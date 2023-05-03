ПСБ: В центре внимания аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26240 и нового флоатера ОФЗ-ПК 29024.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник котировки ОФЗ демонстрировали слабо позитивную динамику. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,09%, доходность индекса снизилась до 9,42% (-1 б.п.). Падение нефтяных цен на 4% не смогло оказать давления на рынок. Инвесторы отыгрывали улучшение макроэкономических прогнозов ЦБР (повышение оценок ВВП на 2023 г. до 0,5 – 2,0%, снижение прогноза по инфляции до 4,5 – 6,5%).

Минфин РФ сегодня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 (13 лет) и нового флоатера ОФЗ-ПК серии 29024 (12 лет, ставка купона привязана к Ruonia). Флоатеры пользуются высоким спросом у институциональных инвесторов за счет дисконта по цене на первичном размещении и наличия плавающей ставки купона. В четвертом квартале 2022 г. Минфин разместил флоатеры на 2,5 трлн руб. по номиналу. Размещение такого типа ОФЗ поможет Минфину выполнить план этого года и снизит давление нового госдолга на доходность классических ОФЗ. Для Минфина обслуживание флоатеров обходится дешевле классических облигаций. Так ставка Ruonia находится в диапазоне 6,8 – 7,6% в последние 3 месяца (чуть ниже ключевой ставки). А доходность ОФЗ с фиксированной ставкой купона срочностью 10 – 12 лет составляет 10,5 – 10,8% годовых. В четвертом квартале прошлого года Минфин размещал 12-летние флоатеры по цене 96,2 - 96,3% от номинала. Сейчас бумаги торгуются в диапазоне 97,6 – 98,1%. Объем размещения флоатеров сегодня будет зависеть от цены, по которой Минфин будет готов удовлетворить заявки.

Сегодня ожидаем сохранения котировок ОФЗ около достигнутых уровней. Размещение флоатеров после длительной паузы скорее всего будет проходить в относительно небольшом объеме 70 – 100 млрд. руб.