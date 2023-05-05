Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Южуралзолото Группа Компаний» объемом 10 млрд рублей

27 апреля 2023 года АО «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК») разместило биржевые облигации серии 001Р-03 на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года и купонным периодом 182 дня.

Сбор заявок состоялся 25 апреля 2023 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 10,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,67% годовых, индикативный объем выпуска – не менее 5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок суммарный спрос на пике превысил объем первоначального предложения более чем в 3 раза, что позволило компании неоднократно снизить ориентир ставки купона, зафиксировав его на уровне 10,05% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,30% годовых, а также увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей.

«Данной сделкой АО «ЮГК» продолжила реализацию стратегии по удлинению долгового портфеля и диверсификации базы инвесторов. Мы рады видеть новые имена в книге заявок. Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности», – сообщил финансовый директор АО ««Южуралзолото Группа Компаний» Артём Клёцкин.

Ранее АО «ЮГК» были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА.

«Дебютное размещение облигаций АО «ЮГК», номинированных в российских рублях, – знаковое событие для бондов золотодобывающего сектора. Инвесторы продемонстрировали повышенный интерес к новой инвестиционной возможности, что позволило компании привлечь финансирование на комфортных условиях» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.