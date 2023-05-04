ПСБ: Итоги заседания ФРС поддержат рост котировок золота

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

ФРС США вчера ожидаемо подняла диапазон ключевой ставки на 25 б.п., до 5%-5,25%. В своем заявлении о решении регулятор смягчил риторику, убрав упоминание о целесообразности дальнейшего повышения ставки, и уже более определенно констатировал ужесточение условий кредитования, способных негативно повлиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, хотя степень этого влияния для Федрезерва по-прежнему пока не ясна. Эти тезисы в заявлении достаточно определенно указывают на готовность ФРС взять паузу в повышении ставки.

Остальные положения в целом остались прежними - было подтверждено, что банковская система устойчива и что американский ЦБ продолжает в первую очередь фокусироваться на борьбе с инфляцией и продолжит сокращать свой баланс согласно планам.

Глава ФРС Дж. Пауэлл в ходе своего выступления добавил, что регулятор уже видит эффект от резкого повышения ставки (напомним, что в начале прошлого года ставка была околонулевой), в первую очередь для инвестактивности и рынка жилья. Видит регулятор и торможение инфляции, но по-прежнему упорно не верит в устойчивость этого тренда. Поэтому, комментируя изменение тональности заявления, Пауэлл отметил, что решение о паузе в повышении ставки ФРС окончательно примет на июньском заседании (а когда же еще?), но пока точно нет условий для ее снижения. Относительно состояния в экономике Дж. Пауэлл выразился туманно - по его мнению, более вероятно, что рецессии в США удастся избежать, хотя он и допустил, что "мягкая рецессия" возможна.

Рынки восприняли решение ФРС как подтверждающий сигнал не только о завершении цикла роста ключевой ставки, но и о более быстром, уже с конца лета, переходе к ее снижению. В первую очередь из-за неубедительной оценки ситуации в экономике.

На этом фоне цены на золото, основной бенефициар смены политики ФРС, уже утром пытались обновить исторические максимумы. Мы ждем, что золото пойдет выше - наш ориентир на лето - 2250-2300 долл./унцию. Отметим и евро в паре с долларом, обновившее пики с марта прошлого года. Ждем закрепления пары в нашей целевой зоне 1,10-1,15 в мае-июне, с тенденцией движения в ее верхней границе.