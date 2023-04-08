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«Открытие»: Российский рынок пытался торговаться в плюсе Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российский рынок пытался торговаться в плюсе, реагируя на очередное эмоциональное ослабление беспризорного рубля. Спросом пользовались акции экспортёров. Однако после дневного провала россиянина ситуация может поменяться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,8 млрд руб.

По состоянию на 15:00 мск Индекс МосБиржи - 2500,93 п. (+0,11%), а Индекс РТС - 965,63 п. (-0,15%).

Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, привилегированные «Татнефть», Polymetal, обыкновенные «Татнефть» и «РусАгро». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Северсталь», привилегированные «Транснефть», N+ Group и OZON Holdings.

Пятничные торги отличаются тем, что они проходят на совершенно нейтральном внешнем фоне, так как в Европе и обеих Америках отмечают пасхальные праздники. Соответственно, торгов в Европе и США нет. Поэтому российский рынок реагирует на внутренние факторы, главным из которых остаётся курс рубля. Доллар в дневные часы укреплялся до 83,50 рублей, что какой-либо логикой, кроме спекулятивных игр, объяснить сложно. Собственно говоря, курс за пределами 65,0-75,0 уже не обладает экономическим смыслом, но текущие значения уже давно вызывают много вопросов. Прежде всего, они касаются упорного молчания со стороны регулятора, или Минфина РФ.

Из новостей отметим сообщение про новый логистический центр OZON в Новых Ватутингах стоимостью 11 млрд руб. РЖД сообщает о том, что в январе-марте объём перевозок контейнеров увеличился на 5%. Внутри России объём перевозок контейнеров увеличился на 6,4%. Количество гружёных контейнеров выросло на 9,7%. В тоннах объёмы перевозки выросли на 11,6%. Из учебников ещё Советского Союза мы знаем, что рост грузоперевозок это один из признаков растущей экономики.

Курс рубля на текущей недели остаётся одним из самых волатильных показателей. Некоторые аналитики объясняют слабость рубля подготовкой к конвертации, или самой конвертацией сделки по продаже бизнеса Shell в России стоимостью 95 млрд руб, или активов Volkswagen. Однако, на наш взгляд, этих объёмов никоим образом недостаточно, чтобы обеспечить столь устойчивое и безоткатное ослабление. Как минимум, основные суммы конвертации могли бы осуществляться в рамках налогового периода, когда предложение валюты существенно выше. Спроса на валюту в таких объёмах также нет, даже если учитывать восстановление импорта. Ключевой причиной может быть отсутствие намерений обеспечивать устойчивость рубля, к которой ещё зимой призывала глава ЦБ РФ. В любом случае, пока нет каких-либо объявленных красных линий, или ориентиров со стороны надзирающих за курсом, а значит и пределы ослабления пока не определены. Можем лишь отметить, что динамика ослабления и график изменения курса напоминают о периодах, когда это происходило в прошлом. Если учитывать последнее, то мы находимся в финальной стадии этого тренда, но финальная стадия ещё может продлиться какое-то время. По состоянию на 15:00 мск: USD/RUB – 81,62 (+0,3%),

EUR/RUB – 89,24 (+0,1%),

CNY/RUB - 11,842 (+0,36%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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