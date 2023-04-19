Комментарии «Открытие»: Сильная техническая перекупленность мешает российскому рынку расти Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Сильная техническая перекупленность мешает российскому рынку расти Российский рынок обновил очередной максимум с прошлого года в первой половине дня во вторник, но затем пришла вполне ожидаемая волна фиксации прибыли. Индекс МосБиржи поднимался до отметки 2614,94 п. Растут бумаги розничных сетей, дорожают акции VK. Под давлением бумаги OZON Holdings, «Транснефти» и АФК «Системы». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,6 млрд руб в первой половине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2598,53 п. (+0,09%), а индекс РТС - 1003,39 п. (-0,12%).

Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail, НЛМК, «Магнит», VK и МТС. Самыми слабыми оказались OZON Holdings, привилегированные «Транснефть», АФК «Система», ГМК «Норникель» и «НОВАТЭК».

Бумаги X5 Retail (FIVE) реагируют на опубликованную отчётность. X5 Group продолжает экспансию с ростом чистой выручки на 15,3% в 1 квартале 2023 года. За квартал было открыто 437 новых магазинов (с учётом закрытий), а общее число магазинов увеличилось на 11,7%, до 21760. Офлайн-продажи увеличились на 14,6% г/г, до 669,764 млрд руб. Продажи цифровых бизнесов выросли на 35,9% г/г, до 26,603 млрд руб. «X5 Group показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Компания продолжает географическую экспансию в основном за счет M&A. Прошлогоднее приобретение сибирских сетей «Красный Яр» и «Слата» прибавили около 3% к общей выручке. Недавно Группа объявила о приобретении компании «Тамерлан» », которая управляет магазинами «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном федеральном округе — это может добавить еще 1,4% к выручке. В I квартале «Пятёрочка» начала операционную деятельность на Дальнем Востоке. В марте розничная сеть открыла четыре магазина во Владивостоке и четыре магазина в Хабаровске». Полагаем, что в результате органического и неорганического роста X5 Group продолжит показывать двузначный рост выручки в 2023 г., что, при сохранении рентабельности, транслируется в аналогичный прирост прибыли. Низкая долговая нагрузка позволяет в перспективе направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов акционерам, что может составить до 200 руб. на расписку за 2023 г. Мы сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать» на глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group с целевой ценой ₽1970.

Также поступил отчёт «О'Кей». Чистая прибыль «О'Кей» (OKEY) в 2022 г. выросла на 16,2%, EBITDA - на 9,8%. «Для «О'Кей» результаты однозначно неплохие», - считает Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». – «Вдобавок динамика ритейлера на уровне чистой прибыли и EBITDA опередила темпы роста выручки, что сигнализирует об улучшении маржинальности на всех уровнях. При этом, как мы уже неоднократно отмечали, все успехи группы в последние пары лет обусловлены исключительно агрессивным развитием сети дискаунтеров "Да!". Впрочем, если сравнивать показатели "О'Кей" с лидером рынка X5 Group, то разрыв по всем фронтам остается колоссальным. Даже на уровне дискаунтеров «Чижик» буквально за один год вплотную подобрался к "Да!", которые "О'Кей" развивает с 2015 года. Да и прошлогоднее решение группы выплатить дивиденды, которые не получили держатели расписок в НРД, очевидно не добавляет бумагам "О'Кей" инвестиционной привлекательности. Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании как минимум на фоне наличия куда более привлекательных историй в секторе».

Акции ММК весьма вяло отреагировали на операционную отчётность, которую можно всё-таки назвать обнадеживающей. ММК (MAGN) в I кв. увеличил выплавку стали на 8,1% кв/кв, продажи - на 2,8% кв/кв. «В целом никаких сюрпризов мы не увидели, - комментирует Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Рост продаж в квартальном сопоставлении по данным ММК связан в первую очередь с благоприятной конъюнктурой на основных рынках сбыта. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, связанных с землетрясением. Из-за проблем в Турции наблюдался и спад показателей компании в годовом сопоставлении. Никаких ценовых ориентиров ММК не раскрыл. При этом компания ожидает во втором квартале сохранения достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, а также активизации спроса на фоне сезонного повышения строительной активности. По-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на акции ММК».

Рубль в первой половине дня преимущественно слабел. Негативное влияние на российскую валюту оказывает динамика нефти. Статистика по Китаю не смогла вдохновить котировки на рост, так как теперь на первый план выходят опасения рецессии в Европе и Северной Америке. Объёмы нельзя назвать большими, хотя в паре CNY/RUB они уже привычно превышают активность в паре USD/RUB. Вероятность укрепления рубля до 80 за доллар сохраняется, но активизация импорта в марте-апреле пока компенсирует все излишки предложения валюты.

Доллар на Forex терял свои позиции. Накануне американская валюта укрепилась, реагируя на неожиданно сильный индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Однако импульса роста не хватило для возобновления устойчивого укрепления американца. Более того, на торгах во вторник доходности по американским обязательствам снижаются, а вот по британским растут, что привело к укреплению фунта более чем на 0,5%. Безработица в Великобритании выросла до 3,8% в феврале, а рост средних зарплат остался на уровне 6,6%, что можно рассматривать в качестве фактора сохранения сильной инфляции. По состоянию на 15:50 мск: DXY - 101,47 (-0,32%),

EUR/USD - $1,0965 (+0,35%),

GBP/USD - $1,2436 (+0,47%),

USD/JPY - 134,14 (-0,25%),

USD/RUB – 81,58 (+0,22%),

EUR/RUB – 89,51 (+0,40%),

CNY/RUB – 11,846 (+0,27%). Экономические условия в Германии улучшаются, но настроение бизнеса лучше не становится Европейские индексы повышались, реагируя на статистику Китая, которая показала рост ВВП в I квартале на 4,5%. Впрочем, оптимизма могло бы быть больше, если бы не падение инвестиций в недвижимость на 5,8% в марте. В Европе лидировал банковский сектор, который продолжает успокаиваться после мартовского кризиса. Также повышался сектор путешествий и гостеприимства. Бумаги бюджетного авиаперевозчика EasyJet дорожали на 3% на фоне заявлений компании о том, что операционная прибыль в текущем году будет выше рыночного прогноза. Рост розничных продаж в Китае на 10,6% поддержал акции люксовых производителей. Германские индикаторы оказались неоднозначными. Индекс текущих экономических условий поправился до -32,5 п. с -46,5 п. в марте при ожиданиях -40,0 п. Однако индекс экономических настроений снизился до 4,1 п. с 13,0 п. в марте при ожиданиях роста до 15,3 п. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7894,22 п. (+0,19%),

DAX - 15899,15 п. (+0,69%),

CAC 40 - 7549,85 п. (+0,69%). Китайская статистика пока не вдохновляет нефть на новую волну роста Нефть не смогла воспользоваться китайской статистикой для возобновления роста. Напротив, на рынке появляются опасения, что препятствием для роста спроса будет экономическая ситуация в Европе и Северной Америке. Из Ирака также приходят новости о том, что федеральное правительство страны проводит очередные переговоры с властями курдской автономии о возобновлении поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан, который простаивает уже три недели. Возможно, что ситуация на рынке поменяется уже ночью, когда выйдет отчёт API. Согласно опросу Reuters, аналитики ждут сокращение американских запасов нефти за прошлую неделю на 2,5 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $84,29 (-0,55%),

WTI - $80,41 (-0,52%),

Алюминий - $2424 (+1,91%),

Золото - $2015,4 (+0,42%),

Никель - $24970 (+1,09%). Отчётность американских корпораций преимущественно радует Статистика из США оказалась довольно негативной. Число разрешений на строительство упало за март на 8,8%, а новых строительств на 0,8%. В обоих случаях данные оказались хуже прогнозов. Отметим также то, что в соседней Канаде темпы роста инфляции замедлились до 4,3% в марте с 5,2% в феврале, что почти снимает вопрос о дальнейшем повышении ставки ЦБ страны.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,75% в NASDAQ. Слабая статистика явно нравится рынку, как и продолжающийся поток корпоративных отчётов.

Goldman Sachs неожиданно слабо отчитался за I квартал, сообщив о выручке в объёме $12,22 млрд при ожиданиях $12,79 млрд. Существенная просадка наблюдалась из-за слабых результатов торговли бондами. Акции банка проседали на 4%. Акции Bank of America, напротив, дорожали на 2%. Основной кредитный бизнес банка показал неплохой прирост за счёт повышения ставок. Johnson & Johnson сообщила о росте выручки на 5,6% в I квартале до $24,75 млрд при ожиданиях $23,67 млрд. Бумаги Nvidia прибавляли более 2% на повышении рекомендации HSBC с «сокращать» до «увеличивать», так как в банке полагают более высокую вовлечённость технологий Nvidia в развитии искусственного интеллекта. Оборонный поставщик Lockheed Martin не испытывал проблем с улучшением результатов в I квартале. info4

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