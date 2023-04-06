Комментарии «Открытие»: Опасения спада продолжат доминировать на рынках Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Опасения спада продолжат доминировать на рынках Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки начинают верить в то, что регуляторы преднамеренно загоняют ведущие экономики в состояние рецессии. Нефть дешевеет на опасениях спада спроса. Рынки в Азии в минусе во многом из-за напряжённости в отношениях Китая и США. В США звучат целевые цифры по безработице. На таком фоне российский рынок вряд ли сможет продолжить рост, если только в этом ему не поможет дальнейшее ослабление рубля в зону экстремальной перепроданности. Нефтегазовый сектор и слабый рубль вновь продвинули российский рынок вверх Российский рынок смог завершить торги среды ростом выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи, хотя большую часть дня провёл в консолидации. Частично за это отвечают корпоративные новости, но и слабый рубль вновь внёс свой вклад. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 46,265 млрд руб.

По итогам торгов 5 апреля Индекс МосБиржи - 2500,8 п. (+0,82%), а Индекс РТС - 987,51 п. (+0,41%). Лидеры роста на 23:00 мск: GLTR-гдр 458,55 8,62% Транснф ап 118 800 3,57% ЭН+ГРУП ао 445 3,25% РусГидро 0,85 2,97% OZON-адр 1 829 2,06% Лидеры снижения на 23:00 мск: ВТБ ао 0,02 -7,12% МКБ ао 7 -1,89% VK-гдр 468 -0,72% Полюс 9 699 -0,27% РУСАЛ ао 40,34 -0,2% 9 отраслевых индекса российского рынка завершили торги в плюсе и лишь финансовый сектор снизился на 0,90%. Самый внушительный рост состоялся в транспортном секторе (+1,79%).

Акции «Русгидро» (HYDR) были одним из лидеров электроэнергетики. ФАС разрабатывает план разделения РусГидро на генерацию и сети в рамках перехода Д.Востока в ценовую зону энергорынка. «Таким образом, планы по либерализации энергорынка на Дальнем Востоке и реогрганизации Русгидро в работе, - отмечает Тимур Хайруллин, главный аналитик по электроэнергетике управления анализа рынка «Открытие Инвестиции». - Напомним, ранее Минэнерго РФ заявляло, что либерализация энергорынка в неценовых зонах может начаться с ноября 2023 г. Переход к 100%-й либерализации должен состояться не позднее июля 2025 г. В текущих условиях, дальневосточные активы является источником убытков для Русгидро – сегмент принес по итогам 2022 года компании около 33 млрд операционного убытка, и при этом компания несет на него практически половину собственной масштабной инвестиционной программы. Соответственно, сегмент постоянно разрушает акционерную стоимость компании. Потенциально либерализация рынка могла быть стать катализатором роста для акций Русгидро – однако пока неопределенность по ее формату и срокам сохраняется».

Бумаги ВТБ (VTBR) оказались главным аутсайдером дня. Убытки за 2022 год составили 613 млрд руб по МСФО. В I квартале ожидается рекордная прибыль около 140 млрд руб, а по году около 327 млрд руб. Однако банк не собирается платить дивиденды. «Прошлогодние убытки ВТБ оказались значительными, однако они в большей части были обусловлены разовыми факторами, а также формированием повышенных резервов, - полагает Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Текущий год, с высокой вероятностью, будет значительно лучше, однако отказ от выплат дивидендов, безусловно, в моменте снизит инвестиционную привлекательность акций банка. Впрочем, на фоне рекордной прибыли банк может вернуться к выплатам купонов по своим субординированным бондам».

Благодаря слабому рублю рост показали секторы нефти и газа (+1,2%), а также металлов и добычи (+1,08%).

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня, но попытки оказались безуспешными. Факторами ослабления остаются – рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта. К слову говоря, дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также велят рублю быть по 80 и более за доллар, а никак не 70. Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем сильную перепроданность россиянина, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 за доллар.

Доллар к вечеру укреплял свои позиции. Примечательно, что доходности по казначейским обязательствам снижались, но в меньшей степени, чем по европейским облигациям. При этом американская статистика среды оказалась достаточно слабой, включая всего лишь 145 тыс. рабочих мест от ADP Services при ожиданиях 205 тыс. То есть плохие данные всё же убеждают рынок в наличие надежд на смягчение позиции ФРС. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,595 (+0,32%),

EUR/USD - $1,0905 (-0,48%),

GBP/USD - $1,2462 (-0,3%),

USD/JPY - 131,29 (-0,34%),

USD/RUB – 79,835 (+0,40%),

EUR/RUB – 87,29 (+0,56%),

CNY/RUB – 11,578 (+0,65%). Представители ФРС не гарантируют повышение ставки в мае Американские торги завершились разнонаправленно. DJIA смог подняться, а вот NASDAQ и S&P 500 понесли потери. При этом доходности облигаций снижались, но это не помогло технологичному NASDAQ.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер вновь сделала заявление относительно того, что ФРС нужно повысить ставку выше 5,0% и удерживать её там. Она продолжила подчеркивать, что инфляция слишком высокая, но дальнейшее повышение ставки всё же должно происходить с учётом реакции экономики. Мейстер подчеркнула, что ужесточение условий кредитования сдерживает экономику, но банки демонстрируют устойчивость, а ситуация смягчилась по сравнению с предыдущим месяцем. По её мнению, инфляция замедлится до 3,75% к концу года и вернётся к 2,0% в 2025 году. Экономический рост замедлится, а безработица повысится до 4,5%-4,7%. Кроме того, она всё же сообщила, что вопрос о повышении ставки в мае ещё не решён. Таким образом, мы получили вполне конкретную цифру ориентира ФРС по безработице на уровне 4,5%-4,7%, что заметно выше, чем текущие 3,6%.

Итак, в марте, согласно данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал всего 145 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 205 тыс. Индекс ISM в сфере услуг снизился до 51,2 п. с 55,1 п. Ожидалось значение на уровне 54,5 п. Компонент цен упал до 59,5 п. с 65,6 п., или минимального значения с июля 2020 года. Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до $70,5 млрд в феврале с $68,7 млрд в январе.

Глобальный курьер FedEx (FDX) объявил о повышении квартальных дивидендов на 10%, а также о плане реструктуризации, который позволит на постоянной основе экономить до $4 млрд. Walmart (WMT) опубликовал ряд финансовых прогнозов, которые лишь немного отличаются от ожиданий Wall Street. Однако примечательно другое заявление относительно автоматизации до 65 магазинов к 2026 году.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -2,04%, Industrials -1,3%, Technology -1,19%, Real Estate -0,54%, Materials -0,22%, Communication Services -0,22%, Financials -0,15%, Consumer Staples +0,55%, Energy +1,42%, Health +1,72%, Utilities +2,57%. По итогам торгов: DJIA - 33482,72 п. (+0,24%),

S&P 500 - 4090,38 п. (-0,25%),

NASDAQ - 11996,86 п. (-1,07%). Китайские акции реагируют на дальнейшее усиление хамской дипломатии США в отношении КНР Азиатские рынки преимущественно снижались. Китайский рынок снижался, но это не повод игнорировать факт роста PMI в сфере услуг от Caixin до 57,8 п. с 55,0 п. в феврале при ожиданиях снижения до 54,8 п. Однако позитивный эффект от этого вновь подвергается сомнением геополитическими трениями. Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти всё же решился на встречу с президентом Тайваня в Калифорнии. Он также подчеркнул необходимость увеличения военных поставок на фоне роста угроз со стороны КНР. Впрочем, эта новость подстегнула интерес к акциям оборонных предприятий. Также повышались китайские акции, связанные с разработкой искусственного интеллекта и производством полупроводников. В частности, полупроводниковый индекс повышался почти на 5%.

Японские акции преимущественно снижались. Частично это влияние американского рынка, частично это перспектива сокращения поставок полупроводниковой продукции в КНР. В частности, от снижения объёмов поставок в Китай может пострадать Tokyo Electron, чьи акции снижались почти на 5%. Повышались акции компаний ЖКХ сектора на 1,5%. И, наконец, нельзя обойти вниманием укрепление иены до 131,2 за доллар. Сильная иена оказывает давление на акции экспортёров, включая Toyota Motor (-1,5%), Komatsu (-4,1%), Honda Motor (-1,7%). По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27440,72 п. (-1,34%),

Hang Seng - 20201,79 п. (-0,36%),

Shanghai Composite - 3311,84 п. (-0,02%). Фокус нефтяных спекулянтов смещается в сторону вероятного падения спроса на нефть Нефть торговалась в минусе на опасениях снижения экономической активности в США и Европе, на что указывает слабая статистика последних дней. То есть идея Morgan Stanley, что очередное сокращение добычи в ОПЕК+ сделано не от хорошей жизни, имеет под собой основание. В альянсе добывающих стран не готовы к более низким ценам, но всё же будут защищать свои доходы за счёт сокращения предложения на рынке.

Тем не менее, из позитивных факторов отметим очередное подтверждение падения запасов в США. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 31 марта коммерческие запасы нефти -3,739 млн баррелей, запасы бензина -4,119 млн баррелей, а дистиллятов -3,632 млн баррелей. Добыча в США оставалась на уровне 12,2 млн баррелей. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $84,46 (-0,62%),

WTI - $80,05 (-0,69%),

Алюминий - $2356,5 (+0,99%),

Золото - $2031,8 (-0,19%). info4

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