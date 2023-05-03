Комментарии «Открытие»: ФРС оказалась перед непростым выбором Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям ФРС оказалась перед непростым выбором Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть стабилизировалась, но вполне может возобновить снижение, если на рынке США возобновятся распродажи. ФРС примет решение по ставке, но уже американские законодатели призывают не повышать ставку из-за проблем в региональных банков, которые могут столкнуться с волной плохих кредитов. Активность в Азии низкая, так как одновременно отдыхают в Японии и Китае. Рубль слабеет в утренние часы, отыгрывая слабую нефть. Вероятно, что российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия предыдущего дня. В случае возобновления падения в Европе и США можно ждать дальнейшей просадки российских индексов. Нефть и крепкий рубль задавили оптимизм на российском рынке Российский рынок снизился под тяжестью укрепившегося рубля и слабой нефти. Двойной удар рынок выдержать не смог и свалился ниже 2600 п. по индексу МосБиржи. Плюс свой вклад внесли бумаги «НОВАТЭК», которые торговались в глубоком минусе после дивидендной отсечки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,970 млрд руб.

По итогам торгов 2 мая Индекс МосБиржи - 2580,51 п. (-2,07%), а Индекс РТС - 1019,67 п. (-1,34%). Лидеры роста на 23:00 мск: Сбербанк-п 241,69 0,96% Сбербанк 241,85 0,61% Полюс 10 433 0,28% Лидеры снижения на 23:00 мск: Новатэк ао 1 270 -5,28% AGRO-гдр 753 -4,17% FIVE-гдр 1 485,5 -4,16% GLTR-гдр 434,7 -3,66% Сургнфгз-п 33,93 -3,62% Все 10 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе. Наибольшие потери были в секторах потребления (-3,78%), строительных компаний (-3,61%) и транспорта (-3,77%).

Сектор нефти и газа снизился на 2,63%). Прежде всего, потери в акциях «НОВАТЭК» (NVTK) превысили 5% после дивидендной отсечки. Во-вторых, котировки Brent падали более чем на 4% к вечеру на фоне очередных распродаж акций региональных банков в США. Мы неоднократно говорили о том, что при возникновении страха на американском рынке в первую очередь страдают рискованные активы, к которым относится и нефть. В сложившейся ситуации инвесторы бегут не только из риска, но и из доллара, так как золото дорожало на 1,5%. Однако последний факт стал позитивом лишь для бумаг «Полюс» (PLZL).

В остальном, сектор металлов и добычи (-2,58%) стал жертвой сильного рубля и сомнений в промышленности Китая, где индекс деловой активности оказался в зоне спада по итогам апреля. Собственно говоря, лишь бумаги «Полюс» показали рост среди компонентов отраслевого индекса.

Выручка «М.Видео-Эльдорадо» (MVID) в 2022г сократилась на 15,5%. «Компания вновь продемонстрировала очень слабые результаты, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - По всей видимости, "М.Видео-Эльдорадо" начинает проигрывать борьбу маркетплейсам. Рост скорректированной EBITDA связан исключительно с пересмотром данного показателя за 2021 год и не должен вводить в заблуждение. В то же время соотношение чистого долга к EBITDA превысило 4,0х, тогда как FCF ритейлера в прошлом году вообще получился отрицательным. Таким образом, мы по-прежнему не видим никаких драйверов для роста стоимости акции "М.Видео-Эльдорадо" и не рекомендуем их к покупке».

АФК «Система» (AFKS) приобрела группу компаний Natura Siberica. «АФК «Система» продолжает расширять собственный инвестиционный портфель, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Впрочем, не имея представления о сумме сделки, сложно оценить ее привлекательность для покупателя. С другой стороны, учитывая, что в 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила всего 10,2 млрд рублей, вряд ли данная история внесет существенный вклад в консолидированные результаты «Системы». В любом случае мы сохраняем рекомендацию покупать по акциям АФК».

Из ярких вечерних новостей отметим то, что совет директоров «Соллерс» (SVAV) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 45,39 руб на акцию. Дата дивидендной отсечки предварительно назначена на 10 июля. Бумаги производителя автотранспорта отреагировали весьма позитивно, поднявшись на 6,4% до 448 руб. Однако даже после этого подъёма дивидендная доходность бумаги превышает 10%.

Акции «ЛУКОЙЛ» упали на 2% под давлением слабой нефти, да и отчётность за I квартал по РСБУ оказалась не столь блестящей. Компания сообщила о том, что прибыль по РСБУ в I квартале снизилась на 22% до 104,28 млрд руб. Выручка в отчётный период сократилась в 1,6 раза до 455,8 млрд руб.

«Три очевидных фактора давления на российский рынок акций: 1) продолжительная техническая перекупленность; 2) резкое снижение цен на нефть; 3) укрепление рубля. Можем отметить и еще один – утрачивает свою силу «дивидендный допинг», который поддерживал ралли недавние недели, - полагает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Дивидендную отсечку по «Новатэку» мы прошли в конце прошлой недели. На этой неделе без дивидендов останутся акции «Банка Санкт-Петербург», а также акции Сбербанка. Таким образом, которая межпраздничная торговая неделя удобна для коррекции. Отчасти два дня падения рублевого индекса уже заметно сняли перегретость, однако до сих пор более 88% компаний-компонентов индекса МосБиржи торгуются одновременно выше своей 50, 100 и 200-дневной скользящей средней линии. Это все еще слишком высокий процент, подразумевающий продолжение коррекционного движения».

Сезонно скорректированный PMI в обрабатывающих отраслях РФ снизился в апреле до 52,6 п. с 53,2 п. в марте. Как минимум, показатель продолжает указывать на рост в отрасли.

Рубль укрепил свои позиции против основных конкурентов. Мы полагаем, что мартовское и апрельское ослабление национальной валюты было во многом связано с наращиванием импорта, а также конвертации капитала иностранных компаний от продажи российских активов. В мае подобные операции пойдут на спад, что позволит рублю немного скорректировать свои потери. Кроме того, стабилизировалась ситуация с нефтью Urals. В апреле её цена подросла более чем на 22% по сравнению с мартом, достигнув среднего значения $58,63 за баррель. Соответственно, это позитивно сказывается на притоке валюты.

Доллар на Forex немного слабел. Отметим укрепление AUD на фоне решения Резервного Банка Австралии повысить ставку на 25 базисных пункта, что стало неожиданностью для рынка. Слабость же самого доллара обусловлена бегством от риска. Главным образом это проявляется в японской иене, которая усиливала свои позиции против американца на 0,6%. Происходило это на фоне сокращения разрыва доходностей казначейских обязательств США и японских бондов. Доходность по 10-летним обязательствам США снижалась на 13% из-за очередного роста рисков банковского кризиса. Региональные банки США продолжают сообщать о депозитных потерях. Также рынок нервирует проблема потолка американского госдолга. «Ранее в январе глава Казначейства США отмечала, что средства вряд ли закончатся до начала июня, но теперь власти вынуждены приостановить выпуск ряда treasuries в качестве экстренной меры, и поэтому некоторые штаты и муниципалитеты в моменте лишатся важного инструмента для управления своими финансами, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Хотя повышение потолка долга с годами превратилось в ожесточенный политический вопрос, даже вызвав понижение кредитного рейтинга государственного долга США в 2011 году, обе американские партии всегда заключали сделку на поздних сроках, чтобы избежать дефолта страны. Так, в прошлом месяце спикер палаты представителей Кевин Маккарти представил законопроект, в котором предлагается поднять потолок долга в размере $31,4 трлн на $1,5 трлн, однако демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий». По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,653 (-0,26%),

EUR/USD - $1,1007 (+0,29%),

GBP/USD - $1,2476 (-0,16%),

USD/JPY - 136,51 (-0,72%),

USD/RUB – 79,62 (-0,79%),

EUR/RUB – 87,77 (-1,02%),

CNY/RUB – 11,496 (-0,78%). Банки США могут столкнуться с валом плохих кредитов Торги в США завершились падением индексов. В очередной раз о себе напомнил банковский кризис, о котором решили преждевременно забыть. На этом фоне американские законодатели призывают ФРС поставить повышение ставки на паузу. Биржевой фонд региональных банков упал более чем на 6%. Наиболее сильные потери были в акциях региональных организаций PacWest (PACW) и Western Alliance (WAL). Впрочем, бумаги крупных банков также не избежали потерь. Фокус внимания постепенно смещается на то, что у региональных банков слишком много плохих кредитов на коммерческую недвижимость. То есть потенциальные банкротства локальных бизнесов могут стать проблемой для региональных кредиторов. 4 мая банковский комитет Сената США соберётся на слушания по вопросу недавних банкротств в секторе.

Фармацевтический гигант Pfizer (PFE) отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли, даже на фоне падения доходов от вакцины против COVID-19 на 75%. Сеть отелей Marriot (MAR) также показала сильные результаты за I квартал на фоне восстановления туристического потока. Ещё один производитель полупроводников NXP Semiconductors (NXPI) предоставил сильный отчёт и повысил прогноз, ссылаясь на рост компонентного спроса на фоне внедрения технологии искусственного интеллекта. DuPont (DD) отчитался о выручке и прибыли выше прогнозов, но одновременно выражает неуверенность в ближайшие кварталы. Во всяком случае, продажи в Китае упали на 20% из-за снижения спроса со стороны электронной промышленности на специальные материалы и газы. Amazon (AMZN) планирует использовать собственную технологию ChatGPT для возрождения интереса к умным колонкам Alexa. IBM (IBM) планирует сократить будущую программу поиска работников на 7,8 тыс., так как полагает, что они могут быть замещены искусственным интеллектом. Tesla (TSLA) немного повысила отпускные цены на Model 3 и Model Y в США и Китае. Morgan Stanley (MS) планирует дополнительно сократить 3 тыс. сотрудников.

Динамика по секторам: Energy -4,29%, Financials -2,3%, Communication Services -1,78%, Real Estate -1,74%, Utilities -1,22%, Industrials -1,05%, Materials -0,94%, Technology -0,93%, Health -0,49%, Consumer Staples -0,32%, Consumer Discretionary +0,16%. По итогам торгов: DJIA - 33684,53 п. (-1,08%),

S&P 500 - 4119,58 п. (-1,16%),

NASDAQ - 12080,51 п. (-1,08%). Рынок в Гонконге под давлением американских проблем Активности в Азии было мало. Не работают рынки в Шанхае и Токио. В Гонконге снижение под давлением внешнего фона. Основные страхи связаны с экономикой США и ростом рисков разрастания банковского кризиса. Впрочем, акции HSBC снижались лишь на 0,6%, что было существенно меньше падения рынка. Потери в акциях Standard Chartered были существенно больше около 2,3%. По состоянию на 8:25 мск: Hang Seng - 19578,31 п. (-1,78%). Нефть снова стала жертвой потери доверия к банковской системе Нефть стабилизировалась после обвального падения накануне. Новостным поводом для резкого снижения котировок стали известия о том, что добыча в Иране достигла 3 млн баррелей в сутки. Однако стоит помнить, что в ОПЕК+ частично рассчитывали на это, так как с мая дополнительно сократят добычу на 1,16 млн баррелей. Поэтому новостной повод вряд ли стал причиной провала котировок. Более всего похоже на повторение динамики при провале акций региональных банков. То есть рост тревоги на рынке сопровождается распродажей всего, что является рискованным.

Меж тем, по данным API, на неделе до 28 апреля коммерческие запасы нефти в США -3,939 млн баррелей, бензин -300 тыс. баррелей, дистилляты -1,5 млн баррелей.

Примечательно, что Morgan Stanley неожиданно снизил свой прогноз цены Brent в III квартале на $12,5 до $77,5 за баррель. В инвестиционном банке полагают, что поставки из РФ остаются стабильными и это позволяет рынку испытывать достаточное насыщение. При этом всплеск спроса в Китае уже отыгран, как рынком, так и поставщиками. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $75,27 (+0,05%),

WTI - $71,52 (-0,17%),

Алюминий - $2368,5 (+0,53%),

Золото - $2024,9 (-0,12%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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