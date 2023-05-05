Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов взял паузу в снижении, завершая торги около отметки 2525 пунктов

Сегодня трехдневная коррекция рынка замедлилась на фоне отскока цен на нефть. Впрочем, давящим фактором остается заметное укрепление рубля к основным валютам МосБиржи. Покупатели приобретали преимущественно бумаги с интересными корпоративными и отраслевыми идеями.

В лидерах сегодняшнего роста был сектор горной добычи и металлургии. На фоне продолжающегося роста цен на золото, дорожали акции золотодобытчиков. Отметим, что совет директоров Полюса в ближайшие недели даст рекомендации по размеру дивидендов за 2022 г. Также инвесторы отдали предпочтение бумагам Мечела и En+ Group, ввиду улучшения отраслевой конъюнктуры.

Из наиболее ликвидных бумаг инвесторы приобретали расписки Yandex на фоне новостей о возможных покупателях компании. Также дорожали акции Татнефти и МТС, ввиду высоких надежд объявления дивидендов.

Из менее ликвидных бумаг дорожали акции Белуги и Интер РАО. Поддержку первой оказывало восстановление после коррекции, вызванной дивидендной отсечкой (отметим высокую перспективу закрытия отсечки). Вторая же дорожала на фоне того, что компания намерена выплатить акционерам 28,36 коп. на акцию.

Бумаги остальных секторов демонстрировали разнонаправленную динамику. Аутсайдером торгов стали бумаги Аэрофлота ввиду ухудшения отраслевых новостей.

Мы считаем, что на данный момент потенциал снижения индекса МосБиржи сохраняется, ориентируемся на отметку 2500 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги