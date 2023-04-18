Комментарии «Открытие»: Китайская статистика обеспечит оптимистичный настрой рынков Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Китайская статистика обеспечит оптимистичный настрой рынков Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Экономика Китая показала устойчивое восстановление в I квартале, хотя некоторые вопросы всё же остаются, включая сектор недвижимости. Нефть пытается вернуться выше $85, дорожают алюминий и золото. Позитивом для российских нефтяников является рост вероятности слома потолка цен, установленного G7 и Евросоюзом. В остальном, рынок способен продолжить рост, так как его дивидендная привлекательность заметно выросла на фоне замедлившейся инфляции. Однако в техническом плане перекупленность остаётся крайне высокой, что может спровоцировать коррекцию. Дивидендная привлекательность российских акций существенно выросла на фоне замедления инфляции Российский рынок показал уверенный рост на торгах понедельника. При этом инвесторы игнорировали укрепление рубля и снижение цен на нефть и золото. Одной из идей остаются дивидендные ожидания. Поэтому среди лидеров дня мы наблюдаем акции Сбербанка, ТМК, а также золотодобывающие компании. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,786 млрд руб.

По итогам торгов 17 апреля индекс МосБиржи - 2596,11 п. (+1,61%), а индекс РТС - 1004,62 п. (+2,21%). Лидеры роста на 23:00 мск: Полюс 10 352,5 5,26% Аэрофлот 36,33 4,85% ЭН+ГРУП ао 478 3,69% ВТБ ао 0,02 3,4% GLTR-гдр 452,85 2,97% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самое активное повышение было в секторах транспорта (+2,54%), финансах (+2,25%), металлах и добычи (+2,02%), а безусловным лидером стали телекоммуникации (+3,21% благодаря повышению акций «Ростелекома» и МТС.

Текущая инфляция заметно повышает интерес к дивидендным бумагам российского рынка. К примеру, она втрое ниже потенциальной доходности бумаг Сбербанка, на которые предполагаются выплаты 25 руб на бумагу. Также двухзначная доходность ожидается по акциям МТС. 20 апреля совет директоров выдаст рекомендации по дивидендам ТМК, чьи акции стали лидерами торгов понедельника.

Еще одним обнадёживающим фактором стало заявление индийского министра финансов Нирмалы Ситхараман. Согласно её заявлению, Индия продолжит изучать возможности покупки российской нефти по ценам выше потолка G7 и Евросоюза, так как в ином случае придётся платить ещё больше, что для страны с населением более 1 млрд является чувствительным. Собственно говоря, динамика официальных цен на Urals также указывает на то, что котировки уже поднялись выше установленного потолка. Ещё пару недель назад мы говорили о вероятности слома данной меры на фоне предположительного дефицита рынка нефти после решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении производства. Соответственно, бумаги российских нефтяников реагируют на потенциал дальнейшего сокращения разрыва в ценах между глобальными индикативными контрактами и российскими поставками. Сектор нефти и газа поднялся на 1,45%.

Ожидания роста валютных поступлений могут переломить тенденцию ослабления рубля. На торгах понедельника рубль смог укрепиться относительно основных конкурентов, хотя нефть и золото дешевели. Впрочем, на текущей неделе будет усиливаться фактор налогового периода. То есть одновременно в пользу рубля будут работать два обстоятельства роста реальных цен на российскую нефть и повышенный спрос экспортёров на рублёвую ликвидность. Вероятно, что также может сработать механизм выноса коротких позиций по рублю, против которого играла значительная аудитория отечественных спекулянтов.

Доллар США заметно усилил свои позиции к вечеру на Forex. Доходность по 10-летним облигациям США повышалась более чем на 7 Б.П. против роста доходности по германским аналогам на 3 Б.П. Поводом для усиления доллара стал неожиданный рост индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до положительных 10,8 п. вместо ожидаемого улучшения лишь до -18,0 п. с мартовского значения -24,6 п. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,778 (+0,53%),

EUR/USD - $1,093 (-0,59%),

GBP/USD - $1,2379 (-0,3%),

USD/JPY - 134,45 (+0,52%),

USD/RUB – 81,40 (-0,47%),

EUR/RUB – 89,15 (-1,16%),

CNY/RUB – 11,814 (-0,69%). Samsung может спровоцировать передел рекламного рынка в интернете Американский рынок показал рост после неуверенной торговли внутри дня. Позитивную роль вновь сыграли акции региональных банков, которые пока избавлены от негативных новостей, но поддерживаются отдельными оптимистичными прогнозами, как, например, от M&T (MTB). Также неплохую динамику показали акции реальной экономики на фоне неожиданно сильного показателя производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, который поднялся в апреле до 10,8 п. вместо ожидаемых -18,0 п. Индекс уверенности на рынке строительства NAHB повысился до 45,0 п. при ожиданиях сохранения на уровне 44,0 п.

Одной из главных историй дня стали новости о том, что Samsung может поменять поисковый инструмент на своих устройствах на решение от Microsoft (MSFT) вместо Google (GOOGL). «Данная новость, возможно, является первым звонком, что на рынке интернет-поисковиков происходят изменения, - полагает Алексей Корнилов, CFA, Главный аналитик Управление анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Пока же Google считается непревзойденным лидером среди поисковиков с долей около 90%. Но успехи ChatGPT, где Microsoft является основным акционером, могут оказать большое влияние на перераспределение рынка. Презентация возможностей использования ChatGPT от Microsoft произвела сильное впечатление. Google пока не предоставил достойного ответа. В борьбе интернет-поисковиков на основе применения технологий с искусственны интеллектом Microsoft находится в более выгодном положении. В случае успеха Microsoft претендует на то, что часть рынка достанется ему. Это может принести компании высокомаржинальную рекламную выручку. У Google задача более сложная – сохранить статус- кво и защитить свой рынок в условиях быстроразвивающихся технологий».

Брокерская компания Charles Schwab (SCHW) отчиталась лучше ожиданий по прибыли с выручкой на уровне прогнозов. Однако менеджмент объявил о приостановке текущей активной программы обратного выкупа. Производитель медицинского оборудования Danaher (DHR) рассматривает варианты поглощения Catalent (CTLT). Фармацевтическая Merck (MRK) покупает Prometheus Biosciences (RXDX) за $10,8 млрд.

Динамика по секторам: Real Estate +2,23%, Financials +1,13%, Industrials +0,79%, Consumer Discretionary +0,68%, Consumer Staples +0,59%, Materials +0,58%, Utilities +0,57%, Technology +0,39%, Health -0,1%, Energy -1,27%, Communication Services -1,27%. По итогам торгов: DJIA - 33987,18 п. (+0,30%),

S&P 500 - 4151,32 п. (+0,33%),

NASDAQ - 12157,72 п. (+0,28%). Восстановление экономики КНР происходит бурно, но неравномерно Азиатские рынки преимущественно повышались. Рост ВВП Китая в I квартале составил 4,5% в годовом выражении при ожиданиях 4,0%, а в поквартальном 2,2%, как и прогнозировалось. Рост промышленного производства в марте ускорился до 3,9% с 2,4% в феврале, но не дотянул до прогноза 4,0%. Рост розничных продаж составил 10,6% по сравнению с 3,5% в феврале и прогнозе 7,4%. Примечательно, что безработица в КНР упала до 5,3% в марте с 5,6% в феврале. В какой-то степени можно сказать, что рынок закладывал более оптимистичный сюрприз от статистики КНР. Разве только цифры по розничному потреблению радуют своей неожиданной силой. Разочаровывает факт сокращения инвестиций в недвижимость на 5,8% по сравнению с падением на 5,7% в феврале. На этом фоне в Гонконге сектор недвижимости терял почти 1%. Также не оставляет китайских инвесторов геополитическая тревожность. Американская пресса пишет о том, что Тайвань собирается закупить до 400 противокорабельных ракет Harpoon в США.

Японский рынок повышается восьмую сессию подряд. Позитивным дополнением стало ослабление иены до 134,4 за доллар. Естественно, что слабая иена поддерживает спрос на акции экспортёров. Однако не у всех экспортёрах есть перспективы наращивания поставок. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron снижались на 2,1%. Компания оказалась заложником политики США по ограничению доступа к высокотехнологичному оборудованию для Китая, да и его союзников. Пока рано говорить о потенциальной коррекции всего рынка, но рост 8 сессий подряд делает его уязвимым для фиксации прибыли. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 28647,95 п. (+0,47%),

Hang Seng - 20652,01 п. (-0,63%),

Shanghai Composite - 3392,17 п. (+0,19%). Нефть пытается вернуться к росту на сильных данных из Китая Нефть пыталась дорожать, предпринимая попытки вернуться выше $85 за баррель Brent. Главным фактором дня являются данные по Китаю. Рост ВВП на 4,5% выше ожиданий обещает ранее прогнозируемое увеличение потребления нефти. Также об этом говорят розничные продажи, которые показали ещё более активное восстановление после снятия коронавирусных ограничений. Также с мая начинается высокий сезон потребления автомобильного топлива в Северном полушарии. То есть прогнозы МЭА, что дополнительное сокращение производства в ОПЕК+ может привести к дефициту поставок, не являются беспочвенными. Как минимум, цены на российскую нефть Urals уже пытаются выйти выше установленного в G7 и Евросоюзе потолка. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $85,12 (+0,42%),

WTI - $81,14 (+0,38%),

Алюминий - $2402,5 (+1,01%),

Золото - $2012,7 (+0,28%),

Никель - $24550 (-0,61%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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