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«Открытие»: Неблагоприятный внешний фон и внутренние корпоративные события могут негативно повлиять на российский рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Неблагоприятный внешний фон и внутренние корпоративные события могут негативно повлиять на российский рынок Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать негативным. Азиатские рынки снижаются. Статистика КНР показала существенное падение импорта в апреле. Кроме того, продолжаются дипломатические неприятности Китая и Канады. Нефть не смогла продолжить восстановление после двух дней роста. На старте дня ждём снижения российского рынка, в том числе из-за дивидендной отсечки в бумагах Сбербанка. Также свою роль может сыграть укрепление рубля, что традиционно трактуется в качестве негатива для акций экспортёров. Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Основной негатив обеспечил внешний фон. В Европе продолжают обсуждать 11-ый пакет санкций против РФ, хотя основное его содержание нацелено на закрытие возможностей обхода уже назначенных рестрикций.

По итогам торгов 8 мая Индекс МосБиржи 2527,59 п. (-0,42%), а Индекс РТС - 1019,29 п. (-1,39%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 20,351 млрд руб.

8 отраслевых индекса российского рынка закрыли день снижением и лишь 2 смогли показать прирост. Самые большие потери были в секторе финансов (-2,94%) на фоне падения бумаг Банка «Санкт-Петербург», которые торговались первый день без дивидендов. Ростом отметился сектор химии и нефтехимии (+0,78%), а также нефти и газа (+0,07%).

Очередной пакет санкций Евросоюза уже разработан и направлен на утверждение странам участницам. Основные его меры направлены на сокращение возможностей обхода уже принятых рестрикций. Обсуждение пакета продолжится 10 мая.

Санкционная тематика не позволила рублю воспользоваться дорожающей нефтью. Российская валюта ослабла относительно своих основных конкурентов. Новые рестрикции Евросоюза могут повлиять на объёмы поступающей валюты. По итогам торгов 8 мая: USD/RUB – 78,19 (+1,04%),

EUR/RUB – 86,25 (+0,93%),

CNY/RUB – 11,242 (+0,68%). В ФРС предостерегают рынок от идеи наступления паузы в цикле ужесточения денежной политики Внешние рынки на текущей неделе преимущественно снижаются. В США прирост показывает сектор энергетики на фоне дорожающей нефти. В остальном, рынок пытается переварить сигналы из ФРС и проблему потолка госдолга. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предостерёг рынок от мнения, что регулятор поставил цикл ужесточения на паузу. Впрочем, он также подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом поступающей статистики.

В отношении проблемы госдолга США в Белом доме изучают возможность обойтись без участия Конгресса. Сами же законодатели, как республиканцы, так и демократы, выступают против краткосрочного решения.

В корпоративной сфере хорошие новости поступили для Boeing. Авиаперевозчик Ryanair подтвердил заказ на 300 новых B737 Max 10 стоимостью около $40 млрд. Western Digital своей отчётностью подтверждает спад спроса на компьютерную технику. Убытки производителя жестких дисков оказались больше ожиданий Wall Street, но более удручающим было снижение прогноза по выручке в текущем квартале до $2,4-$2,6 млрд, что также оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Динамика по секторам: Materials -0,93%, Technology -0,85%, Health -0,69%, Communication Services -0,52%, Real Estate -0,4%, Financials -0,37%, Consumer Staples -0,3%, Utilities -0,2%, Consumer Discretionary +0,02%, Energy +0,04%, Industrials +0,17%. По итогам торгов 9 мая: DJIA - 33561,81 п. (-0,17%),

S&P 500 - 4119,17 п. (-0,46%),

NASDAQ - 12179,55 п. (-0,63%). Японский рынок в полосе нестабильности из-за массовой отчётности корпораций Азиатские рынки снижались на торгах в среду. Статистика Китая по экспорту и импорту оказалась не столь сильной, если, конечно, речь не идёт о торговле с РФ. Рост общего экспорта в апреле составил 8,5% после 14,8% в марте. Импорт упал на 7,9% по сравнению с мартовским снижением на 1,4%. Положительное сальдо торгового баланса повысилось до $90,21 млрд. Инвесторы также проявляют осторожность перед выходом отчёта потребительской инфляции в США. Банковский сектор терял более 3%, а сектор недвижимости почти 2%. Также на настроение рынка повлиял очередной скандал с Канадой, который привёл к взаимной высылке дипломатов. Пекин пригрозил возможными санкциями, если канадская сторона продолжит своё деструктивное вмешательство во внутренние дела Китая, включая вопросы национальных и религиозных меньшинств.

Японский рынок отступил от своего 16-ти месячного максимума. Впереди три дня массовой отчётности компаний, включая около 300 в среду, почти 500 в четверг и около 1000 в пятницу. Акции Nintendo торговались в минусе после заявлений компании о прохождении пика спроса на игровые консоли. Сильная отчётность послужила поводом для роста таких бумаг, как Mitsubishi Heavy Industries (+6,0%), Mitsubishi Corp. (+3,7%). Слабая отчётность стала причиной падения акций Mitsubishi Motors Corp. На 9,6%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 29132,54 п. (-0,38%),

Hang Seng - 19771,75 п. (-0,48%),

Shanghai Composite - 3319,50 п. (-1,14%). Рост запасов в США заставляет нефть дешеветь Нефть незначительно дешевела. Основным поводом для этого стала статистика по запасам в США. Согласно данным API, на неделе до 5 мая коммерческие запасы нефти +3,618 млн баррелей, бензина -800 тыс. баррелей, а дистиллятов -400 тыс. баррелей. Меж тем накануне появилась информация из администрации Джо Байдена, что покупки нефти в стратегические резервы могут начаться в II полугодии после завершения профилактики хранилищ. В соседней Канаде производители были вынуждены прекратить добычу около 320 тыс. баррелей в сутки из-за множественных лесных пожаров в провинции Альберта. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $76,94 (-0,44%),

WTI - $73,13 (-0,04%),

Золото - $2035,1 (-0,17%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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