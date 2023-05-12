«Открытие»: Внешний фон выглядит нейтрально негативным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон выглядит нейтрально негативным

· Внешний фон перед стартом торгов в России смотрится нейтрально негативным. Нефть дешевеет, но, как мы уже выяснили, для российских поставок это не имеет значения. Впрочем, США могут присоединиться к странам с обязательным ограничением срока существования коммерческого использования двигателей внутреннего сгорания. В Китае рынок негативно реагирует на слабость потребительского рынка и кредитования. Нефть дешевеет под грузом финансовых проблем банковского сектора США и ожиданий рецессии. Российский рынок может начать торги нейтрально, а вот рубль вновь демонстрирует желание укрепляться на утренних торгах. Курс доллара вновь ниже 77 рублей, а евро ниже 84 рублей.

Дивидендные надежды всё ещё поддерживают оптимизм на российском рынке

· Российский рынок игнорировал внешний негатив и смог подняться по итогам торгов в четверг. Существенный вклад внесли бумаги Сбербанка, которые восстанавливались после дивидендной отсечки. Также продолжился рост акций нефтегазового сектора, поскольку снижение цен на Brent ещё не означает падение цен на российские поставки. Строительный сектор оказался среди лидеров на фоне позитивных оценок металлургов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 74,640 млрд руб.

· По итогам торгов 11 мая индекс МосБиржи - 2595,12 п. (+1,82%), а индекс РТС - 1064,56 п. (+1,15%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ИнтерРАОао 4,14 1,59% МКБ ао 6,48 1,57% Сургнфгз-п 34,56 1,48% ПИК ао 668,5 1,38% ЛУКОЙЛ 4 766,5 1,07%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Полюс 10 450 -2,72% Транснф ап 118 200 -2,56% ВТБ ао 0,02 -2,44% FIXP-гдр 344,9 -2,02% TCS-гдр 2 665,5 -1,93%

· Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самым существенным он был в строительном секторе (+3,81%), а самым малым в металлах и добычи (+0,35%).

· При этом истории строителей и металлургов были непосредственно связаны. В «Северстали» провели анализ рынка в I квартале и отметили снижение рынка металлопроката на 3% в годовом выражении, хотя в сравнении с IV кварталом спрос вырос на 6%. Наиболее сильное снижение спроса со стороны машиностроения (-11%). Наименьшее со стороны строительного сектора (-1%). Однако в компании отмечают, что незначительное снижение связано, прежде всего, с инфраструктурными проектами, которые пользуются поддержкой государства. В сфере жилищного строительства, напротив, есть негативные сигналы накопления нераспроданного жилья. Тем не менее, в секторе застройщиков рассчитывают на возможные дополнительные стимулы. Для металлургов выводы «Северстали» стали явным негативом, от которого не спас даже немного ослабнувший рубль.

· Акции «Полюса» ( PLZL ) сегодня сформировали новый 11-месячный максимум на уровне 10793 руб., но затем подешевели. С одной стороны, в бумаге фиксация прибыли на фоне майского укрепления рубля и умеренно негативной динамики в ценах на золото на международном спот-рынке. С другой стороны, фиксация прибыли после рекомендации по дивидендам. Да и сам размер дивидендов, прямо скажем, не впечатлил, хотя формально соответствовал условиям дивидендной политики, или выплате 30% от EBITDA. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию. Дивдоходность к закрытию 10 мая составляет 4,1%. Дивиденды компании будут утверждаться на ГОСА 6 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июня.

· Сектор нефти и газа поднялся на 1,53%. ЦБ РФ позитивно оценивает среднесрочные перспективы фактической цены на российскую нефть. Регулятор прогнозирует, что она будет выше, чем в его макроэкономическом прогнозе (Urals $55/барр. в 2023 г., а также в 2024 и 2025 гг.). В апреле цена на Urals выросла более чем на 22% до $58,63 за баррель. Соответственно, ожидается более позитивный квартал у нефтяников, чем первые три месяца года. В ОПЕК оценили мартовское снижение добычи в России в объёме 0,3 млн баррелей в сутки. В сравнении с ростом цены поставок в апреле цифра не кажется значительной.

· Рубль в первой половине дня смог укрепиться, но его сильная перекупленность спровоцировала разворот и ослабление. Меж тем, доллар почти достигал нашего прогнозного уровня, ослабнув до 75,23 рублей. В краткосрочной перспективе курс может тяготеть к значениям около 77,0-78,0 за доллар. При этом перспектива похода в диапазон 70,0-75,0 сохраняется, особенно если учитывать предстоящий налоговый период.

· Доллар укреплял свои позиции на Forex, что, с одной стороны, можно назвать бегством в качество, а, с другой, признаками дефицита ликвидности. Дело в том, что в США вновь дешевеют акции региональных банков. При этом продолжают поступать признаки замедления инфляции, что сохраняет вероятность паузы в цикле ужесточения и даже разворот политики в конце года. Решение Банка Англии повысить ставку на 25 б.п. и предупреждение о возможном дальнейшем повышении при сохранении крайне высокой инфляции не помогло фунту стерлингов, так как в условиях бегства от риска фунт уже не рассматривается в качестве убежища. Даже золото сдавало свои позиции.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 101,89 (+0,61%),

· EUR/USD - $1,0918 (-0,59%),

· GBP/USD - $1,2513 (-0,9%),

· USD/JPY - 134,57 (+0,16%),

· USD/RUB – 76,900 (+1,11%),

· EUR/RUB - 84,10 (+0,66%),

· CNY/RUB - 11,043 (+0,79%).

Проблемы региональных банков и завершение конкуренции в потоковом видео сдерживают американский рынок

· Торги в США завершились разнонаправленно, но это далеко не отражает уровень тревожности, который присутствовал на рынке. В очередной раз инвесторам напомнили о банковском кризисе. «Высокие процентные ставки создают постоянное давление на депозиты в региональных банках, - отмечает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Вкладчики, в поиске более высоких доходностей, забирают деньги с низкодоходных депозитов и перекладывают их в более доходные инструменты. Это создает риск появления новых «слабых звенев» среди региональных банков. Так, PacWest увидел сокращение депозитов на 9,5% за прошлую неделю. Акции компании на этой новости чувствуют себя крайне неуверенно, снижаясь на 23%. Хотя PacWest не является крупным, но он может сигнализировать о продолжение банковского кризиса. Ситуация сохраняется достаточно напряженная и майское повышение ключевой процентной ставки со стороны ФРС до 5,00-5,25% не способствует её облегчению. Инвесторам стоит оставаться бдительными относительно данного сектора».

· Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который относит себя к «ястребам», отметил, что инфляция начала замедляться, но всё ещё находится выше целевого ориентира. Рост зарплат замедлился, хотя и неравномерно, а банковские проблемы угрожают замедлением экономики. При этом он весьма интересно высказался относительно целевого уровня инфляции, отметив, что его можно и пересмотреть, но после того, как он будет достигнут.

· Кроме проблем ФРС, у США продолжаются сложности с Китаем. Советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан встретился с китайским высокопоставленным дипломатом Ван И. Салливан в очередной раз подчеркнул, что США не ищут конфликта с Китаем и поддерживают политику единого Китая. Итоговое заявление также обращает внимание на инцидент с китайским метеорологическим зондом, важность поддержания контакта руководителей стран. Впрочем, эффект от подобных заявлений будет развеян немедленно, как до новостных полос доберутся очередные сообщения о поддержке Тайваня.

· Итак, статистика! Число первичных заявлений на пособие по безработице выросло на прошлой неделе до 264 тыс. при ожиданиях 260 тыс. Впрочем, это многомесячный максимум. Рост цен производителей замедлился до 2,3% с 2,7% в предыдущем месяце. Стержневой показатель упал до 3,2% по сравнению с 3,4% в марте и 3,3% в ожиданиях экономистов.

· Disney (DIS) сообщает о том, что число подписчиков Disney+ упало за квартал на 4 млн. И это при повышении цены подписки и рекламных акциях. То есть можно говорить о том, что рост в секторе потокового видео завершился и далее компании будут делить доли пирога, но не рассчитывать на общее увеличение клиентской базы. Акции Tesla (TSLA) поднялись в конце торгового дня на сообщениях основателя Илона Маска о нахождении руководителя для Twitter. Peloton (PTON) отзывает до 2 млн велотренажеров из-за опасности и травматичности. Бумаги Alphabet (GOOGL) продолжили позитивно отыгрывать презентацию новых устройств и технологий.

· Динамика по секторам: Energy -1,24%, Utilities -1,14%, Real Estate -1,02%, Materials -0,99%, Industrials -0,65%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33309,51 п. (-0,66%),

· S&P 500 - 4130,62 п. (-0,17%),

· NASDAQ - 12328,51 п. (+0,18%).

Активность потребителей не устраивает китайский рынок

· Торги в Азии проходили разнонаправленно. В Китае инвесторы обеспокоены тем фактом, что объёмы кредитования падают вместе с объёмами потребления и это на фоне отмены всех коронавирусных ограничений. При этом инфляция уже трансформируется в дефляцию. В качестве непосредственного последствия под давлением были акции банков, тем более, что накануне появилась информация о предписании властей снизить доходности по депозитам с целью стимулирования частного потребления и инвестиций. Меж тем в Гонконге повышался технологичный сектор на 1,2% вслед за бумагами JD.COM, которые выросли более чем на 7% после сильной квартальной отчётности.

· Японский рынок, напротив, реагировал на дивиденды и корпоративные отчёты. Напомним, что на текущей неделе около 300 корпораций отчитались в среду, около 500 в четверг и почти 1000 в пятницу. Nikkei 225 добрался до полуторалетнего максимума и нацелился на уровень в 29500 пунктов. Неожиданный рост более 2% проявился в акциях полупроводниковых компаний Tokyo Electron и Advantest. Инвестор в технологичные истории SoftBank Group отчитался об убытках втрое превышающих ожидания аналитиков. Акции Sharp Corp. Теряли более 7% на фоне списания убытков почти $2 млрд на фоне слабости бизнеса дисплеев и других подразделений.

По состоянию на 8:20 мск:

· NIKKEI 225 - 29380,56 п. (+0,87%),

· Hang Seng - 19669,35 п. (-0,38%),

· Shanghai Composite - 3283,89 п. (-0,78%).

Нефть продолжает опасаться рецессии и падения спроса

· Нефть продолжила дешеветь, указывая на нестабильность финансового рынка и опасения падения спроса. Кроме того, появилась информация, что в США демократы готовят законопроект, который, как и в Европе, определит рамки существования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. То есть может быть установлен срок, когда продажи таких автомобилей станут невозможными. При этом инженеры указывают на факт необходимости увеличения пропускной способности электросетей США вдвое для обеспечения функционирования электротранспорта.

· Позитивный момент! Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что покупки в стратегические резервы могут начаться после продаж в июне. То есть администрация должна выполнить план по доходам и поддержанию ценовой стабильности, а затем уже начать пополнение резервов.

По состоянию на 8:40 мск:

· Brent - $74,7 (-0,97%),

· Алюминий - $2215,5 (+0,18%),

· Золото - $2015,8 (-0,03%),

· Никель - $21960 (+0,41%).