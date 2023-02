Комментарии «Открытие»: Рынки продолжат оценивать последние решения и заявления ведущих регуляторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки продолжат оценивать последние решения и заявления ведущих регуляторов Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Китайский рынок под давлением смены настроения иностранных инвесторов, которые начали продавать акции. Нефть торгуется в минусе во многом из-за активного восстановления экспорта из РФ. Впрочем, нельзя обойти стороной тот позитив, что решения ведущих Центробанков продолжают сохранять, по сути, стимулирующую политику, так как реальные ставки в большинстве экономик остаются отрицательными. Тем не менее, на торгах в пятницу российские акции могут оказаться под давлением традиционного желания зафиксировать прибыль относительно тренда предыдущих дней. Плюс к этому в пятницу в Евросоюзе будет обсуждаться очередной потолок цен на российские нефтепродукты. Соответственно, санкционная тематика будет доминировать. Умеренно стабильные прогнозы «Северстали» внушили оптимизм российским инвесторам Российский рынок смог показать рост по итогам торгов в четверг. Инвесторов даже не смутили очередные призывы в Европарламенте скорейшим образом принять 10-й юбилейный пакет санкций против РФ. На фоне европейской истерии российский инвестор сосредоточен на внутренних событиях и перспективах. В какое-либо сотрудничество с Европой уже никто не верит, но вот дальнейшее развитие взаимодействия с Китаем становится неизбежным. «Северсталь» обрисовывает перспективы отрасли на текущий год. ЦБ РФ неожиданно допускает ужесточение денежной политики. Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции МосБиржи составил 32,836 млрд руб по сравнению с 39,359 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 2 февраля индекс МосБиржи - 2243,54 п. (+0,60%), а индекс РТС - 1004,08 п. (+0,16%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 510,8 3,44% ММК 37,89 3,3% СевСт-ао 997 2,09% Система ао 12,96 1,75% МТС-ао 255,25 1,39% Лидеры снижения на 22:45 мск: Полюс 9 477 -2,5% ЛУКОЙЛ 3 916,5 -0,99% РусГидро 0,78 -0,83% Татнфт 3ап 322,3 -0,74% OZON-адр 1 696,5 -0,73% 2 отраслевых индекса российского рынка показали снижение, а 8 завершили день в плюсе. Самые большие потери в секторе химии и нефтехимии (-0,2%) из-за коррекции в бумагах «Акрона». Самый большой рост в секторе металлов и добычи (+2,19%) благодаря относительно позитивной отчётности «Северстали» и прогнозам компании по внутреннему рынку в 2023 году.

Сектор нефти и газа завершил день скромным ростом на 0,03%. В Европарламенте призывают незамедлительно принять 10-й юбилейный пакет санкций против России, включив в него запрет на работу таких компаний в Европе, как «ЛУКОЙЛ» и «РосАтом». Интересно будет посмотреть, как на него отреагирует Венгрия, которая несколько дней назад настойчиво говорила о том, чтобы «росАтом» не трогали. Соответственно, даже перспектива принятия такого пакета сегодня кажется туманной. Тем не менее, акции «ЛУКОЙЛ» теряли около 0,9%. Заявления евродепутатов также касались якутских алмазов, что отразилось на динамике акций «Алроса».

Сектор металлов и добычи показал внушительный рост. Статистика за 2022 год показала увеличение производства золота в стране на 2,4%, угля на 0,4%. «Северсталь» ожидает, что в 2023 году спрос на сталь в России сократится в пределах 1%, что уже можно считать достаточно оптимистичным ожиданием. Отчётность за 2022 год и IV квартал также была вполне позитивной. «Результаты оцениваем как неплохие, - полагает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Если ориентироваться на опубликованные цифры, то можно констатировать, что после резкого обвала во II квартале 2022 года внутренний стальной рынок в целом восстановился. При этом прогноз компании относительно ожидаемого падения спроса на сталь в текущем году на 1% скорее подтверждают данный тезис. Отметим также, что падение продаж в IV квартале по сравнению с предыдущим периодом традиционно объясняется сезонностью спроса на сталь в РФ, а также высокой базы июля – сентября на фоне распродажи накопленных запасов. Снижение продаж железной руды компания объясняет перераспределением продаж на собственные активы на фоне увеличения производства. В настоящий момент мы по-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на акции Северстали».

Рубль ослаб относительно основных конкурентов. Вопрос о полезности слабого рубля для бюджета постоянно поднимается с оглядкой на Минфин. Однако ещё осенью глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предостерегала от каких-либо попыток искусственно ослабить российскую валюту. В декабре рубль подвергся атаке и, как следствие, в январе мы уже не наблюдаем прежних темпов замедления роста цен. Естественно, высокая инфляция будет препятствовать дальнейшему снижению ставки, что полезно для экономического роста и пополнения бюджета за счёт внутренних ресурсов. Более того, 1-ый зам. Председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор может пересмотреть свой прогноз по ставке. Текущий диапазон составляет 6,5-8,5%. То есть ставка ЦБ РФ находится ровно по середине диапазона. Если же инфляция замедляться не будет, а слишком низкая ставка будет провоцировать дальнейший рост цен, то регулятор не сможет долго отказываться от ужесточения денежной политики. Поэтому стоит вспомнить, что бюджетные расходы регулярно растут в декабре. По сути, вплоть до конца года российский бюджет был профицитным. Более того, дефицит на уровне 2,3% является предметом зависти для многих европейских государств и самого заокеанского финансового гегемона.

Доллар к вечеру укреплял свои позиции, но лишь благодаря тому, что ФРС оказалась недостаточно мягкой в заявлениях после повышения ставки. Банк Англии, напротив, сигнализирует о том, что ставка близка к максимальной. В ЕЦБ обещали ещё одно повышение в марте, а затем период оценки влияния принятых мер на динамику инфляции и экономики. Похоже, что применение отрицательных ставок по турецкому образцу становится общемировой модой. Соответственно, в гонке за мягкостью Банк Англии и ЕЦБ опередили ФРС, что отразилось и на динамике соответствующих валют. ЕЦБ также намерен реинвестировать доходы от купленных облигаций в новые долги стран с учётом их решимости в сфере зелёной политики. К вечеру доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 3 Б.П. почти до 3,39%, по германским аналогам более чем на 20 Б.П. ниже 2,08%, а по британским почти на 31 Б.П. почти до 3,00%. Иными словами, ставки в Европе и Великобритании остаются строго отрицательными, а в США условно отрицательными. Поэтому в реальности говорить об ужесточении мы затрудняемся. Если бы доходности и инфляция были на 2-3 процентного пункта ниже, то это называлось бы нормальной ситуацией. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,57 (+0,54%),

EUR/USD - $1,0909 (-0,72%),

GBP/USD - $1,2232 (-1,16%),

USD/JPY - 128,66 (-0,14%),

USD/RUB – 70,455 (+0,37%),

EUR/RUB – 77,20 (+0,94%),

CNY/RUB – 10,451 (+0,58%). На американском рынке состоялся технологичный отскок Весьма сильные сигналы о грядущей мягкости ведущих регуляторов стимулировали повышение американских индексов. Плюс Meta, запрещённая в РФ за склонность к экстремизму, отчиталась лучше ожиданий и сообщила об обратном выкупе на $40 млрд. Бумаги компании поднялись более чем на 23%. Инвесторов даже не смутило падение первичных обращений за пособием по безработице в США до 183 тыс. на прошлой неделе с 186 тыс. неделей ранее, хотя это прямым образом указывает на крайне сильный рынок труда. Лучше ожиданий также отчитались Merck & Co., Estee Lauder, Bristol-Myers, Harley-Davidson. Акции FedEx получили повышение рекомендаций от Citigroup на фоне дальнейших планов по сокращению руководящего звена на 10% по всему миру. Даже Apple решила устроить перестройку подразделения промышленного дизайна. Однако весь этот технологичный оптимизм совершенно не затронул индекс Dow Jones, который закончил торги в минусе. В составе индекса солидное падение показали UnitedHealth Group Inc (-5,2%), Merck & Co (-3,29%), Boeing Co (-2,52%), Caterpillar Inc. (-1,86%). То есть в сфере традиционной экономики инвесторы не выражают столь же сильной уверенности, как в IT отрасли.

Динамика по секторам: Communication Services +6,74%, Consumer Discretionary +3,08%, Technology +2,78%, Real Estate +2,23%, Industrials +0,77%, Financials +0,18%, Utilities +0,15%, Materials -0,28%, Health -0,68%, Consumer Staples -0,86%, Energy -2,52%. По итогам торгов: DJIA - 34053.94 п. (-0.11%),

S&P 500 - 4179.76 п. (+1.47%),

NASDAQ - 12200.82 п. (+3.25%). Смена настроений иностранных инвесторов негативно сказалась на китайских акциях Торги в Азии уже не были столь оптимистичными. Китайские индексы демонстрировали достаточно глубокое падение. Причиной тому финансовые потоки. Приток средств иностранцев неожиданно сменился на вывод средств с фондового рынка. Иностранцы продали бумаги более чем на 6 млрд юаней в пятницу. Накануне мы писали о том, что Китай начал отвечать на санкционные действия США. В американской прессе также высказываются опасения, что американские фирмы слишком активно инвестируют в китайские технологии искусственного интеллекта. То есть процесс запретов и санкций будет набирать обороты, что явно не способствует притоку иностранных денег на китайский рынок. Также усиливаются настроения по фиксации прибыли после роста на 7,4% в январе. Плюс к этому Народный Банк Китая вывел из финансовой системы более 720 млрд юаней. Падение более 2% демонстрировали секторы сырья, новой энергетики и автомобилестроения. Примечательно, что даже технологичные бумаги в Гонконге также были под давлением. Впрочем, позитивно то, что индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся в январе до 52,9 п. с 48,0 п. в декабре при ожиданиях 51,6 п. Рост деловой активности по данному показателю отмечается впервые после пяти месяцев спада.

Японские инвесторы о санкциях не переживают, а по сей причине покупали акции, следуя американскому примеру. Акции Sony подскочили на 4,7%. Компания акцентировала внимание инвесторов на сильных продажах PlayStation 5, что позволило улучшить ожидания на финансовый год. За весь финансовый год Sony планирует продать уже на 1 млн консолей больше до 19 млн штук. ANA Holdings также повышает прогнозы, благодаря улучшению пассажирского туристического трафика. Впрочем, акции Panasonic Holdings теряли более 3% из-за снижения прогноза по операционной прибыли. Японский PMI в сфере услуг вырос в январе до 52,3 п. с 51,1 п. в декабре при ожиданиях 52,4 п. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27480,75 (+0,29%),

Hang Seng - 21638,47 п. (-1,46%),

Shanghai Composite - 3251,87 п. (-1,03%). Нефти нужны подтверждения роста китайского спроса Нефть остаётся под давлением. Главным вопросом последних двух месяцев были последствия европейского нефтяного эмбарго против России. Однако последствия для нефтяного баланса оказались минимальными. Более того, в январе российский экспорт показал резкое восстановление, а отгрузка ESPO сорта из порта Козьмино достигла рекордных объёмов. При этом дисконты на ESPO существенно меньше, чем на Urals. Соответственно, рынку требуются свежие подтверждения восстановления и роста спроса в Китае, дабы оценить потенциальный дефицит в будущем, но уже по причине повышенного потребления, а не сокращения предложения. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $81,95 (-0,27%),

WTI - $75,61 (-0,36%),

Алюминий - $2606 (-0,42%),

Золото - $1929,4 (-0,07%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Кризис 2023, прогнозы, последние новости Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги