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«Открытие»: Рубль развернулся по факту сильной перекупленности Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рубль развернулся по факту сильной перекупленности Отечественный рынок не стал впадать в уныние по поводу дешевеющих в утренние часы металлов. Достаточно было торгующейся в плюсе нефти и сохраняющихся дивидендных надежд. Даже акции Сбербанка весьма активно закрывают дивидендный разрыв, поднявшись выше 230 руб. Разве только негативная реакция на провал котировок никеля проявилась в бумагах ГМК «Норникель». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 16:00 мск Индекс МосБиржи - 2590,83 п. (+1,65%), а Индекс РТС - 1057,62 п. (+0,49%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКБ, ГК «ПИК», Сбербанк, «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ». Самыми слабыми оказались «РусАгро», ВТБ, привилегированные «Транснефть», «Полюс» и Globaltrans.

Просадка в акциях «Полюс» вызвана разочарованием рынка относительно рекомендаций по дивидендам. Совет директоров предложил выплатить 436,79 руб на акцию, что даёт доходность около 4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 16 июня текущего года. Решение ещё должны утвердить акционеры в рамках ГОСА, назначенного на 6 июня. Впрочем, как отмечается в сообщении самой компании, объём выплат приблизительно соответствует 30% от EBITDA, что согласуется с дивидендной политикой.

Бумаги HeadHunter дорожали на ожиданиях обратного выкупа. Из-за кипрской прописки компания не может выплачивать дивиденды, поэтому вариант выкупа акций становится приоритетным.

В целом, рынок вверх вновь тащит сектор нефти и газа, а также восстановление бумаг Сбербанка. То есть всё это ещё надежды на дивиденды на фоне восстановления прибыли компаний. В апреле цена Urals повысилась более чем на 22%, что предполагает более высокие доходы нефтяников в II квартале.

Бумаги «РусАл», ГМК «Норникель», да и некоторых сталеваров в минусе на рисках замедления глобальной экономики. Если же говорить о собственной, то в «Северстали» подсчитали, что емкость российского рынка металлопроката сократилась на 3% в I квартале (г/Г). Впрочем, относительно предыдущего квартала зафиксирован рост на 6%, что может быть связано, как с частичным перезапуском производства автомобилей, так и обеспечением ОПК и других отраслей. Впрочем, в самой «Северстали» отмечают, что самым стабильным потребителем остаётся строительный сектор, но преимущественно за счёт реализации инфраструктурных проектов при поддержке государства. Самый заметный провал спроса в машиностроении из-за ухода иностранных производителей.

Рубль в утренние часы укреплял свои позиции, но затем развернулся и подвергся фиксации прибыли. Курс доллара снижался до 75,23, а евро до 82,155 руб. То есть наша цель движения в сторону 75 за доллар, фактически, выполнена, хотя наиболее оптимистичный сценарий предполагал заход в зону 70,0-75,0. Однако укрепление оказалось столь бодрым, что создало резкую перекупленность российской валюты. Поэтому после этого процесса и выноса коротких позиций возникает неизбежное движение в обратную сторону с потенциалом возвращения к значениям 77,0-78,0.

Банк Англии, как и предполагалось, повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта. Более того, британский регулятор отметил крайне высокую инфляцию и вероятность дальнейшего ужесточения. Однако британскому фунту стерлингов это не помогло. Уже утренние сообщения из США напомнили о банковском кризисе. Проблемный региональный банк PacWest сообщил, что на прошлой рабочей неделе его депозиты сократились ещё на 9,5%, то есть процесс ускорился. На этом фоне евро и фунт слабели, доллар укреплялся, а золото укреплялось против валюты США. Кстати, против фунта также сыграл традиционный расклад последнего времени, когда за повышение ставки проголосовало 7 из 9 членов монетарного комитета, а оставшиеся двое предпочли бы оставить ставку на прежнем уровне. По состоянию на 16:00 мск: DXY - 101,55 (+0,28%),

EUR/USD - $1,0936 (-0,43%),

GBP/USD - $1,2592 (-0,27%),

USD/JPY - 133,82 (-0,4%),

USD/RUB – 77,18 (+1,47%),

EUR/RUB – 84,49 (+1,13%),

CNY/RUB – 11,093 (+1,25%). Оптимизма Европе хватило не надолго Не успели европейские площадки порадоваться росту после двух дней снижения, как новости из США прихлопнули лёгкий оптимизм и заставили поволноваться о здоровье банков. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель добавил негатива, заявив, что нельзя исключать сценария, что ЕЦБ продолжит повышать ставку даже в сентябре. Из корпоративных разочарований отметим падение бумаг германского концерна Bayer на 7% на фоне снижения прогноза до нижней границе ожиданий в 2023 году. Вполне вероятно, что потеря российских ресурсов и рынка это весьма болезненный процесс для многих немецких бизнесов. Снижались бумаги добывающих компаний и автомобилестроителей. В частности, акции Volkswagen торговались без дивидендов. По состоянию на 16:00 мск: FTSE 100 - 7707,46 п. (-0,44%),

DAX - 15854,67 п. (-0,26%),

CAC 40 - 7372,00 п. (+0,15%). Напоминание о банковском кризисе развернуло нефть вниз Новые свидетельства о проблемах региональных банков США негативно сказались на нефти, которая также развернулась вниз. Также на рынке растут опасения, что переговоры по потолку госдолга США могут затянуться. Демократы не хотят что-либо слышать об экономии в рамках цикла выбора президента, так как уже потеряли контроль над палатой представителей. Республиканцы настаивают на сокращении расходов, что также может быть негативом для нефти. Впрочем, физическая ситуация с нефтью скорее говорит о необходимости роста. В США продолжают сокращаться резервы, а на прошлой неделе они снизились почти на 3 млн баррелей. Администрация Джо Байдена использует нефтяные запасы для пополнения бюджета. По состоянию на 16:00 мск: Brent - $75,71 (-1,15%),

WTI - $71,86 (-1,67%),

Алюминий - $2237 (-1,37%),

Золото - $2043,5 (+0,25%),

Никель - $22200 (-1,16%). Инфляция в США замедляется, но региональные банки продолжают испытывать проблемы В США очередной большой пакет статистики. Базовый индекс цен производителей США замедлил свой рост в апреле до 3,2% с 3,4% в марте при ожиданиях 3,3%. Общий индекс цен производителей вовсе упал до 2,3% в апреле с 2,7% в марте при ожиданиях 2,4%. Далее цифру можно рассматривать двояко. С одной стороны, рост числа первичных обращений за пособием по безработице до 264 тыс. на прошлой неделе усиливает ожидания паузы в цикле ужесточения ФРС, но, с другой, повышает тревожность относительно рецессии.

Чувствительный к экономическим перспективам DJIA может снизиться на 0,2% в начале дня. NASDAQ, напротив, больше обращает внимания на перспективы ставок и готов открыть день ростом на 0,2%.

Disney отчиталась за прошедший квартал и результаты Disney+ оказались от блестящих. Компания потеряла подписчиков, хотя и сократила убытки. Однако можно говорить, что война за рост, в целом, завершена, а впереди трудная конкуренция по распределению долей рынка. Microsoft объявила о том, что не будет повышать зарплаты в текущем году, а также сократить доступный объём для вознаграждений. Проблемный региональный банк PacWest сообщил, что на неделе до 5 мая потерял ещё 9,5% депозитов, то есть вывод средств осуществлялся с ускорением.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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