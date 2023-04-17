Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 22 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.

В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России со 140 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 15 до 22 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере ключевой ставки Банка России + 1,30%. Ставка первого купона составит 8.8% годовых. Ранее ПАО «Газпром нефть» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.

«Объем спроса на выпуск демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Ранее РСХБ выступал организатором двух выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 40 млрд руб.