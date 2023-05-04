ПСБ: Рынок ОФЗ позитивно воспринял увеличение госзаимствований за счет флоатеров

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду индекс цен гособлигаций RGBI вырос ещё 0,02%, доходность индекса снизилась до 9,41% (-1 б.п.). Снижение нефтяных цен вчера продолжилось. С начала этой недели баррель Brent подешевел уже на 10% до 72,3 долл., минимум с декабря 2021 г. Сказываются опасения замедления мировой экономики из-за повышения ставок и проблем в банковском секторе США. Тем не менее, ухудшение конъюнктуры на сырьевом рынке не отразилось на рынке ОФЗ. Поддерживающим фактором выступает прошедшее с начала года ослабление курса рубля, что позитивно для экспортеров и для наполнения бюджета.

Минфин РФ вчера начал размещение новых флоатеров. Выпуск серии ОФЗ-ПК 29024 (12 лет, ставка купона привязана к Ruonia) был продан на 75,5 млрд руб. при спросе 260,7 млрд руб. Размещение классических ОФЗ-ПД 26240 (13 лет) прошло на 23,3 млрд. руб. по номиналу с доходностью 10,81%. Премия к закрытию вторника составила всего 3 б.п. Полагаем, что дальнейшее размещение флоатеров ослабит ожидания премии на аукционах по размещению ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться вблизи достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ 26221 актуальным видим диапазон доходности 10,4 – 10,6% годовых.