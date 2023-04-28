Спрос на новый выпуск облигаций Газпрома превысил 55 млрд рублей

21 апреля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 4 года и купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,33% годовых, а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. при снижении ориентира ставки купона до 9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,17% годовых. Спрос на выпуск был сформирован со стороны широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных компаний, а также физических лиц.

Эмиссионными документами выпуска облигаций предусмотрено поручительство ПАО «Газпром». Выпуску облигаций присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.

«Размещение облигаций Газпрома – всегда знаковое событие на российском долговом рынке. Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на облигации ООО «Газпром капитал» в объеме, превышающем 55 млрд руб., что позволило зафиксировать спред к кривой бескупонной доходности Московской Биржи на уровне 91 б.п.» – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 27 апреля 2023 года.