«Открытие»: Банковский кризис может отодвинуть на второй план статистику по рынку труда в США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Банковский кризис может отодвинуть на второй план статистику по рынку труда в США

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В Гонконге рост, включая акции недвижимости на ожиданиях государственных стимулов. Нефть пытается дорожать на идеи дополнительного сокращения производства. Рубль относительно стабилен в утренние часы. Вероятно, что в пятницу отскок состоится в акциях нефтегазового сектора. Как минимум, котировки нефти отошли от минимальных значений недели. Бумаги Банка «Санкт-Петербург» торгуются 5 мая последний день с дивидендами, а 8 мая будет последний день с дивидендами в акциях Сбербанка.

Сильный рубль продавил российский рынок

· В течение дня российский рынок боролся с переменным успехом с двумя тенденциями: укрепление рубля и стабилизация нефти. В итоге, рубль оказался сильнее, заставив Индекс МосБиржи закрыться в минусе. Сектор нефти и газа просел под давлением национальной валюты. Аналогичная ситуация могла бы сложиться в бумагах металлов и добычи, но там положительную динамику поддержали бумаги золотодобывающих компаний. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,680 млрд руб.

· По итогам торгов 4 мая индекс МосБиржи - 2524,51 п. (-0,31%), а индекс РТС - 1018,72 п. (+1,01%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Polymetal 648 5,21% ЭН+ГРУП ао 438 4,53% AGRO-гдр 747,8 3,4% ИнтерРАОао 3,98 2,72% МосБиржа 109,25 2,37%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Аэрофлот 37,03 -2,6% НЛМК ао 128,74 -0,82% РусГидро 0,8 -0,46% Сургнфгз-п 33,43 -0,43% ММК 38 -0,29%

· 6 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, а 4 показали рост. Самое большое снижение в секторе нефти и газа (-0,7%), а наиболее заметный рост в секторе строительных компаний (+0,6%).

· Бумаги «Мечела» ( MTLR ) позитивно отреагировали на новости об увеличении экспорта российского угля. Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в январе — марте 2023 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,9 млн т. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% до 49,8 млн т. В Минэнерго РФ утверждают, что спрос на уголь в Китае и Индии остаётся весьма высокий, что обещает российским угольщикам устойчивый сбыт.

· Одним из главных аутсайдеров дня оказались акции «Аэрофлота» ( AFLT ). Росавиация намерена оптимизировать региональные перевозки, так как государственная поддержка и субсидирование авиаотрасли сократились. В планах оптимизация маршрутов с низким спросом. Впрочем, новость лишь в первом приближении кажется негативной. С одной стороны, сокращение субсидий снижает потенциал выручки авиакомпаний, но, с другой, реорганизация маршрутов может повысить их эффективную отдачу.

· Акции золотодобывающих компаний были среди лидеров дня. Жёлтый металл продолжает дорожать на фоне банковского кризиса в США и снижения доверия к доллару в мире. Интерес к бумагам «Полюс» также поддержали слухи о том, что совет директоров компании может рекомендовать выплату дивидендов.

· Прибыль «Акрона» по РСБУ в I квартале снизилась в 2,8 раза до 13,818 млрд руб. Падение выручки составило 42,6% до 37,942 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 58,1% до 20,505 млрд руб. Акции «Акрона» смогли закрыть день нейтрально.

· И, наконец, российский PMI в сфере услуг снизился в апреле до 55,9 п. с 58,1 п. в марте. Однако индекс устойчиво указывает на расширение, что в начале сезона летних отпусков является вполне традиционной тенденцией.

· Рубль укрепил свои позиции. Мы продолжаем придерживаться идеи, что усиление рубля связано с сокращением операций по конвертации зарубежными компаниями средств от продажи российских активов. Впрочем, поступили новости о том, что германская Henkel продала свои заводы в РФ с опцией возможного выкупа. Однако сумма сделки около $600 млн вряд ли окажет существенное влияние на валютные торги. Минфин РФ планирует с 10 мая по 6 июня продать юани на сумму 40,4 млрд руб, или 2 млрд руб в день. В последнее время усилились ожидания того, что ведомство может даже выйти с покупками валюты, так как в апреле цена Urals подскочила более чем на 22% до $58,63 за баррель. В остальном, рубль уже не выглядит сильно перепроданным, но сохраняет потенциал движения в сторону 75 за американскую денежную единицу, где уже можно будет говорить о какой-то экономической обоснованности курса.

· Индекс доллара к вечеру вернулся к значениям предыдущего дня. Евро слабел на 0,4%. Решение ЕЦБ повысить ставки на 25 Б.П. многие восприняли на рынке в качестве признака нежелания чрезмерно ужесточать денежную политику. Это первое скромное повышение после серии решений изменения ставки на 50 Б.П. Иена укреплялась относительно доллара на 0,5%, реагируя на очередные проблемы банков США и сокращение разрыва доходностей между американскими и японскими долговыми бумагами. Впрочем, вполне достаточно было фактора новых жертв банковского кризиса, что явно не идёт на пользу аппетита к риску.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 101,183 (+0,07%),

· EUR/USD - $1,1014 (-0,43%),

· GBP/USD - $1,2574 (+0,07%),

· USD/JPY - 134,14 (-0,47%),

· USD/RUB – 78,05 (-1,46%),

· EUR/RUB – 86,18 (-1,76%),

· CNY/RUB – 11,269 (-1,62%.

Проблемы американских банков далеки от завершения

· Индексы США завершили торги в минусе. Главным негативом дня вновь стали региональные банки. Сначала появились новости о том, что PacWest (PACW) изучает возможности повышения устойчивости, включая частичную, или полную продажу банка. Затем возникли слухи, что Western Alliance (WAL) предпринимает аналогичные действия. Руководство Western Alliance попыталось опровергнуть эту информацию, но рынок слабо в это верит. Дошло даже до того, что Reuters сообщает о возможных расследованиях властями США манипуляций рынком. Тем не менее, в Федеральной Корпорации по Страхованию Вкладов планируют увеличить сборы с крупных банков для пополнения страхового фонда. Вероятно, что FDIC и ФРС могут даже повысить страховую сумму депозитов выше $250 тыс.

· Доходность казначейских обязательств снижалась на ожиданиях, что ФРС завершила цикл ужесточения, а банковский кризис лишь подтолкнёт регулятора к рассмотрению вариантов смягчения политики. Повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. вместо 50 б.п. также оценили в качестве признака смягчения позиции.

· Число первичных обращений за пособием по безработице составило 242 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Производительность труда упала в I квартале на 2,7% на фоне роста стоимости труда на 6,3%. Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в марте до $64,2 млрд с $70,6 млрд в феврале.

· Microsoft (MSFT) планирует финансовую поддержку AMD (AMD) в сфере разработки специализированных чипов для искусственного интеллекта. Акции Qualcomm (QCOM) были под давлением, хотя компания отчиталась в рамках ожиданий. Однако руководство Qualcomm вынуждено пересмотреть прогнозы на текущий и ближайшие кварталы из-за дальнейшего ухудшения спроса на умные телефоны. First Horizon (FHN) и TD Bank (TD) совместно заявили о прекращении сделки по поглощению First Horizon за $13,4 млрд. Платформа онлайн коммерции Shopify (SHOP) отчиталась лучше ожиданий, а также планирует продать часть своего логистического бизнеса. Главным событием после закрытия торгов стал отчёт Apple (APPL). Прибыль на акцию составила $1,52 при ожиданиях $1,43. Выручка упала на 2,5% до $94,84 млрд при ожиданиях $92,60 млрд. При этом продажи iPhone выросли на 1,5%, а вот продажи компьютеров Mac упали на 31%, а также снизились продажи iPad на 13%. Тем не менее, финансовые показатели оказались лучше ожиданий, а менеджмент обновил прогноз на текущий квартал, который совпал с проекцией рынка. Apple также объявила о программе обратного выкупа на $90 млрд.

· Динамика по секторам: Financials -1,29%, Communication -1,26%, Energy -1,11%, Industrials -1,09%, Health Care -0,81%, Consumer Discretionary -0,71%, Materials -0,64%, Technology -0,49%, Consuemr Staples -0,29%, Utilities +0,73%, Real Estate +0,92%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33127,74 п. (-0,86%),

· S&P 500 - 4061,22 п. (-0,72%),

· NASDAQ - 11966,40 п. (-0,49%).

Акции искусственного интеллекта сдуваются на бирже в Шанхае

· Активность в Азии остаётся ниже обычного, так как японский рынок продолжает отдыхать. В Шанхае снижение, а в Гонконге рост. Основное давление на рынок в Шанхае оказывают бумаги, связанные с технологией искусственного интеллекта, чей сектор терял более 2%. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin снизился в апреле до 56,4 п. с 57,8 п. в марте. Технологичный сектор в Гонконге прибавлял более 1,5%. Акции Alibaba также повышались на сравнимую величину, реагируя на новости о том, что подразделение компании международных онлайн продаж рассматривает возможности для листинга в Нью-Йорке. Также в Гонконге повышался сектор недвижимости на 3% на ожиданиях стимулов правительства.

По состоянию на 8:25 мск:

· Hang Seng - 20070,72 п. (+0,61%),

· Shanghai Composite - 3333,04 п. (-0,52%).

Дешевая нефть в среднесрочной перспективе не устроит ключевых производителей

· Нефть пыталась дорожать но рискует закрыть третью подряд неделю с потерями. Однако не стоит пока драматизировать ситуацию. Судя по всему, китайская праздничная неделя подарит обнадёживающую статистику по перемещению пассажиров. Индекс деловой активности от Caixin по КНР также находится в зоне роста, хотя и снизился в апреле до 56,3 п. с 57,8 п. в марте. Кроме того, на рынке начинают вызревать ожидания, что ОПЕК+ может вновь прибегнуть к сокращению производства на грядущем заседании в июне. В МВФ полагают, что Саудовская Аравия нуждается в ценах около $80-$90 за баррель для балансировки бюджета. То есть тенденция на снижение цены совершенно не устраивает лидера ОПЕК. Впрочем, если падение окажется краткосрочным, то никаких дополнительных действий не будет.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $73,21 (+0,92%),

· Золото - $2054,8 (-0,15%).