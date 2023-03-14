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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 4 515,6201 руб/1 г золота и 48,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 515,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 48,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 312,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 369,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1698 р. (0,99%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3800 р. (0,77%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7000 р. (0,63%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,9401 р. (1,41%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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