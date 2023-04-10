О бессрочных еврооблигациях Альфа-Банка на сумму 500 млн долларов США

30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный займ на сумму 500 млн долларов США, учитываемый в составе источников добавочного капитала. Займ был предоставлен за счет выпуска соответствующих еврооблигаций (ISIN: XS1760786340).

Условия займа и еврооблигаций предусматривают право, не обязанность, Альфа-Банка осуществить досрочное погашение в дату выплаты 21-го купона, то есть 30 апреля 2023 года (колл-опцион).

В настоящий момент нормативы достаточности капитала Альфа-Банка находятся на весьма комфортном уровне. Тем не менее, в связи с планируемым ростом активов в ближайшие 1-2 года, как в розничном, так и в корпоративном сегменте, Альфа-Банк принял решение не реализовывать колл-опцион для поддержки планов развития.

На период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка по еврооблигациям будет установлена на уровне 4,572% + доходность 5-летних US Treasuries, как это предусмотрено транзакционной документацией.

Выплата купонов по еврооблигациям осуществляется Альфа-Банком в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.