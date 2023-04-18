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Россельхозбанк: частные инвесторы демонстрируют повышенный спрос на облигации Группы М.Видео-Эльдорадо

18 апреля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «МВ Финанс» серии 001Р-04, со сроком обращения 3 года, офертой через 2 года и купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 13,30% годовых, а индикативный объем выпуска – 5 млрд руб. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. при снижении ориентира ставки купона до 13,05% годовых. Выпуску присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eA(RU) от АКРА.

«Розничные инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям ведущей российской компании в сфере электронной коммерции и торговли бытовой техникой и электроникой, что говорит о высокой узнаваемости магазинов компании и доверии к брендам М.Видео и Эльдорадо» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 21 апреля 2023 года. Ранее Россельхозбанк выступал организатором трех выпусков облигаций ООО «МВ Финанс» общим объемом 24 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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