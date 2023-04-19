Комментарии «Открытие»: Рынки вновь могут обеспокоиться более высокими ставками Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки вновь могут обеспокоиться более высокими ставками Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В Китае инвесторы реагируют на сохраняющиеся проблемы с сектором недвижимости, а также продолжающееся ухудшение отношений с США. Нефть под давлением страхов более высоких ставок и потенциальной рецессии в развитых странах. Рубль слабеет в утренние часы, но российский рынок может начать день со снижения, следуя за негативом внешнего фона. К тому же техническая перекупленность рынка акций сохраняется на высоком уровне слишком долго. Дивидендные надежды и реакция на сильные отчёты помогли преодолеть желание российского рынка скорректироваться Попытки дневной коррекции на российском рынке не увенчались успехом. В итоге, индекс МосБиржи закрыл день на максимуме. Дорожали привычные дивидендные истории, акции «Мечел» верят в бурный рост Китая, неплохо отчитались розничные сети. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,299 млрд руб.

По итогам торгов 18 апреля индекс МосБиржи - 2615,62 п. (+0,75%), а индекс РТС - 1010,87 п. (+0,62%). Лидеры роста на 23:00 мск: FIVE-гдр 1 531 4,47% НЛМК ао 137,6 3,77% Магнит ао 4 840,5 3,48% РУСАЛ ао 43,88 3,19% Сбербанк-п 232,42 2,02% Лидеры снижения на 23:00 мск: ЛУКОЙЛ 4 610,5 -0,64% OZON-адр 1 712,5 -0,64% Новатэк ао 1 309,4 -0,62% TCS-гдр 2 731 -0,49% Транснф ап 123 200 -0,48% 8 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в плюсе и лишь два показали негативную динамику. Слабее всех был сектор телекоммуникаций (-0,71%). Самый сильный рост показал сектор потребления (+1,23%), а также металлов и добычи (+1,23%).

Отечественные участники торгов сохраняют интерес к таким дивидендным историям, как Сбербанк, где доходность всё ещё остаётся двухзначной. Также активные покупки были в бумагах «Мечел», который выигрывает от активного восстановления экономики КНР. В акциях Банка «Санкт-Петербург» позитивная история о разблокировки активов на $110 млн казначейством Бельгии. Металлурги, в целом, позитивно реагируют на прогнозы Всемирной Организации Стали о росте спроса на сталь в 2023 году на 2,3%. Ранее прогноз предусматривал рост лишь на 1%.

Акции ММК смогли показать рост лучше рынка, реагируя на некоторые обнадеживающие сигналы в отчётности. ММК (MAGN) в I кв. увеличил выплавку стали на 8,1% кв/кв, продажи - на 2,8% кв/кв. «В целом никаких сюрпризов мы не увидели, - комментирует Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Рост продаж в квартальном сопоставлении по данным ММК связан в первую очередь с благоприятной конъюнктурой на основных рынках сбыта. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, связанных с землетрясением. Из-за проблем в Турции наблюдался и спад показателей компании в годовом сопоставлении. Никаких ценовых ориентиров ММК не раскрыл. При этом компания ожидает во втором квартале сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, а также активизации спроса на фоне сезонного повышения строительной активности. По-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на акции ММК».

Бумаги X5 Retail (FIVE) завершили день среди лидеров индексных бумаг. X5 Group продолжает экспансию с ростом чистой выручки на 15,3% в 1 квартале 2023 года. За квартал было открыто 437 новых магазинов (с учётом закрытий), а общее число магазинов увеличилось на 11,7%, до 21760. Офлайн-продажи увеличились на 14,6% г/г, до 669,764 млрд руб. Продажи цифровых бизнесов выросли на 35,9% г/г, до 26,603 млрд руб. «X5 Group показал хорошие операционные результаты по всем ключевым моментам, - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Компания продолжает географическую экспансию в основном за счет M&A. Прошлогоднее приобретение сибирских сетей «Красный Яр» и «Слата» прибавили около 3% к общей выручке. Недавно Группа объявила о приобретении компании «Тамерлан» », которая управляет магазинами «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном федеральном округе — это может добавить еще 1,4% к выручке. В I квартале «Пятёрочка» начала операционную деятельность на Дальнем Востоке. В марте розничная сеть открыла четыре магазина во Владивостоке и четыре магазина в Хабаровске». Полагаем, что в результате органического и неорганического роста X5 Group продолжит показать двузначный рост выручки в 2023 г, что, при сохранении рентабельности, транслируется в аналогичный прирост прибыли. Низкая долговая нагрузка позволяет в перспективе направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов акционерам, что может составить до 200 руб. на расписку за 2023 г. Мы сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать» на глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group с целевой ценой ₽1970.

Отчётность «О'Кей" также оказалась вполне неплохой. Чистая прибыль «О'Кей» (OKEY) в 2022г выросла на 16,2%, EBITDA - на 9,8%. «Для «О'Кей» результаты однозначно неплохие, - считает Алексей Павлов, начальник Управления Анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Вдобавок динамика ритейлера на уровне чистой прибыли и EBITDA опередила темпы роста выручки, что сигнализирует об улучшении маржинальности на всех уровнях. При этом, как мы уже неоднократно отмечали, все успехи группы в последние пары лет обусловлены исключительно агрессивным развитием сети дискаунтеров "Да!". Впрочем, если сравнивать показатели "О'Кей" с лидером рынка X5 Group, то разрыв по всем фронтам остается колоссальным. Даже на уровне дискаунтеров «Чижик» буквально за один год вплотную подобрался к "Да!", которые "О'Кей" развивает с 2015 года. Да и прошлогоднее решение группы выплатить дивиденды, которые не получили держатели расписок в НРД, очевидно не добавляет бумагам "О'Кей" инвестиционной привлекательности. Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании как минимум на фоне наличия куда более привлекательных историй в секторе».

Бюллетеня ЦБ РФ «О чем говорят тренды» отмечает рост в большинстве отраслей экономики РФ в I квартале. Регулятор отмечает умеренный рост цен на фоне оживления спроса. Однако всё же подчёркивается, что проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными. Рост зарплат на фоне дефицита кадров может способствовать в будущем отказу от сберегательной модели потребления. Как минимум, мы можем сделать вывод, что на ближайшем заседании ЦБ РФ не будет готов к смягчению денежной политики.

Рубль вновь ослаб, хотя в течение дня предпринимал попытки укрепления против основных конкурентов. Свою негативную роль сыграла нефть, которая провела торги вторника неуверенно, так как периодически оказывалась в минусе. Кроме того, на рынок продолжает оказывать влияние активного восстановления импорта из дружественных стран. Данная тенденция заметно усилилась в марте и сохраняется в апреле. Вероятно, что приближение налоговых платежей всё же будет способствовать движению рубля в сторону 80 за доллар, но рассчитывать на более акцентированное усиление позиций россиянина пока не приходится.

Доллар на Forex сдавал свои позиции. Накануне он усилился на неожиданно сильном индексе производственной активности ФРБ –Нью-Йорка. Однако уже во вторник в действие вступили иные факторы. В частности, британский фунт укреплялся более чем на 0,4%, реагируя на данные по весьма сильному росту зарплат. Соответственно, доходности по американским обязательствам снижались, а вот по европейским преимущественно повышались. В частности, по 10-летним бумагам США доходность упала почти на 3 б.п., а вот по британским аналогам выросла более чем на 5 б.п. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,45 (-0,34%),

EUR/USD - $1,0972 (+0,41%),

GBP/USD - $1,2426 (+0,4%),

USD/JPY - 134,07 (-0,3%),

USD/RUB – 81,45 (+0,06%),

EUR/RUB – 89,395 (+0,27%),

CNY/RUB – 11,844 (+0,25%). Представители ФРС не отказались от идеи более высокой ставки Американские индексы завершили день незначительными изменениями. Сначала казалось, что сильный рост китайской экономики в I квартале поможет инвесторам США сосредоточиться на покупках. Однако сами отношения США и Китая продолжают деградировать. В Вашингтоне рассматривают различные ограничения на инвестиции в КНР для сдерживания развития, включая в оборонной сфере. Кроме того, отчётность Goldman Sachs (GS )оказалась одной из худших среди крупнейших банков. Положение немного спасла отчётность Bank of America (BAC), но и в этом случае впечатление было испорчено недостаточно оптимистичным взглядом на II квартал.

Статистика обнадеживала своей слабостью. Число разрешений на строительство в США упало за март на 8,8%, а число новых строительств на 0,8%. Однако надежды на смягчение ФРС поспешили разрушить сами представители регулятора. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь подтвердил своё мнение относительно терминальной ставки в диапазоне 5,50%-5,75%, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает необходимым ещё одно повышение. Буллард также подчеркивает потребность в длительном сохранении высокой ставки.

Johnson & Johnson (JNJ) отчитался лучше ожиданий, но рынку больше понравилось повышение квартальных дивидендов на 5,3%, а также улучшение прогноза на 2023 год. Оборонный поставщик Lockheed Martin (LMT) в условиях наращивания военных расходов чувствует себя более чем комфортно. Бумаги Nvidia (NVDA) получили рекомендацию «покупать» в HSBC, где считают, что чипы компании сыграют важную роль в развитии технологии искусственного интеллекта.

Динамика по секторам: Industrials +0,46%, Energy +0,45%, Technology +0,41%, Materials +0,4%, Consumer Staples +0,33%, Financials +0,31%, Consumer Discretionary +0,12%, Real Estate -0,15%, Utilities -0,51%, Communication Services -0,65%, Health -0,66%. По итогам торгов: DJIA - 33976,63 п. (-0,03%),

S&P 500 - 4154,87 п. (+0,09%),

NASDAQ - 12153,41 п. (-0,04%). Сектор недвижимости Китая напоминает о нерешенных проблемах Азиатские рынки преимущественно снижались. Накануне мы указывали, что объём инвестиций в недвижимость сократился в мае на 5,8% по сравнению с падением на 5,7% в феврале. Именно эта статистика испортила впечатление от сильных цифр ВВП в I квартале. На торгах в среду под давлением сектор застройщиков, который терял около 2%. С другой стороны, продолжаются покупки бумаг массовых коммуникаций, разработчиков искусственного интеллекта и производителей полупроводников. Похоже, что сама тема искусственного интеллекта уже перешла из разряда прикладных задач в очередное рыночное «чудо», но нужно помнить, что за любой автоматизацией стоят сотни, а то и сотни тысяч необходимых специалистов. То есть волшебный искусственный интеллект не сможет решить все проблемы разом, хотя и способен перекроить расклад потребности специалистов на рынке труда. В Гонконге технологичный сектор терял около 1%.

Японские акции также снижались после 8 сессий роста. Отметим слабость производителя электронных компонентов TDK (-2,4%), а также производителя литографического оборудования Tokyo Electron (-0,5%). Обе компании остаются под риском дальнейшей потери рынков Китая и его союзников под действием политики США. Из статистики отметим рост японского производства за февраль на 4,6%, что оказалось лучше ожиданий 4,5%. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 28589,25 п. (-0,24%),

Hang Seng - 20500,27 п. (-0,73%),

Shanghai Composite - 3386,11 п. (-0,21%). Представители ФРС напугали рискованные активы Нефть дешевела. Пожалуй, заявления представителей ФРС больше напугали рискованные активы, чем акции США. При этом статистика запасов была на стороне «быков». Согласно данным API, на неделе до 14 апреля коммерческие запасы нефти -2,675 млн баррелей, запасы бензина -1,00 млн баррелей, дистилляты -1,9 млн баррелей. То есть перед летним высоким сезоном сокращаются запасы не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Однако идеей момента являются опасения более высоких ставок в долларе и риски рецессии в развитых экономиках. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $84,52 (-0,29%),

WTI - $80,63 (-0,28%),

Алюминий - $2414,5 (-0,92%),

Золото - $2012,4 (-0,36%),

Никель - $25485 (-0,58%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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