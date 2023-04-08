«Открытие»: Российский рынок пытался торговаться в плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
- Российский рынок пытался торговаться в плюсе, реагируя на очередное эмоциональное ослабление беспризорного рубля. Спросом пользовались акции экспортёров. Однако после дневного провала россиянина ситуация может поменяться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,8 млрд руб.
- По состоянию на 15:00 мск Индекс МосБиржи - 2500,93 п. (+0,11%), а Индекс РТС - 965,63 п. (-0,15%).
- Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, привилегированные «Татнефть», Polymetal, обыкновенные «Татнефть» и «РусАгро». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Северсталь», привилегированные «Транснефть», N+ Group и OZON Holdings.
- Пятничные торги отличаются тем, что они проходят на совершенно нейтральном внешнем фоне, так как в Европе и обеих Америках отмечают пасхальные праздники. Соответственно, торгов в Европе и США нет. Поэтому российский рынок реагирует на внутренние факторы, главным из которых остаётся курс рубля. Доллар в дневные часы укреплялся до 83,50 рублей, что какой-либо логикой, кроме спекулятивных игр, объяснить сложно. Собственно говоря, курс за пределами 65,0-75,0 уже не обладает экономическим смыслом, но текущие значения уже давно вызывают много вопросов. Прежде всего, они касаются упорного молчания со стороны регулятора, или Минфина РФ.
- Из новостей отметим сообщение про новый логистический центр OZON в Новых Ватутингах стоимостью 11 млрд руб. РЖД сообщает о том, что в январе-марте объём перевозок контейнеров увеличился на 5%. Внутри России объём перевозок контейнеров увеличился на 6,4%. Количество гружёных контейнеров выросло на 9,7%. В тоннах объёмы перевозки выросли на 11,6%. Из учебников ещё Советского Союза мы знаем, что рост грузоперевозок это один из признаков растущей экономики.
- Курс рубля на текущей недели остаётся одним из самых волатильных показателей. Некоторые аналитики объясняют слабость рубля подготовкой к конвертации, или самой конвертацией сделки по продаже бизнеса Shell в России стоимостью 95 млрд руб, или активов Volkswagen. Однако, на наш взгляд, этих объёмов никоим образом недостаточно, чтобы обеспечить столь устойчивое и безоткатное ослабление. Как минимум, основные суммы конвертации могли бы осуществляться в рамках налогового периода, когда предложение валюты существенно выше. Спроса на валюту в таких объёмах также нет, даже если учитывать восстановление импорта. Ключевой причиной может быть отсутствие намерений обеспечивать устойчивость рубля, к которой ещё зимой призывала глава ЦБ РФ. В любом случае, пока нет каких-либо объявленных красных линий, или ориентиров со стороны надзирающих за курсом, а значит и пределы ослабления пока не определены. Можем лишь отметить, что динамика ослабления и график изменения курса напоминают о периодах, когда это происходило в прошлом. Если учитывать последнее, то мы находимся в финальной стадии этого тренда, но финальная стадия ещё может продлиться какое-то время.
По состоянию на 15:00 мск:
- USD/RUB – 81,62 (+0,3%),
- EUR/RUB – 89,24 (+0,1%),
- CNY/RUB - 11,842 (+0,36%).