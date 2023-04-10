«Открытие»: Внешний фон спокойный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон спокойный

· В понедельник многие рынки не работают. В Европе продолжают праздновать пасху. Соответственно, влияния на российский рынок не будет. Динамику бумаг во многом определит рубль, который находится в зоне экстремальной перепроданности. Если же говорить о внешних рынках, то основные активы находятся в равновесии. Нефть незначительно дешевеет, но в пределах внутридневной волатильности. Китайский рынок реагирует на очередные учения НОАК вокруг Тайваня. Европа продолжит отмечать Пасху, а в США почти пустой на статистику день.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2450,67 п. до 2508,39 п., а Индекс РТС с 996,76 п. до 974,52 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0844 до $1,0903. Пара USD/RUB повысилась с 77,60 до 81,13, а пара EUR/RUB с 84,21 до 88,91. Нефть Brent подорожала с $79,77 до $85,12 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1986,20 до $2026,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 928,02 до 930,91 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4109,31 п. до 4105,02 п.

· Два главных фактора двигали российский рынок вверх. Во-первых это решение ряда стран ОПЕК+ дополнительносократить добычу нефти на 1,16 млн баррелей в сутки. Во-вторых, это слабеющий рубль. Соответственно, в течение недели дорожали акции нефтяников, а также экспортёров, которые выигрывают от курсовых разниц. В начале недели также активно дорожали акции ВТБ на ожиданиях отчётности. Впрочем, она оказалась вполне разочаровывающей. Банк зафиксировал 613 млрд руб убытков в 2022 году и, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды за 2023 год. Отчётность МТС по РСБУ показала снижение прибыли на 47% в 2022 году. OZON также предоставил свои результаты за 2022 год и IV квартал. Примечательно, что уже три квартала подряд EBITDA становится положительным, но пока онлайн площадка отчитывается об убытках из-за обширной программы инвестиций. В частности, OZON построит очередной распределительный центр в Новых Ватутинках стоимостью до 11 млрд руб. Итог недели оказался вполне позитивным, так как индекс МосБиржи смог удержаться выше 2500 пунктов. Однако есть риск того, что рубль вернётся к укреплению и это окажет негативное влияние на акции экспортёров, а через них на весь рынок.

Ключевые события предстоящей недели

· Понедельник будет выходным в большинстве стран Европы по случаю Пасхи. Также не будут работать рынки в Новой Зеландии Гонконге. Из статистики дня отметим индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix, а вечером в США выйдут данные по товарным запасам и оптовым продажам. Выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

· Китай во вторник опубликует статистику инфляции. Ожидается, что в марте рост цен ускорился до 1,9% с 1,0% в феврале. Цены производителей могли сократить своё падение до -1,3% с -1,4% в феврале. Днём в еврозоне выйдут данные по розничным продажам. В США выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов, а также выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

· Ночью в среду публично выступает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Главной статистикой дня будут данные по потребительской инфляции в США. Ожидается, что базовый показатель инфляции мог ускориться в марте до 5,6% с 5,5% в феврале. Однако общий показатель розничных цен мог упасть до 5,2% в марте с 6,0% в феврале. В этот день Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В США также выйдут данные Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

· Австралия может в четверг сообщить о росте безработицы до 3,6% в марте с 3,5% в феврале. Китай опубликует данные по экспорту и импорту за март. Промышленное производство еврозоны могло увеличиться на 1,0% за февраль. ОПЕК выпустит свой ежемесячный обзор рынка нефти. Далее переключимся на США, где выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако нас будет больше интересовать отчёт по ценам производителей. Ожидается, что базовый PPI замедлится до 3,3% в марте с 4,4% в феврале. Общий PPI мог замедлить рост до 3,1% с 4,6%.

· В пятницу будут уточняться данные по инфляции в различных странах еврозоны. Днём выйдет ежемесячный отчёт МЭА. В США опубликуют данные по розничным продажам, которые могли сократиться за март на 0,4%. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,2% за март. Далее промежуточный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.

Геополитика позитивно сказывается на акциях связанных с оборонными поставками КНР

· Азиатские рынки начинают неделю разнонаправленно. Если в Японии акции пытаются расти, то в Китае вновь ощущается влияние геополитики. Народная Армия Китая проводила очередные учения вокруг острова Тайвань, напоминая американской стороне, что может решить политические противоречия военным путём. Однако от политики к рынку. Сектор, где сосредоточены компании, работающие с проблематикой искусственного интеллекта, провалился на 3% по причине перегретости. Устойчивые покупки были в акциях оборонных компаний, что уже стало привычным ответом на геополитическую напряженность. При этом повышались бумаги, как традиционных производителей вооружений, так и побочных компаний, которые, к примеру, выпускают гражданские беспилотники.

· Японский рынок пытался расти. Одной из главных интриг дня должно стать публичное выступление нового управляющего Банка Японии г-на Уэйда. Впрочем, ранее пресса цитировала его в том смысле, что приемственность это главная политика Регулятора.

По состоянию на 8:30 мск:

· Nikkei 225 - 27625,51 п. (+0,39%),

· Shanghai Composite - 3321,71 п. (-0,18%).

Нефть смогла стабилизироваться

· Нефть торговалась стабильно. Решение ряда членов ОПЕК+ сократить допольнительно производство на 1,16 млн бар. в сутки защитило котировки от попыток падения. В основном, как пишет Reuters, сокращение производства в Саудовской Аравии коснётся добычи сернистых сортов нефти. Высокая цена не помешала намерениям американских нефтяников сократить активность. Число работающих буровых сократилось за прошлую неделю на 2 единицы до 590 штук. Вероятно, что текущую неделю нефть переживёт без излишней волатильности.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $85 (-0,14%),

· WTI - $80,65 (-0,06%),

· Золото - $2009,8 (-0,82%).