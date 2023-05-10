«Открытие»: Неблагоприятный внешний фон и внутренние корпоративные события могут негативно повлиять на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Неблагоприятный внешний фон и внутренние корпоративные события могут негативно повлиять на российский рынок
- Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать негативным. Азиатские рынки снижаются. Статистика КНР показала существенное падение импорта в апреле. Кроме того, продолжаются дипломатические неприятности Китая и Канады. Нефть не смогла продолжить восстановление после двух дней роста. На старте дня ждём снижения российского рынка, в том числе из-за дивидендной отсечки в бумагах Сбербанка. Также свою роль может сыграть укрепление рубля, что традиционно трактуется в качестве негатива для акций экспортёров.
- Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Основной негатив обеспечил внешний фон. В Европе продолжают обсуждать 11-ый пакет санкций против РФ, хотя основное его содержание нацелено на закрытие возможностей обхода уже назначенных рестрикций.
- По итогам торгов 8 мая Индекс МосБиржи 2527,59 п. (-0,42%), а Индекс РТС - 1019,29 п. (-1,39%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 20,351 млрд руб.
- 8 отраслевых индекса российского рынка закрыли день снижением и лишь 2 смогли показать прирост. Самые большие потери были в секторе финансов (-2,94%) на фоне падения бумаг Банка «Санкт-Петербург», которые торговались первый день без дивидендов. Ростом отметился сектор химии и нефтехимии (+0,78%), а также нефти и газа (+0,07%).
- Очередной пакет санкций Евросоюза уже разработан и направлен на утверждение странам участницам. Основные его меры направлены на сокращение возможностей обхода уже принятых рестрикций. Обсуждение пакета продолжится 10 мая.
- Санкционная тематика не позволила рублю воспользоваться дорожающей нефтью. Российская валюта ослабла относительно своих основных конкурентов. Новые рестрикции Евросоюза могут повлиять на объёмы поступающей валюты.
По итогам торгов 8 мая:
- USD/RUB – 78,19 (+1,04%),
- EUR/RUB – 86,25 (+0,93%),
- CNY/RUB – 11,242 (+0,68%).
В ФРС предостерегают рынок от идеи наступления паузы в цикле ужесточения денежной политики
- Внешние рынки на текущей неделе преимущественно снижаются. В США прирост показывает сектор энергетики на фоне дорожающей нефти. В остальном, рынок пытается переварить сигналы из ФРС и проблему потолка госдолга. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предостерёг рынок от мнения, что регулятор поставил цикл ужесточения на паузу. Впрочем, он также подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом поступающей статистики.
- В отношении проблемы госдолга США в Белом доме изучают возможность обойтись без участия Конгресса. Сами же законодатели, как республиканцы, так и демократы, выступают против краткосрочного решения.
- В корпоративной сфере хорошие новости поступили для Boeing. Авиаперевозчик Ryanair подтвердил заказ на 300 новых B737 Max 10 стоимостью около $40 млрд. Western Digital своей отчётностью подтверждает спад спроса на компьютерную технику. Убытки производителя жестких дисков оказались больше ожиданий Wall Street, но более удручающим было снижение прогноза по выручке в текущем квартале до $2,4-$2,6 млрд, что также оказалось ниже ожиданий аналитиков.
- Динамика по секторам: Materials -0,93%, Technology -0,85%, Health -0,69%, Communication Services -0,52%, Real Estate -0,4%, Financials -0,37%, Consumer Staples -0,3%, Utilities -0,2%, Consumer Discretionary +0,02%, Energy +0,04%, Industrials +0,17%.
По итогам торгов 9 мая:
- DJIA - 33561,81 п. (-0,17%),
- S&P 500 - 4119,17 п. (-0,46%),
- NASDAQ - 12179,55 п. (-0,63%).
Японский рынок в полосе нестабильности из-за массовой отчётности корпораций
- Азиатские рынки снижались на торгах в среду. Статистика Китая по экспорту и импорту оказалась не столь сильной, если, конечно, речь не идёт о торговле с РФ. Рост общего экспорта в апреле составил 8,5% после 14,8% в марте. Импорт упал на 7,9% по сравнению с мартовским снижением на 1,4%. Положительное сальдо торгового баланса повысилось до $90,21 млрд. Инвесторы также проявляют осторожность перед выходом отчёта потребительской инфляции в США. Банковский сектор терял более 3%, а сектор недвижимости почти 2%. Также на настроение рынка повлиял очередной скандал с Канадой, который привёл к взаимной высылке дипломатов. Пекин пригрозил возможными санкциями, если канадская сторона продолжит своё деструктивное вмешательство во внутренние дела Китая, включая вопросы национальных и религиозных меньшинств.
- Японский рынок отступил от своего 16-ти месячного максимума. Впереди три дня массовой отчётности компаний, включая около 300 в среду, почти 500 в четверг и около 1000 в пятницу. Акции Nintendo торговались в минусе после заявлений компании о прохождении пика спроса на игровые консоли. Сильная отчётность послужила поводом для роста таких бумаг, как Mitsubishi Heavy Industries (+6,0%), Mitsubishi Corp. (+3,7%). Слабая отчётность стала причиной падения акций Mitsubishi Motors Corp. На 9,6%.
По состоянию на 8:25 мск:
- NIKKEI 225 - 29132,54 п. (-0,38%),
- Hang Seng - 19771,75 п. (-0,48%),
- Shanghai Composite - 3319,50 п. (-1,14%).
Рост запасов в США заставляет нефть дешеветь
- Нефть незначительно дешевела. Основным поводом для этого стала статистика по запасам в США. Согласно данным API, на неделе до 5 мая коммерческие запасы нефти +3,618 млн баррелей, бензина -800 тыс. баррелей, а дистиллятов -400 тыс. баррелей. Меж тем накануне появилась информация из администрации Джо Байдена, что покупки нефти в стратегические резервы могут начаться в II полугодии после завершения профилактики хранилищ. В соседней Канаде производители были вынуждены прекратить добычу около 320 тыс. баррелей в сутки из-за множественных лесных пожаров в провинции Альберта.
По состоянию на 8:45 мск:
- Brent - $76,94 (-0,44%),
- WTI - $73,13 (-0,04%),
- Золото - $2035,1 (-0,17%).