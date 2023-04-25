«Открытие»: Ухудшение отношений США и Китая будет распространять негативное влияние на все рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ухудшение отношений США и Китая будет распространять негативное влияние на все рынки

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Размолвка США и КНР продолжается. Планы Вашингтона запретить инвестиции в технологичные отрасли КНР могут иметь долгосрочные негативные последствия. Меж тем нефть имеет шансы на рост в мае, когда начнутся дополнительные сокращения добычи в ОПЕК+. На предстоящий день более вероятен сценарий пессимизма на рынках из-за ожиданий дальнейшего повышения ставок регуляторов на фоне слабеющей статистики. Российский рынок также может продолжить снижение, но уже не только из-за слабого рубля, а из-за потенциальных экономических рисков в Китае.

Укрепление рубля оказало давление на российский рынок

· Российские индексы закрыли торги понедельника разнонаправленно. Индекс РТС смог подрасти за счёт укрепления рубля, но крепкий рубль одновременно оказал негативное влияние на индекс МосБиржи. Впрочем, начать стоило бы с того, что в первые минуты торгов акции «Газпрома» рухнули на 6% до 170,63 за бумагу. Затем по ним прошло стремительное восстановление, но итог почти незначительный рост. В течение дня индекс МосБиржи поднимался до отметки 2651,8 п., но не смог удержаться выше 2650 пунктов. Похоже, что сильная перекупленность всё же начала пугать участников торгов. Тем более, что в Европе обсуждают очередные санкции, которые можно назвать бесовскими, так как звучат предложения о прекращении поставок лекарств для создания социального недовольства. В любом случае, рынок не смог найти в себе силы для продолжения движения вверх, хотя его дивидендная доходность существенно превышает сложившуюся инфляцию и банковские депозиты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,712 млрд руб.

· По итогам торгов индекс МосБиржи - 2635,43 п. (-0,17%), а индекс РТС - 1020,88 п. (+0,16%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ПИК ао 677,7 2,79% FIVE-гдр 1 579,5 2,6% Полюс 10 537 1,49% Татнфт 3ап 412,5 1,43% FIXP-гдр 363,6 1,39%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

МКБ ао 6,96 -1,42% Сургнфгз 26,06 -1,01% OZON-адр 1 735 -1% ВТБ ао 0,02 -0,97% AGRO-гдр 791 -0,7%

· 3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а семь показали рост. Самый внушительный подъём был в строительном секторе (+3,66%), но без видимых причин, хотя они могут быть озвучены в ближайшее время. Самое большое снижение в бумагах сектора информационных технологий (-0,62%), который может наиболее сильно пострадать от запрета любого экспорта из Евросоюза, хотя поставщики из Азии смогут через какое-то время полностью переориентировать на себя данную отрасль.

· Ритейлер «Лента» (LENT) 24 апреля объявил операционные и ключевые финансовые результаты за I кв. 2023 года: выручка в I кв. 2023 г. сократилась на 5,8% г/г до 124,6 млрд руб. В частности, розничная выручка снизилась на 6,2% до 122,5 млрд руб. «Сильных результатов от «Ленты» мы не ждали, однако цифры вышли откровенно разочаровывающими, - комментирует Алексей Павлов, PhD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В частности, падение выручки и сопоставимых продаж у «Ленты» в I кв., особенно через призму роста обоих показателей у X5 Retail Group (FIVE), выглядит просто катастрофическим. При этом рост в сегменте онлайн-продаж у «Ленты» также приостановился. Компания отмечает стремление потребителей экономить, из-за чего трафик активно смещается из гипермаркетов и супермаркетов в сторону жестких дискаунтеров, где позиции «Ленты» очень слабы. По-прежнему сохраняем негативный взгляд на акции компании». В потребительском секторе у нас есть актуальная инвестидея по распискам X5 Retail Group с целью 1970 руб. (потенциал роста с текущих уровней — 27,3%).

· ГК «Русагро» (AGRO) в I квартале снизила выручку на 23%, до 49,4 млрд руб. «В целом ожидаемо невпечатляющие результаты, - полагает Алексей Павлов, PhD, начальник Управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Основной причиной снижения выручки группы стали слабые продажи масложирового сегмента, обусловленные снижением цен и сложностями с отгрузкой судов в начале года. Падение продаж сахара компания объясняет сокращение производства в текущем сезоне. Что касается сельхоз продукции, то здесь «Русагро» в I квартале по-прежнему занимало выжидательную позицию, тогда как значительные объемы уже законтрактованы для реализации во втором и третьем кварталах 2023 года на более выгодных условиях. Таким образом, с точки зрения продаж порадовал лишь мясной дивизион на фоне наращивания производственных мощностей в Приморском крае. Впрочем, ничего катастрофического, очевидно, не произошло. После нескольких кварталов крайне благоприятной конъюнктуры в 2021-2022 гг. все вернулось на круги своя, и выручка «Русагро» в I квартале текущего года в целом соответствует аналогичному показателю двухлетней давности. Мы по-прежнему считаем расписки компании недооцененными с высоким дивидендным потенциалом, и потому ожидаемые рынком новости по редомициляции могут стать хорошим драйвером для роста котировок».

· Металлурги продолжают демонстрировать отраслевую солидарность. Совет директоров ММК единогласно решил не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. В целом, ожидаемая новость. Даже реакция рынка была весьма скромной. Остаётся лишь рассчитывать на то, что в будущем, когда сталевары решатся на выплату дивидендов, то нераспределённая прибыль за 2022 год станет основой для щедрых выплат.

· Чистая прибыль FESCO (FESH) по МСФО в 2022г выросла на 4%, EBITDA – в 1,5 раза. «FESCO опубликовала сильные финансовые результаты за 2022 год, - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Слабый рост на уровне чистой прибыли связан с обесценением флота и убытком от курсовых разниц, тогда как динамика остальных показателей впечатляет. Разворот внешней торговли РФ на восток, безусловно, стал одним из драйверов роста показателей в прошлом году. Вдобавок группа продолжает активно инвестировать в собственное развитие, что также приносит свои плоды. Кстати, в текущем году FESCO планирует увеличить общую вместимость флота примерно на 50%. С фундаментальной точки зрения история, на наш взгляд, остается привлекательной, однако текущее судебное разбирательство и возможное обращение контрольного пакета в доход государства может оказать давление на котировки с среднесрочной перспективе».

· Некоторый позитив прозвучал в адрес «ФосАгро» ( PHOR ). Вице-премьер правительства Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает снижение разового платежа для производителя удобрения. Впрочем, решение пока не принято.

· Рубль смог укрепить свои позиции, что мы предполагали ещё на прошлой неделе. Предстоящие налоговые платежи увеличивают предложение валюты со стороны экспортёров. Однако уже в конце текущей пятидневки может резко возрасти волатильность перед длинными первомайскими праздниками, а также решением ЦБ РФ по ставке. Мы пока не ждём изменения параметров денежной политики регулятора, хотя в правительстве не скрывают недовольство слишком высокой стоимостью заимствований. Однако вопрос доходностей ОФЗ лежит сегодня вне плоскости политики регулятора.

· Доллар на Forex демонстрировал слабость. От ФРС ждут на следующей неделе очередного повышения ставки на 25 базисных пункта, но, пожалуй, это повышение может стать последним в текущем цикле. Меж тем у ЕЦБ и Банка Англии путь гораздо длинней из-за более высокой инфляции. Это отражает и рынок облигаций. Доходность по 10-летним казначейским бумагам США снижалась почти на 6 Б.П., по германским аналогам повышалась более чем на 2 б.п., как и по британским. То есть рынок закладывает дальнейший рост доходностей в Европе против стабилизации и падения доходностей в США.

По состоянию на 23:15 мск:

· DXY - , 101,085 (-0,46%),

· EUR/USD - $1,1046 (+0,5%),

· GBP/USD - $1,2485 (+0,33%),

· USD/JPY - 134,3 (+0,12%),

· USD/RUB – 81,33 (-0,45%),

· EUR/RUB – 89,73 (-0,02%),

· CNY/RUB – 11,772 (-0,40%).

Статистика в США продолжает активно ухудшаться

· Американские индексы завершили торги разнонаправленно. При этом NASDAQ проигнорировал факт снижения доходностей казначейских облигаций. Частично за это в ответе индекс производственной активности ФРБ Далласа, который упал в апреле до -23,4 п. с -15,7 п. в марте. Уже 11 месяцев подряд снижается объём новых заказов в Техасе.

· Coca-Cola (KO) отчиталась о росте прибыли на 12% и выручки на 5%, но повысила негативную оценку потерь от разницы валютных курсов в II квартале и за весь финансовый год. Tesla (TSLA) собирается поставлять Model Y из Шанхая в Канаду, что случится впервые в истории компании, когда будет осуществляться реэкспорт продукции. При этом прогноз роста расходов в текущем году повышен до $7,9 млрд с $6,8 млрд. Производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT) получил повышение рекомендаций на покупку в Wells Fargo. Disney's (DIS), согласно информации Reuters, планирует очередные увольнения персонала. Fox (FOXA) – Fox News решили расстаться со своим звездным журналистом Таккером Карлсоном из-за разногласий.

· Динамика по секторам: Energy +1,54%, Materials +0,69%, Health +0,56%, Utilities +0,5%, Consumer Staples +0,4%, Industrials +0,23%, Communication Services -0,01%, Consumer Discretionary -0,07%, Financials -0,2%, Real Estate -0,31%, Technology -0,42%.

По итогам торгов:

· DJIA -33875,40 п. (+0,20%),

· S&P 500 - 4137,04 п. (+0,09%),

· NASDAQ - 12037,20 п. (-0,29%).

Планы США запретить инвестиции в Китае негативно сказываются на акциях Поднебесной

· Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайский рынок продолжает снижаться пятую сессию подряд. Главным фактором текущего снижения являются риски, связанные с планами США запретить какие-либо американские инвестиции в китайские технологии. В Пекине уже назвали решение США технологичным геноцидом. Наиболее негативно реагировал технологичный сектор в Гонконге, который терял до 3,5%. На материковом Китае потери около 3% были в секторе новой энергетики, а сектор телекоммуникаций терял более 4%.

· Рынок в Японии демонстрировал рост. Покупки полупроводниковых акций усилились после того, как министр соответствующей отрасли объявил о дополнительных субсидиях для Rapidus на строительство передового предприятия на Хоккайдо. На этом фоне бумаги Tokyo Electron дорожали на 1%, а Advantest на 1,8%. Бумаги производителя двигателей Nidec Corp. Прибавляли более 2% на фоне существенного улучшения финансового прогноза.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 28625,66 п. (+0,11%),

· Hang Seng - 19575,99 п. (-1,92%),

· Shanghai Composite - 3241,42 п. (-1,04%).

Ожидания майского дефицита поддерживают котировки нефти

· Нефть накануне дорожала в рамках вечерних торгов. Этому способствовало, как ослабление доллара, так и ожидания майского дефицита поставок. Дело в том, что дополнительное сокращение добычи в ОПЕК+ начнётся именно в мае. При этом в мае также ожидается наращивание китайского импорта перед летним высоким сезоном. Дополнительным фактором поддержки котировок являются ожидания дальнейшего сокращения запасов в США. Согласно опросу Reuters, американские коммерческие запасы могли сократиться за прошлую неделю на 1,7 млн баррелей. Первую оценку прогнозов рынок получит в 23:30 мск во вторник, когда выйдет отчёт API, а затем уже в среду будет опубликован отчёт Минэнерго США.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $82,48 (-0,07%),

· WTI - $78,54 (-0,34%),

· Алюминий - $2373,5 (-0,31%),

· Золото - $2002,3 (-0,02%),

· Никель - $24145 (-1,78%).