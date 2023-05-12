ПСБ: ОФЗ торгуются в боковом диапазоне

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доходность индекса гособлигаций RGBI осталась на уровне 9,41%. Умеренное ослабление рубля, снижение нефтяных цен, ослабление склонности к риску на глобальных рынках оказали нейтральное влияние на рынок ОФЗ. Покупки ОФЗ на вторичном рынке поддержало отсутствие аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга на этой неделе.

Опубликованный вчера доклад ЦБР по денежно-кредитной политике содержит прогноз по росту ВВП РФ во втором квартале этого года на 4,2% г/г (снижение в 1 квартале на 2,3% г/г), а также ранее озвученное мнение ЦБР о преобладании проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе. Влияние документа на рынок рублёвых облигаций мы оцениваем нейтрально.

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней.