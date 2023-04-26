«Открытие»: Внешний фон давит на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон давит на российские акции

· Российский рынок снижался в первой половине дня. Негативный внешний фон и очередные санкционные риски не предоставляют иного сценария. Впрочем, многие участники обсуждения санкций против РФ говорят о том, что потолок достигнут, хотя в рамках G7 были озвучены предложения о снижении верхней планки цены российской нефти до $45 за баррель, а также запрет на поставку всех товаров, включая лекарства. Под давлением бумаги «Сургутнефтегаз». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,3 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2625,86 п. (-0,36%), а Индекс РТС - 1014,01 п. (-0,67%).

· Лидерами среди индексных бумаг были АФК «Система», ГК «ПИК», «РусАгро», «Русгидро» и «Интер РАО». Самыми слабыми оказались привилегированные и обыкновенные акции «Сургутнефтегаз», X5 Retail, «Яндекс» и Fix Price.

· Акции «Сургутнефтегаз» оказались среди аутсайдеров. На рынке предполагали, что 24 апреля совет директоров компании не только объявит дату ГОСА, которое назначено на 30 июня, но и поделится финансовой информацией. Однако никаких сведений о результатах компании по МСФО и РСБУ не было, что повышает неопределённость с будущими дивидендными рекомендациями.

· Существенно снижаются бумаги «Белуга» после дивидендной отсечки. Растут акции застройщиков, но, по прежнему, без конкретного новостного повода. В целом, можно говорить о том, что основные дивидендные истории отыграны, а оставшиеся находятся в зоне высокой неопределённости.

· В техническом плане рынок может снизиться до 2600 пунктов, но более серьёзная поддержка предполагается на рубеже 2550 пунктов. Для возобновления роста внешний фон пока весьма неблагоприятный, если учитывать очередные обсуждения санкций против РФ и растущее давление на Китай, который становится основным торговым партнёром РФ.

· Рубль слабел против евро и доллара, но укреплялся против юаня. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время бюджет станет профицитным, а годовой дефицит уложится в ранее рассчитанные рамки. Он также сообщил, что инфляция на конец апреля опустилась до 2,5%. Однако, на наш взгляд, это ещё не повод рассчитывать на смягчение денежной политики ЦБ РФ. Если анализировать заявления представителей регулятора, то риски инфляции всё ещё преобладают над рисками дефляции. Поэтому основным сценарием на заседании 28 апреля будет сохранение ставки на прежнем уровне.

· Доллар немного улучшил свои позиции к середине европейских торгов. Примечательно, что управляющая ЕЦБ Изабэль Шнобель не исключила возможность повышения ставки на 50 базисных пункта, но решение будет приниматься с оглядкой на статистику. Однако подобное заявление уже можно рассматривать в качестве смягчения подхода регулятора, поскольку ранее вариант повышения на 50 б.п. доминировал перед заседаниями. Управляющий Франсуа Виллеруа де Гало вовсе заявил в интервью Le Figaro, что дальнейшее повышение ставки должно быть ограничено числом и размером. Если обратить внимание на рынки облигаций, то мы обнаружим картину, которая отличается от предыдущего дня. Доходности по 10-летним обязательствам США продолжают снижаться, но уже делают это синхронно с доходностями европейских долговых бумаг. Германские и британские аналоги также теряли в доходности около 5 Б.П.

По состоянию на 15:45 мск:

· DXY - 101,255 (+0,18%),

· EUR/USD - $1,1024 (-0,21%),

· GBP/USD - $1,2436 (-0,4%),

· USD/JPY - 133,99 (-0,22%),

· USD/RUB – 81,57 (+0,30%),

· EUR/RUB – 89,845 (+0,13%),

· CNY/RUB – 11,755 (-0,14%).

Банки и добывающие компании не дают европейским индексам расти

· Европейские индексы преимущественно снижались. Банковский сектор и сектор базовых материалов теряли около 2%. Слабость банковских бумаг определяется двумя основными факторами. Американский First Republic Bank сообщил накануне о том, что потерял за I квартал около $100 млрд депозитов. UBS AG ухудшил прогноз на финансовый год из-за вынужденного поглощения Credit Suisse. Продовольственный тяжеловес Nestle SA отчитался о продажах в I квартале выше ожиданий.

По состоянию на 15:45 мск:

· FTSE 100 - 7899,59 п. (-0,16%),

· DAX - 15866,90 п. (+0,02%),

· CAC 40 - 7531,66 п. (-0,56%).

Восстановление поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан на стадии финальных договорённостей

· Нефть дешевела на признаках скорого восстановления поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Власти в Багдаде и автономного Курдистана договорились о том, что продажи будет осуществлять общенациональная компания SOMO, но поставки курдской нефти не будут осуществляться в Азию. Средства, поступающие за нефть, будут храниться в ЦБ Ирака и будут доступны властям Курдской автономии. Однако федеральное правительство Ирака будет иметь доступ к данным счетам для аудита. Впрочем, всё это ещё не окончательно и финальный вариант может предусматривать размещение средств на счетах зарубежных банков. Источники Reuters утверждают, что в планах возобновление поставок в течение 2-3 недель, но это также пока не гарантировано. Далее многое будет зависеть от Турции, которая хотела бы провести переговоры с Багдадом, дабы избежать выплату штрафа в $1,5 млрд по решению арбитражного суда.

По состоянию на 15:45 мск:

· Brent - $82,16 (-0,46%),

· WTI - $78,06 (-0,95%),

· Алюминий - $2333,5 (-1,99%),

· Золото - $1998,5 (-0,21%),

· Никель - $24015 (-2,31%).

Американский рынок в потоке корпоративной отчётности

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,25% в Dow Jones до 0,4% в S&P 500. Текущая неделя одна из самых насыщенных корпоративной отчётностью. Соответственно, рынок будет больше реагировать на результаты компаний, чем на статистику.

· Акции First Republic Bank теряли более 20% на утренних торгах. Накануне проблемный банк сообщил о потере до $100 млрд депозитов в I квартале, хотя на текущий момент ситуация стабилизировалась. Акции UPS теряли около 1,5%. Прибыль за квартал составила $2,20 на акцию при выручке $22,93 млрд. Прогноз Wall Street составлял $2,21 на акцию при выручке $23,01 млрд. Промышленный конгломерат 3M отчитался о прибыли $1,97 на акцию при ожиданиях лишь $1,58 на бумагу. McDonald’s также сообщил об удачном квартале с прибылью $2,63 на акцию при ожиданиях $2,33. General Motors сообщил о прибыли в размере $2,21 на акцию при выручке $39,99 млрд, что оказалось лучше ожиданий $1,73 на акцию при выручке $38,96 млрд. PepsiCo отчиталась о прибыли $1,50 на акцию при ожиданиях $1,39. Сегодня также отчитаются Microsoft и Alphabet.