Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 4 515,6201 руб/1 г золота и 48,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 515,6201 руб.

1 грамм серебра - 48,7400 руб.

1 грамм платины - 2 312,0901 руб.

1 грамм палладия - 3 369,8799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1698 р. (0,99%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3800 р. (0,77%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7000 р. (0,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,9401 р. (1,41%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



