше, чем I полугодие, а дно рынка окажется в I квартале. В любом случае, отчётность и прогнозы AMD были лучше, чем у конкурента Intel. После закрытия торгов отчиталась Meta, которая запрещена в РФ из-за склонности к экстремизму. Главное в отчёте это рост пользователей FB до 2 млрд и заявление о программе обратного выкупа на $40 млрд. Tesla объявила о том, что вынуждена увеличить нагрузку на работников завода в Шанхае после того, как вырос спрос на электромобили благодаря новым скидкам. BlackRock увеличила долю в китайской Baidu до 6,6%. FedEx планирует сократить управленческий аппарат на 10%, а с июня уже сократила на 12 тыс. число сотрудников по всему миру.

Динамика по секторам: Technology +2,29%, Consumer Discretionary +1,9%, Communication Services +1,34%, Consumer Staples +0,76%, Real Estate +0,73%, Industrials +0,72%, Materials +0,66%, Health +0,48%, Utilities +0,18%, Financials +0,02%, Energy -1,89%. По итогам торгов: DJIA - 34092,96 п. (+0,02%),

S&P 500 - 4119,21 п. (+1,05%),

NASDAQ - 11816,32 п. (+2,00%). Китайские производители полупроводников рассчитывают на новые государственные инвестиции Азиатские рынки преимущественно повышались. Некоторые признаки смягчения в риторике ФРС стимулировали локальных инвесторов к покупкам акций. Кроме того, в Китае правительство опубликовало план реформирования системы первичного размещения акций. Предполагается, что смягчение некоторых требований приведёт к увеличению размещений и более высокой активности торговли. Первыми на данную новость отреагировали бумаги инвестиционных компаний, как, например, CICC и Citic. В Шанхае сектор полупроводниковой отрасли повышался более чем на 2%. Запрет США на поставки компонентов для Huawei повышает вероятность новых государственных вливаний в развитие отрасли. Впрочем, пока Китай отреагировал собственными санкциями в виде запрета на поставку ряда ключевых технологий, используемых в солнечных панелях. Теперь такие компоненты можно производить лишь на территории КНР. Напомним, что Китай занимает почти 80% мировую долю в производстве солнечных панелей и модулей, но периодически сталкивается с тарифными барьерами. Отдельные компании начали перемещать производство в другие страны, но власти КНР не хотят утечки важных технологий за границу. В Гонконге активно дорожали технологичные акции. В частности, бумаги Baidu поднялись почти на 7% на новостях об увеличении доли BlackRock.

Японские индексы повышались вслед за американскими индикаторами. Основной прирост обеспечивали технологичные компании, как и в США. Акции полупроводниковых Tokyo Electron и Advantest дорожали почти на 3%. Акции инвестора в технологичные компании SoftBank Group повышались более чем на 1%, реагируя на динамику соответствующих бумаг в Гонконге. Впрочем, не всё было так безоблачно. Укрепление иены до 128,5 за доллар оказало давление на акции экспортёров. В частности, бумаги Toyota теряли около 1%. Акции Nissan Motor снижались более чем на 2%, а Honda Motor более чем на 1%. Перспектива завершения цикла ужесточения ФРС негативно отразилась на банковском секторе, который снижался более чем на 1,3%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27401,61 п. (+0,20%),

Hang Seng - 22093,69 п. (+0,10%),

Shanghai Composite - 3290,39 п. (+0,17%). Золото игнорирует повышение ставки в США Нефть дорожала на азиатских торгах, но пока до компенсации потерь предыдущих дней ещё очень далеко. Накануне котировки заметно просели на фоне роста запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 27 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,33 млн бар., запасы бензина на 2,73 млн бар., а дистиллятов на 1,53 млн бар. Производство осталось на уровне 12,2 млн бар. в сутки. Изменений в стратегических резервах не было.

В отличие от нефти, Золото продолжает дорожать, даже на фоне очередного повышения ставки. Согласно данным World Gold Council, спрос на золото в 2022 году увеличился на 18% до 4741 тонн. Это максимальный спрос с 2021 года. Центральные банки закупили 1136 тонн металла, что ставит 2022 год на второе место по данному показателю с 1950 года. Инвестиционный спрос на золото увеличился на 10% до 1107 тонн. Примечательно, что покупательская активность в большей степени проявилась в II полугодии. Вероятно, что и в начале 2023 года покупки центральными банками продолжаться и главную роль в этом будет играть Китай, который взял курс на сокращение зависимости международных резервов от доллара США. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $83,38 (+0,65%),

WTI - $77,02 (+0,80%),

Алюминий - $2646,5 (+0,57%),

Золото - $1968,3 (+1,31%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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