Комментарии «Открытие»: Негативные настроения будут преобладать на рынках Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Негативные настроения будут преобладать на рынках Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, снижаются азиатские рынки. Представители ФРС говорят о дальнейшем повышении ставки, хотя американская статистика всё чаще указывает на спад. В Азии началась коррекция акций искусственного интеллекта на китайском рынке. Рубль незначительно слабеет в утренние часы. Российские акции также могут начать утро с коррекции роста предыдущего дня на фоне слабости нефти и падения азиатских индексов. Дивиденды от «ЛУКОЙЛ» спасли день на российском рынке Сценарий коррекции вновь не смог реализоваться. В первой половине дня индекс МосБиржи падал до отметки 2565,61 п., но новости от «ЛУКОЙЛ» развернули ситуацию на 180 градусов. Инвесторы вновь ждут дивидендных новостей от «Татнефти» и «Сургутнефтегаза». Также есть позитив с рынка кредитования и по объёмам прибыли российских банков за март. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,946 млрд руб.

По итогам торгов 20 апреля индекс МосБиржи - 2637,85 п. (+1,2%), а индекс РТС - 1018,6 п. (+1,39%). Лидеры роста на 23:00 мск: Yandex clA 2 094 5,25% ЛУКОЙЛ 4 745,5 4,54% Аэрофлот 39,13 4,49% ВТБ ао 0,02 3,75% Татнфт 3ап 406,9 3,09% Лидеры снижения на 23:00 мск СевСт-ао 1 016,2 -1,03% AGRO-гдр 802,6 -0,94% ЭН+ГРУП ао 476,5 -0,83% Транснф ап 120 250 -0,74% ГМКНорНик 15 808 -0,69% 3 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, а 7 показали рост. Наиболее сильное снижение в секторе потребления (-0,47%). Самый внушительный рост в секторах информационных технологий (+1,68%) и транспорте (+1,64%).

Роль лидера IT сектора сыграли бумаги «Яндекса» на новостях о планах ЦБ РФ запустить программу льготного кредитования для высокотехнологичных компаний.

Слабость сектора металлов и добычи во многом связана с коррекцией бумаг «Мечел», которые заметно подорожали в предыдущие дни. Кроме того, отказ «Северстали» (CHMF) от дивидендов дополнился операционной отчётностью, которая многим на рынке показалась относительно слабой. Хотя в «Открытии Инвестиции» отчётность воспринимают в позитивном ключе. «Так, с точки зрения объемов продаж компания уже вернулась на уровни до начала спецоперации, - отмечает Алексей Павлов, начальник Управления анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Вдобавок, как отметил генеральный директор компании Александр Шевелев, на внутреннем рынке индекс цен на горячекатаный лист в I квартале вырос на 8.3% на фоне увеличения спроса на стальную продукцию на внутреннем рынке. Впрочем, в отсутствии финансовых показателей сложно оценить маржинальность бизнеса в «Северстали» в сегодняшних реалиях, однако мы полагаем, что она находится под давлением из-за опережающего роста затрат. Поэтому по-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании».

Сектор нефти и газа поднялся на 1,58% благодаря бурному росту акций «ЛУКОЙЛ» (LKOH). «Сам факт рекомендации повышает уверенность в будущих выплатах, а сроки говорят об определенной нормализации работы компании, - подчёркивает Алексей Кокин, главный аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции» по нефтегазовой отрасли. - Традиционно СД ЛУКОЙЛа рекомендует финальный дивиденд в 20-х числах апреля. Исключением были 2020 г. и 2022 г., когда решение о распределении прибыли принималось в середине мая. Мы ожидаем, что в течение 2023 г. будет рекомендован также промежуточный дивиденд за 2023 г. Цены на Urals в 2023 г. пока ниже, чем в 2022 г., налоговая нагрузка, вероятно, вырастет, а ослабление рубля пока недостаточно для компенсации этих факторов. Поэтому мы ждем снижения СДП за 2023 г. на 15%-20%. Если промежуточный дивиденд в 2023 г. снизится на 20% г/г до ₱205, всего в течение 2023 г. выплаты составят ₱643 руб. с доходностью 14,3%. Это консервативный сценарий». В более оптимистичном варианте ЛУКОЙЛ может отразить в дивидендах поступления от продажи активов, в первую очередь НПЗ ISAB. Если 75% средств от продажи за €1,5 млрд было бы направлено акционерам, дополнительный дивиденд мог бы составить около 140 руб./акция.

Также рост сектора нефти и газа поддержали бумаги «Татнефти» и «Сургутнефтегаза». Совет директоров «Татнефти» может рассмотреть вопрос дивидендов 27 апреля, а в «Сургутнефтегазе» выдадут рекомендации по выплатам 24 апреля.

Сектор финансов поднялся на 0,53%. В обзоре Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2023 года» говорится о том, что темпы роста потребительского кредитования восстановились в марте до докризисных величин, или 1,4% прироста за месяц. Месячный прирост ипотечного кредитования восстановился в марте до 2,1%. В годовом выражении темпы выдачи рыночной ипотеки увеличились на 30%, а льготной на 40%. Семейная ипотека прибавила 42%. И, наконец, прибыль банков РФ по итогам марта составила 330 млрд руб благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов, а также переоценке ценных бумаг.

Рубль смог укрепить свои позиции. При этом нефть скорее препятствовала этому, так как продолжала дешеветь. Однако приближение налогового периода приводит к увеличению навеса валютного предложения, что может сформировать попытку рубля протестировать уровень в 80 за доллар на следующей неделе.

Доллар торговался с незначительным ослаблением на Forex. Впрочем, поводов для более сильного движения было достаточно. Производственный индекс ФРБ Филадельфии провалился до -31,3 п. в апреле, что является минимальным значением с марта 2009 года. Однако снижения доходности 10-летних казначейских обязательств на 5 б.п. не хватило для усиления давления на американскую валюту, так как доходности по европейским бумагам снижались схожими, или даже более высокими темпами. По германским 10-летним бондам доходность упала почти на 7 б.п. а по британским более чем на 9 б.п. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,567 (-0,1%),

EUR/USD - $1,0966 (+0,08%),

GBP/USD - $1,244 (-0,01%),

USD/JPY - 134,22 (-0,38%),

USD/RUB – 81,555 (-0,42%),

EUR/RUB – 89,53 (-0,06%),

CNY/RUB – 11,824 (-0,26%). Представители ФРС продолжают делать жёсткие заявления Американские индексы завершили торги в минусе. Первой неприятностью, помимо корпоративных новостей, стал индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который упал до минимального значения с 2009 года. Значение индекса составило -31,3 п. вместо ожидаемого повышения до -19,2 п. Впрочем, отметим, что наибольший вклад в падение внёс компонент уплаченных цен, который рухнул с 23,5 п. до 8,2 п. То есть индекс однозначно указывает на ослабление инфляционного давления. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 245 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 239 тыс. неделей ранее. Это максимум за 17 месяцев.

Тем не менее, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вновь подчеркнул, что инфляция слишком высока и ФРС продолжит наращивать усилия по её замедлению. Усилия эти скажутся на условиях бизнеса, но регулятор будет их предпринимать. Возвращение к целевым 2% потребует около двух лет, а в текущем году инфляция может замедлиться до 3,25%. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер вновь повторила необходимость поднять ставку выше 5% и сохранять её там какое-то время. Впрочем, она также смягчила свою риторику, указав, что «мы гораздо ближе к завершению цикла ужесточения, чем к его началу».

Далее стоит поговорить о некоторых корпоративных событиях. Tesla (TSLA) отчиталась в рамках ожиданий, но ожидания эти были занижены. Прибыль упала до минимального значения за пару лет. При этом глава компании Илон Маск заявил, что может пожертвовать прибылью ради завоевания доли рынка. Слова эти негативно отразились на бумагах других автомобилестроителей, как Ford (F) и General Motors (GM). Отчётность AT&T (T) также не отличалась оптимизмом. Мобильный оператор отчитался хуже ожиданий по выручке, не дотянул до прогнозов по числу подписчиков услуг, а также разочаровал свободным денежным потоком. IBM (IBM) смогла удивить прибылью выше прогнозов, но более всего заявлением о том, что спрос на IT услуги оказался более устойчивым, чем опасались ранее.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -1,48%, Real Estate -1,19%, Energy -0,89%, Technology -0,76%, Communication Services -0,76%, Health -0,43%, Financials -0,32%, Industrials -0,18%, Materials -0,07%, Utilities -0,05%, Consumer Staples +0,06%. По итогам торгов: DJIA - 33786,62 п. (-0,33%),

S&P 500 - 4129,79 п. (-0,60%),

NASDAQ - 12059,56 п. (-0,80%). Коррекция пришла в акции китайских компаний искусственного интеллекта Азиатские рынки преимущественно снижались. На китайский рынок пришла волна коррекции в акциях искусственного интеллекта и информационных технологиях, которые теряли около 5% и 4% соответственно. В остальном, рынок был достаточно спокойным. В Nomura Holdings повысили прогноз роста ВВП Китая до 5,9% в текущем году с прежних 5,3%, но всё же высказывают некоторую обеспокоенность относительно II полугодия, так как эффект от восстановления после пандемических ограничений исчерпает себя. В Гонконге потери около 2% были в технологичном секторе. Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что США продолжат сотрудничать с КНР, но будут защищать свои национальные интересы от попыток Китая агрессивно доминировать над своими конкурентами.

Японский рынок также был склонен к снижению, беря пример с американских акций. Акции розничного оператора Fast Retailing теряли более 1%. Бумаги технологичного инвестора SoftBank Group снижались почти на 2%, реагируя на негативную динамику технологичных бумаг в Гонконге. Однако самые большие потери среди секторов были у банков. При этом акции японских производителей полупроводниковой отрасли дорожали. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron прибавляли почти 2,5%, а производителя тестового оборудования Advantest прибавляли почти 5%. Инфляция в Японии сохраняет темпы роста. Базовый показатель цен сохранил темпы роста на уровне 3,1% в марте, а общий показатель замедлил рост до 3,2% с 3,3%. Предварительные индексы деловой активности Японии показали разнонаправленную динамику. В производстве показатель поднялся до 49,5 п. с 49,2 п. в марте, а в сфере услуг снизился до 54,9 п. с 55,0 п. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 28584,27 п. (-0,26%),

Hang Seng - 20145,90 п. (-1,23%),

Shanghai Composite - 3316,73 п. (-1,49%). Нефть остаётся под контролем пессимистов Нефть продолжила дешеветь. Котировки Brent уже находятся ниже $81 за баррель. Главные идеи пессимистов сохраняют своё влияние: высокие ставки могут привести к экономическому спаду и ослаблению спроса на нефть. Позиции пессимистов усилились благодаря американской статистики, которая на текущей неделе подтверждает опасения относительно замедления роста. Также на рынок оказывает влияние информация Reuters о том, что российские отгрузки из западных портов могут достичь максимального объёма с 2019 года. Конечно, такая ситуация вряд ли сохранится, поскольку это объёмы, застрявшие в зимний период, но локальный навес предложения всё же существует. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $80,89 (-0,26%),

WTI - $77,19 (-0,23%),

Алюминий - $2409 (-0,50%),

Золото - $2005,8 (-0,66%),

Никель - $24970 (-0,36%). info4

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