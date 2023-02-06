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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 февраля: 4 348,5400 руб/1 г золота и 55,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 348,5400 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,2900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 335,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 801,7000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6401 р. (0,27%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3800 р. (4,50%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,4301 р. (2,88%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0301 р. (0,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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