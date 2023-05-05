ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов взял паузу в снижении, завершая торги около отметки 2525 пунктов

Сегодня трехдневная коррекция рынка замедлилась на фоне отскока цен на нефть. Впрочем, давящим фактором остается заметное укрепление рубля к основным валютам МосБиржи. Покупатели приобретали преимущественно бумаги с интересными корпоративными и отраслевыми идеями.

В лидерах сегодняшнего роста был сектор горной добычи и металлургии. На фоне продолжающегося роста цен на золото, дорожали акции золотодобытчиков. Отметим, что совет директоров Полюса в ближайшие недели даст рекомендации по размеру дивидендов за 2022 г. Также инвесторы отдали предпочтение бумагам Мечела и En+ Group, ввиду улучшения отраслевой конъюнктуры.

Из наиболее ликвидных бумаг инвесторы приобретали расписки Yandex на фоне новостей о возможных покупателях компании. Также дорожали акции Татнефти и МТС, ввиду высоких надежд объявления дивидендов.

Из менее ликвидных бумаг дорожали акции Белуги и Интер РАО. Поддержку первой оказывало восстановление после коррекции, вызванной дивидендной отсечкой (отметим высокую перспективу закрытия отсечки). Вторая же дорожала на фоне того, что компания намерена выплатить акционерам 28,36 коп. на акцию.

Бумаги остальных секторов демонстрировали разнонаправленную динамику. Аутсайдером торгов стали бумаги Аэрофлота ввиду ухудшения отраслевых новостей.

Мы считаем, что на данный момент потенциал снижения индекса МосБиржи сохраняется, ориентируемся на отметку 2500 пунктов.