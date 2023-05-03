«Открытие»: Крепкий рубль надавил на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Крепкий рубль надавил на российские акции

· Российский рынок снижался в первой половине дня под давлением крепнущего рубля. Продолжают расти дивидендные бумаги Сбербанка, «Ростелекома» и МТС. Под давлением преимущественно акции экспортёров, которые лишаются части рублёвой прибыли из-за более крепкого курса национальной валюты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,2 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:50 мск - 2604,95 п. (-1,14%), а Индекс РТС - 1028,95 п. (-0,45%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Интер РАО», «Ростелеком» и МТС. Самыми слабыми оказались «НОВАТЭК», НЛМК, «Северсталь», N+ Group и ММК.

· Крепкий рубль традиционно негативно влияет на акции экспортёров. Поэтому дешевеют бумаги сталеваров, нефтяников и газовых компаний. При этом в апреле средняя цена Urals выросла на 22,5% относительно марта до $58,63 за баррель. В некоторых случаях даже можно говорить о продажах выше установленного потолка цен G7 и Евросоюза.

· Акции «ЛУКОЙЛ» торговались в минусе. Компания сообщила о том, что прибыль по РСБУ в I квартале снизилась на 22% до 104,28 млрд руб. Выручка в отчётный период сократилась в 1,6 раза до 455,8 млрд руб.

· Общие продажи (GMV) группы «М.видео – Эльдорадо» снизились на 14,3% за 2022 год до 488,9 млрд руб. Доля онлайн продаж с НДС достигла 67% от GMV. Трафик, включая онлайн, снизился на 7,2%.

· АФК «Система» сообщила о покупке Natura Siberica. В АФК умеют повышать стоимость бизнеса перед его размещением на бирже. Тем более, что она может оказаться интересной для покупки инвесторов из Азии, как в своё время актив «Калина» для Unilever.

· Сезонно скорректированный PMI в обрабатывающих отраслях РФ снизился в апреле до 52,6 п. с 53,2 п. в марте. Как минимум, показатель продолжает указывать на рост в отрасли.

· Рубль укреплял свои позиции. При этом движение только усилилось в дневные часы. Мы полагаем, что апрельское давление, связанное с конвертацией средств от продажи иностранными компаниями своих российских активов, почти иссякло. В мае активного выхода иностранцев не ожидается. Также позитивным является статистика восстановления цен на Urals в апреле, а также факт наращивания экспорта в Индию и Китай, где РФ превзошла по объёмам прочих поставщиков.

· Из событий Forex отметим активное укрепление доллара Австралии после решения Резервного Банка страны неожиданно повысить ставку на 25 базисных пункта. В какой-то мере такая ситуация просматривалась на фоне более скромного замедления инфляции в I квартале. Вслед за AUD также на 0,75% укреплялся новозеландский доллар. Волатильность в прочих основных парах была незаслуженно низкой. Как минимум, динамика рынка облигаций не поддерживала низкую волатильность. Впрочем, если учитывать, что в понедельник были закрыты рынки облигаций большинства европейских стран, то сложившаяся динамика доходностей вполне кажется ровной.

По состоянию на 15:50 мск:

· DXY - 102,01 (+0,09%),

· EUR/USD - $1,0968 (-0,05%),

· GBP/USD - $1,2471 (-0,2%),

· USD/JPY - 137,51 (+0,01%),

· USD/RUB – 79,77 (-0,60%),

· EUR/RUB – 87,60 (-1,22%),

· CNY/RUB – 11,484 (-0,88%).

Инфляция в еврозоне ускорилась

· Европейские индексы преимущественно снижались. Индекс нефти и газа терял около 1,5%. Под давлением были акции BP PLC на фоне сокращения программы обратного выкупа. Бумаги снижались на 5%. Акции HSBC, напротив, дорожали на фоне того, что банк утроил прибыль в I квартале. Бумаги дорожали почти на 6%, подтягивая за собой весь банковский сектор Европы. Капитализация Electrolux повышалась более чем на 4% на новостях о том, что китайская Midea Group интересуется покупкой шведского бренда. И немного статистики. Производственный PMI еврозоны снизился в апреле до 45,8 п. с 47,3 п. в марте, но ожидалось более сильное снижение до 45,5 п. В Великобритании показатель снизился до 47,8 п. с 47,9 п. в марте, хотя ожидалось понижение до 46,6 п. Инфляция в еврозоне ускорилась до 7,0% в апреле с 6,9% в марте. Подобная динамика может говорить о том, что ЕЦБ ещё очень далёк от паузы в цикле ужесточения.

По состоянию на 15:50 мск:

· FTSE 100 - 7857,71 п. (-0,16%),

· DAX - 15862,13 п. (-0,38%),

· CAC 40 - 7446,71 п. (-0,60%).

Производство в ОПЕК сократилось в апреле

· Нефть дешевела, но поводы для разворота имелись. Согласно статистики Reuters, в апреле добыча ОПЕК сократилась на 190 тыс. баррелей в сутки до 28,62 млн баррелей в день. Основные потери были в экспорте Ирака и Нигерии. Впрочем, с мая начинается программа дополнительного сокращения производства ОПЕК+ на 1,16 млн баррелей в день. Поэтому постепенно рынок может начать ощущать дефицит предложения.

По состоянию на 15:50 мск:

· Brent - $79,1 (-0,38%),

· WTI - $75,35 (-0,57%),

· Алюминий - $2364,5 (+0,36%),

· Золото - $1995 (+0,22%),

· Никель - $24355 (+0,56%).

Американский рынок не может определиться с направлением

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт рынка от +0,1% в NASDAQ до -0,1% в Dow Jones.

· Акции Uber Technologies дорожали на 8% в утренние часы. Выручка компании в I квартале оказалась на уровне $8,82 млрд при ожиданиях $8,72 млрд, а убыток составил $0,08 на акцию, что также было лучше прогноза $0,09 на бумагу. Pfizer смогла отчитаться лучше ожиданий рынка, даже на фоне снижения доходов от продаж вакцин против COVID-19 на 75%. Рост международного туризма позитивно сказался на акциях Marriott International. Сеть отелей заработала $2,09 на акцию в I квартале при ожиданиях $1,82 на бумагу. До конца дня выйдут отчёты по производственным заказам в США, а также от API по запасам нефти и нефтепродуктов.