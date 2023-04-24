«Открытие»: Рынки будут проявлять нервозность перед грядущими заседаниями центральных банков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Рынки будут проявлять нервозность перед грядущими заседаниями центральных банков

· Внешний фон перед началом торгов в России слабо негативный. Китайские акции дешевеют на фоне новых американских ограничений. Нефть под давлением ожиданий более высоких ставок в развитых странах. В Европе обсуждают варианты бесовских санкций против РФ, включая полный запрет на поставки товаров и лекарств. Подобный фон вряд ли предполагает рост российского рынка. Впрочем, рубль в утренние часы понедельника укрепляется благодаря спросу экспортёров перед налоговыми платежами.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2554,85 п. до 2639,95 п. , а индекс РТС с 982,94 п. до 1019,2 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0996 до $1,0991. Пара USD/RUB снизилась с 81,79 до 81,70, а пара EUR/RUB с 90,195 до 89,75. Нефть Brent упала с $86,31 до $81,66 за баррель. Золото на Comex подешевело с $2015,80 до $1987,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 927,72 до 923,68 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4137,64 п. до 4133,52 п.

· Российский рынок продолжает не замечать препятствий, отыгрывая дивидендные истории. Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов в размере 25 руб на акцию. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить 438 руб на бумагу. В начале недели прозвучало заявление министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман, которая допустила покупку российской нефти дороже установленного в G7 и Европе потолка цен. Во вторник рынок предпринял попытку коррекции, но она оказалась бесплодной. Дорожали акции «Мечел» на ожиданиях сильного спроса со стороны Китая. Весьма неплохо отчитались торговые сети X5 Retail и «О'Кей". В среду препятствием росту стало решение «Северстали» не выплачивать дивиденды.

· В четверг на рынке была предпринята очередная попытка коррекции. Индекс МосБиржи опускался до 2565,61 п. Однако затем поступили новости из «ЛУКОЙЛ», чей совет директоров рекомендовал выплатить 438 руб. дивидендов на акцию. Соответственно, концовка дня уже была за оптимистами. Также инвесторы рассчитывают на дивидендные новости от «Сургутнефтегаз» 24 апреля, а от «Татнефти» 27 апреля. ГМК «Норникель» опубликовал операционную отчётность за I квартал, которая показала снижение производства никеля на 9%. Впрочем, связано это с плановыми ремонтными работами.

· Относительно внешних рынков можно отметить рост китайской экономики на 4,5% в I квартале. Однако статистика поднебесной не смогла компенсировать другие негативные сигналы. Представители ФРС и ЕЦБ продолжают говорить о необходимости повышения ставок, даже на фоне слабой статистики. К примеру, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал до минимального значения с марта 2009 года. «Бежевая книга» ФРС также сообщает о том, что рост отсутствует в большинстве экономических регионов США. Тем не менее, инфляция всё ещё остаётся главной целью регуляторов, которые готовы пожертвовать деловой активностью в борьбе с ростом цен.

Ключевые события предстоящей недели

· Германия в понедельник опубликует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. По всем индикаторам ожидается небольшое улучшение. Вечером в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго.

· Новая Зеландия и Австралия отдыхают во вторник по случаю дня АНЗАК. В течение дня будет публиковаться малозначимая статистика, а вот вечером в США выйдут данные по ценам на жильё. Ожидается дальнейшее снижение стоимости недвижимости, что позитивно для ожиданий относительно политики ФРС. Также в этот день выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board, продажи нового жилья за март и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Австралия в среду может сообщить о замедлении инфляции в I квартале до 6,9% с 7,8% в IV квартале. Днём в Европе выйдет индекс потребительского климата Германии. В США ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования. Ожидается рост на 0,8% за март. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика промышленного производства за март. Ожидается снижение на 1,6% в годовом выражении.

· Китай в четверг опубликует данные по прибыли в промышленности. Днём в еврозоне выйдут оценка потребительского и делового доверия, индекс делового климата и показатели экономических ожиданий. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако более интересным будет оценка ВВП за I квартал. Ожидается рост показателя на 2%. Далее статистика незавершенных сделок на рынке недвижимости.

· Япония в пятницу может сообщить о снижении безработицы до 2,5% в марте. Также выйдет статистика цен по столичному региону. Банк Японии примет решение по ставке. Впрочем, изменений по ставке не предполагается, а вот параметры таргетирования доходностей облигаций могут быть скорректированы. Франция в этот день опубликует оценку ВВП за I квартал. Также выйдет статистика инфляции во Франции и Испании. В Германии также опубликуют оценку ВВП и данные по инфляции. В США выйдет статистика цен личного потребления, которые в ФРС считают основным измерителем инфляции. Ожидается, что базовые цены личного потребления замедлят рост до 4,5% с 4,6% в феврале. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. В России в этот день заседает совет директоров ЦБ РФ. Изменений по ставке не ожидается.

Американские ограничения повышают неопределённость китайского рынка

· Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. В Китае преобладают продажи. Негатив тянется ещё с прошлой недели, когда США объявили об ограничениях на инвестиции американских компаний в технологичные отрасли КНР. Впрочем, также остаётся непростой ситуация в секторе недвижимости, где цены едва начали расти вслед за восстановлением спроса. На старте недели существенное падение более 1,5% демонстрирует технологичный сектор. В Гонконге продажи доминируют в недвижимости и финансах. То есть рынок в полной мере отражает сформировавшиеся риски.

· На японском рынке преобладают покупки. Наиболее сильный рост демонстрирует сектор авиатранспорта после того, как ANA Holdings улучшила финансовый прогноз на текущий год. Акции самой авиакомпании поднимались на 3,7%. Одновременно повышались бумаги железнодорожных компаний на ожиданиях роста туристического потока. Основные потери сосредоточились в секторе морского транспорта, который терял около 3%. Так, бумаги Kawasaki Kisen Kaisha теряли более 4%. Кроме того, под давлением были бумаги Tokyo Electron, которые теряли 2%. Производитель литографического оборудования для выпуска чипов почти лишается китайского рынка из-за американских ограничений на поставку технологий в КНР.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 28583,81 п. (+0,07%),

· Hang Seng - 19820,75 п. (-1,27%),

· Shanghai Composite - 3288,82 п. (-0,38%).

Перспектива дальнейшего повышения ставок в развитых странах продолжает давить на нефть

· Нефть остаётся во власти рисков, связанных с дальнейшим ужесточением денежной политики ведущих центральных банков. В начале мая ставки могут повысить ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Соответственно, восстановление и рост спроса в Китае может натолкнуться на стагнацию, или даже падение спроса в развитых странах. Впрочем, в National Australia Bank полагают, что китайского спроса будет вполне достаточно, дабы компенсировать слабость рынка развитых стран. Соответственно, уже к концу II квартала цена Brent способна подняться до $92. Более того, с мая начнутся дополнительные сокращения производства в ОПЕК+, что ещё больше усилит дефицит поставок в ближайшем будущем.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $80,69 (-1,19%),

· WTI - $76,89 (-1,26%),

· Алюминий - $2383,5 (-0,54%),

· Золото - $1987,8 (-0,14%),

· Никель - $24075 (-1,64%).