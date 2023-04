Комментарии «Открытие»: Банковский сектор вытягивает российский рынок в плюс Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Банковский сектор вытягивает российский рынок в плюс Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня благодаря банковскому сектору. Под давлением были металлурги на фоне укрепляющегося рубля. «Татнефть» превзошла ожидания своими рекомендациями дивидендов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 16:15 мск Индекс МосБиржи - 2629,59 п. (+0,35%), а Индекс РТС - 1016,49 п. (+0,54%).

Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, VK, TCS Group, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Самыми слабыми оказались ГК «ПИК», ММК, «РусАл», МТС и Globaltrans.

Акции банковского сектора прибавляли около 1,5%. Зам. Председателя ЦБ РФ Ольга Полякова заявила в рамках конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», что в 2023 году банки РФ выйдут на показатели прибыли 2021 года. Она полагает, что к концу года прибыль в банковском секторе достигнет 1,9 трлн руб, или более, что сопоставимо с объёмами 2021 года.

Отчётность ВТБ вполне подтверждает ожидания ЦБ РФ. Чистая прибыль по МСФО в I квартале составила 146,7 млрд руб. Чистый процентный доход достиг 173,2 млрд руб, а чистые комиссионные доходы 42 млрд руб. Показатель прибыли за квартал стал рекордным в истории банка. Если последующие кварталы будут столь же удачными, то можно рассчитывать на прибыль по итогам года выше 500 млрд руб и даже возможность рассмотрения выплаты дивидендов, хотя ранее руководство банка заявляло, что направит доходы текущего года на покрытие убытков 2022 года.

Совет директоров «Татнефти» (TATNP – Покупать, ₱473,5) рекомендовал дивиденды за 4 кв. 2022 г. в размере 27,71 руб./акция, что соответствует доходности 6,8% на АО и 6,7% на АП по цене открытия на 27 апреля. Дивиденд за год составит 67,28 руб., доходности – 16,5% на АО и 16,4% на АП. «Рекомендованный дивиденд за 4 кв. выше нашего прогноза (21,60 руб.) на 28,3%, за весь 2022 г. – выше прогноза (61,17 руб.) на 10,0%, - отмечает Алексей Кокин, главный аналитик «Открытие Инвестиции», нефтегазовый сектор. - Коэффициент дивидендных выплат по МСФО составил 55,0%, по РСБУ – 64,7%, что выше минимального уровня в 50% согласно дивидендной политике. В прошлом коэффициент выплат у «Татнефти» иногда превышал 50% по МСФО. Например, за 2018 г. выплатили больше 90%, за 2019 г. — больше 75% чистой прибыли по МСФО. С 2020 г. ситуация изменилась: за 2020 г. и 2021 г. было выплачено 50%. Сейчас наша модель дисконтированных дивидендов не предусматривает роста коэффициента выше 50% в ближайшие годы. Возвращение к практике выплаты больше 50% позволило бы увеличить целевую цену, но пока нет уверенности, что это долгосрочное решение».

Бумаги МТС торговались в минусе, хотя компания сообщила о расширении своих бизнес планов. Компания приобрела контрольный пакет акций 51% в компании «СКАУТ-КР» для развития решений умного автотранспорта. Это должно усилить позиции МТС в сфере интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов за счет развития вертикали «Транспорт и геонавигация». «СКАУТ-КР» предлагает для крупных корпоративных автопарков решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности, реализованные на базе собственной SaaS-платформы SKAI с применением технологий IoT, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Бумаги «Яндекс» снижались на 1%. При этом общая выручка компании выросла в I квартале на 54% до 163 млрд руб. Маржинальность по скорректированному показателю EBITDA составила 7,8%. Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 2,6 млрд руб. Чистая прибыль была на уровне 5,785 млрд руб по сравнению с убытком годом ранее в размере 13,37 млрд руб. Вероятно, что рост выручки связан с консолидацией различных бизнесов, включая полный выкуп «Яндекс – Такси». План реструктуризации бизнеса прорабатывается советом директоров и будет представлен в течение текущего года.

X5 Retail увеличила выручку по МСФО в I квартале на 15,2%. Скорректированная EBITDA упала на 5,4% до 40,24 млрд руб. Однако чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза до 12,17 млрд руб.

Темпы роста у Fix Price заметно меньше. Розничная сеть сообщила об увеличении выручки всего лишь на 5,2% в I квартале до 65,9 млрд руб. Из негатива отметим снижение продаж LFL на 5,1%. При этом было открыто ещё 185 новых магазинов.

Рубль укреплял свои позиции против евро, доллара и юаня. Однако уже к вечеру можно ожидать ослабление российской валюты по факту завершения налогового периода. Внешний фон также не способствует дальнейшему укреплению, так как попытки нефти скорректироваться после провала накануне выглядят довольно вялыми. Импорт остаётся высокий с марта и может усилиться, если учитывать меры стимулирования Китая по поставкам автомобилей.

Доллар незначительно слабел на Forex. Доходности по американским и европейским долговым обязательствам повышались почти равномерно, если не говорить о бумагах Италии и Испании, где доходности по 10-летним бумагам повышались более чем на 6 б.п. В любом случае, попытки доллара укрепиться продолжатся лишь до следующей недели, так как ФРС может повысить ставку последний раз в текущем цикле ужесточения, а в ЕЦБ будут вынуждены проделать более длинный путь. Соответственно, перспектива сокращения доходностей европейских и американских долговых бумаг будет негативно сказываться на долларе США. По состоянию на 16:15 мск: DXY - 101,455 (+0,25%),

EUR/USD - $1,1007 (-0,33%),

GBP/USD - $1,2451 (-0,15%),

USD/JPY – 134 (+0,25%),

USD/RUB – 81,50 (-0,15%),

EUR/RUB – 89,85 (-0,45%),

CNY/RUB – 11,732 (-0,19%). Бизнес-мораль еврозоны не соответствует отчётностям компаний Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Основным позитивом для рынка выступают сильные корпоративные отчёты. Банковский сектор повышался на 1%. Barclays (+4%) и Deutsche Bank (+2%) смогли отчитаться лучше ожиданий за счёт секторов традиционного кредитования, хотя инвестиционные подразделения показали слабые результаты. Акции AstraZeneca PLC прибавляли около 1% на фоне результатов лучше ожиданий, в чем компании помогли препараты для лечения онкологических заболеваний и заболеваний крови. Бумаги Unilever PLC дорожали на 1,5%. Потребительский гигант смог получить финансовые результаты лучше ожиданий благодаря повышению отпускных цен на продукцию. Меж тем сильные результаты не помогли акциям STMicroelectronics NV, которые теряли около 4,5% на ожиданиях инвесторов, что компания столкнётся с проблемами индустрии, как и прочие коллеги по полупроводниковой отрасли. И немного статистики. Оценка потребительского и делового доверия еврозоны повысилась в апреле до 99,3 п. с 99,2 п. в марте, что оказалось хуже прогнозов 99,9 п. Индекс делового климата вовсе снизился до 0,54 п. с 0,70 п. в марте. По состоянию на 16:15 мск: FTSE 100 - 7854,68 п. (+0,03%),

DAX - 15846,99 п. (+0,32%),

CAC 40 - 7501,48 п. (+0,47%). РФ снизила добычу согласно плану сокращения производства Нефть стабилизировалась после обвала накануне. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что добыча в РФ снизилась согласно плану сокращения, а мировой рынок достиг сбалансированности. Он также подчеркнул, что на текущий момент нет необходимости в дополнительном сокращении производства ОПЕК+, но союзники по добычи всегда готовы принять меры по стабилизации рынка. Впрочем, если сегодня рынок сбалансирован, то в мае начнётся сокращение производства в ОПЕК+ в рамках решения, которое было принято в начале апреля. То есть в летний период можно ожидать возникновение дефицита предложения, что поддержит котировки и защитит их от дальнейшего снижения. По состоянию на 16:15 мск: Brent - $77,73 (+0,05%),

WTI - $74,33 (-0,19%),

Алюминий - $2308,5 (-0,80%),

Золото - $1996 (-0,62%),

Никель - $23740 (+0,40%). Слабый ВВП намекает на смягчение позиции ФРС Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,35% в S&P 500 до 0,5% в NASDAQ. При этом самой активной бумагой на утренних торгах являются акции First Republic Bank. ВВП США вырос за I квартал на 1,1% при ожиданиях 2,0%. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 230 тыс. за прошлую неделю по сравнению с 246 тыс. неделей ранее.

Акции Meta Platforms (признана в России экстремистской) повышались на 12%. Компания отчиталась о росте выручки впервые за год, что приятно удивило инвесторов. Кроме того, менеджмент выдал более оптимистичный прогноз на финансовый год. Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson дорожали более чем на 4%. Компания отчиталась о прибыли в размере $2,04 при ожиданиях $1,39. Акции First Republic Bank дорожали на 3%, отыгрывая колоссальные потери предыдущих дней. Онлайн аукцион Ebay сообщил о прибыли в размере $1,11 на акцию при ожиданиях $1,07. Eli Lilly and Company отчиталась о выручке $6,96 млрд при ожиданиях $6,86 млрд. В целом, можно отметить, что компании привычно отчитываются лучше ожиданий, а вот слабый рост ВВП уже внушает некоторый оптимизм относительно позиции ФРС. Вечером также ждём статистику незавершённых продаж на рынке жилья, а также индекс производственной активности ФРБ Канзаса. info4

