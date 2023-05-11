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«Открытие»: Дивидендный разрыв в акциях Сбербанка лишь взбодрил покупки по широкому спектру бумаг Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Дивидендный разрыв в акциях Сбербанка лишь взбодрил покупки по широкому спектру бумаг Отечественный рынок на старте дня провалился до 2483,79 п. по индексу МосБиржи. Однако затем ситуация довольно быстро исправилась, так как ряд тяжеловесных бумаг компенсировал своим ростом дивидендный разрыв в акциях Сбербанка. В частности, рост более 2% демонстрировали секторы нефти и газа, электроэнергетики, металлов и добычи. В лидерах оказались бумаги Polymetal на сообщениях о возможном возвращении к выплате дивидендов по итогам I полугодия. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2551,39 п. (+0,94%), а Индекс РТС - 1057,67 п. (+3,77%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, Globaltrans, VK, N+ Group и ВТБ. Самыми слабыми оказались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, а также МКБ.

Поставщиком позитива стала компания Polymetal. Производство золота в I квартале сократилось на 3% до 296 тыс. унций. Производство серебра упало на 13%. Однако выручка выросла на 19% до $733 млн. Компания вернётся к рассмотрению вопроса дивидендов по итогам I полугодия и с учётом ситуации на внешних рынках. По итогам года ожидается существенный положительный свободный денежный поток, что также будет способствовать возвращению практики выплаты дивидендов. Разделение российских и казахстанских активов планируется завершить в II полугодии в 2024 году. При этом для казахстанских активов будет создана полностью новая компания.

Акции Сбербанка на старте дня проседали до215,7 руб за обыкновенную бумагу. Однако днём эти потери несколько уменьшились, а негативное влияние на индексы было компенсировано ростом таких бумаг, как «Роснефть» на 1,5%, «Газпром» на 1,6% и «ЛУКОЙЛ» на 2,2%. Впрочем, также на рынке формируется мнение, что бумаги Сбербанка смогут довольно быстро закрыть дивидендный разрыв, так как прибыль текущего года может вновь стать основой для нового дивидендного рекорда.

Softline в своей презентации для инвесторов сообщает, что прогнозирует рост выручки в текущем году на 38,6% до 98 млрд руб. Рост валовой прибыли должен будет составить 82,9% до 22,5 млрд руб. Предполагается, что в 2025 году оборот уже окажется на уровне 140 млрд руб, из которых около 40 млрд руб будет выручка за собственные решения. В 2022 году доля выручки от собственных решений составила лишь 6,6 млрд руб.

Укрепление рубля не помешало акциям экспортёров. Российская валюта существенно укреплялась против основных конкурентов. Мы предполагали, что ослабление в марте и апреле во многом было связано с конвертацией средств иностранных компаний, полученных за российские активы. В мае давление с этой стороны заметно ослабло. Кроме того, есть вероятность того, что российские компании конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты. И, наконец, если судить по китайским данным по торговле, то российский экспорт несколько замедлил рост, но положительное сальдо сохраняется. В течение месяца рубль может нацелиться на взятие уровня 75 за доллар, чему также будет помогать предстоящий налоговый период.

Доллар незначительно укреплялся на Forex перед публикацией статистики по потребительской инфляции в США. Накануне президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предостерег рынок от идеи о том, что цикл повышения ставки поставлен на паузу. Впрочем, уже в среду своей позицией с японским изданием Nikkei поделилась председатель ЕЦБ Кристин Лагард. По её мнению, регулятор предпринял решительные меры по борьбе с инфляцией, но этого пока недостаточно, так как риски ускорения роста цен сохраняются. В целом, подобные слова стоит рассматривать в качестве сигнала дальнейшего повышения ставки ЕЦБ. По состоянию на 15:50 мск: DXY - 101,07 (-0,32%),

EUR/USD - $1,0998 (+0,31%),

GBP/USD - $1,267 (+0,37%),

USD/JPY - 134,41 (-0,61%),

USD/RUB – 75,93 (-2,89%),

EUR/RUB – 85,51 (-3,17%),

CNY/RUB – 10,963 (-2,48%). Акции Credit Agricole вытянули банковский сектор Европы в лидеры дня Торги в Европе начинались ростом индексов, но затем ситуация испортилась. Инвесторы явно обеспокоены вероятностью более высокой инфляции в США. Впрочем, не обошлось и без хороших сюрпризов. Акции Credit Agricole дорожали более чем на 5%. Французский банк отчитался лучше ожиданий и существенный вклад в рост прибыли был сделан благодаря трейдинговым операциям. Благодаря этому банковский сектор в Европе демонстрировал самый сильный рост. На втором месте был прирост в секторе недвижимости. Акции шведского фармацевта Orphan Biovitrum теряли около 15% на новостях о том, что компания предложила $1,7 млрд за американскую биотехнологичную структуру CTI BioPharma. Если говорить об отчётностях, то традиционно около половины уже отчитавшихся 205 европейских компаний, чьи акции входят в Stoxx 600, смогли превзойти прогнозы аналитиков. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7772,45 п. (+0,11%),

DAX - 15960,92 п. (+0,03%),

CAC 40 - 7401,85 п. (+0,06%). Нефть под впечатлением роста запасов в США и производственных прогнозов Нефть оставалась в лёгком минусе. Накануне Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе до 5 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,618 млн баррелей. Также Минэнерго США прогнозирует рост добычи в стране на 5,1% в текущем году. Соответственно, позитивный эффект от неожиданного заявления из Белого дома о возможном возобновлении пополнения стратегических резервов в II полугодии сошел на нет. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $77,21 (-0,09%),

Золото - $2053,5 (+0,73%), Потребительская инфляция в США неохотно, но замедляется Базовый CPI США замедлился в апреле лишь до 5,5% с 5,6% в марте. Общий CPI замедлил рост до 4,9% с 5,0% в марте, хотя прогнозы говорили о том, что темпы роста сохраняться. При этом, в отличие от марта, за месяц общий индекс подрос на 0,4% по сравнению с 0,1% месяцем ранее. Впрочем, статистика была встречена благосклонно. Доллар начал слабеть.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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